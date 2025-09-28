Rysk Hitler-attack på Tyskland: "Extremt farligt"

Lavrov anser att Tyskland, som är Europas största ekonomi, har slagit in på en ”militaristisk” kurs och att det ger vibbar till Nazityskland.

Det utveckling som Tyskland antagit, enligt Lavrov, ”återspeglar förmodligen samma mål som Hitler strävade efter”.

Det här berättar tyska Welt och konstaterar att den ryske utrikesministern gjorde sitt utspel under ett tal i FN:s generalförsamling i New York på lördagen.

Tysklands militarisering oroar ryssarna

Sergej Lavrov konstaterade att Hitler ville ta kontroll över hela Europa och ”tillfoga Sovjetunionen ett strategiskt nederlag”, men i dag är det tyska målet endast riktat mot Ryssland, enligt Lavrov som förklarade att Moskva återkommande uttryckt sin ”mycket djupa oro” över den tyska militariseringen.

Han tillade att det finns ”tecken på en återfödelse av nazismen” som nu kan observeras, enligt Welt.

Tyskland, som är medlem av försvarsalliansen Nato, har aviserat en gigantisk upprustning av sitt försvar och deklarerat att målet är att bli Europas största militära armé.

