Rysk Hitler-attack på Tyskland: "Extremt farligt"

Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov (t v) hävdar att Tysklands "militarisering" under ledning av förbundskanslern Friedrich Merz påminner om när Adolf Hitler styrde dåvarande Nazityskland. (Foto: Rune Stoltz Bertinussen/NTB/Sven Hoppe/AP/AP/TT/montage)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 28 sep. 2025Publicerad: 28 sep. 2025

Den ryske utrikesministern Sergej Lavrov hävdade under sitt tal i FN:s generalförsamling i helgen att Tyskland ”förmodligen strävar efter samma mål som Hitler”.

Lavrov anser att Tyskland, som är Europas största ekonomi, har slagit in på en ”militaristisk” kurs och att det ger vibbar till Nazityskland.

Det utveckling som Tyskland antagit, enligt Lavrov, ”återspeglar förmodligen samma mål som Hitler strävade efter”.

Det här berättar tyska Welt och konstaterar att den ryske utrikesministern gjorde sitt utspel under ett tal i FN:s generalförsamling i New York på lördagen.

Tysklands militarisering oroar ryssarna

Sergej Lavrov konstaterade att Hitler ville ta kontroll över hela Europa och ”tillfoga Sovjetunionen ett strategiskt nederlag”, men i dag är det tyska målet endast riktat mot Ryssland, enligt Lavrov som förklarade att Moskva återkommande uttryckt sin ”mycket djupa oro” över den tyska militariseringen.

Han tillade att det finns ”tecken på en återfödelse av nazismen” som nu kan observeras, enligt Welt.

Tyskland, som är medlem av försvarsalliansen Nato, har aviserat en gigantisk upprustning av sitt försvar och deklarerat att målet är att bli Europas största militära armé.

Spela klippet
Ser likheter med Hitler och Nazityskland

Det är detta som gör Ryssland bekymrad och gör att likheter kan dras med hur det såg ut under Hitlers styre i dåvarande Nazityskland, enligt Lavrov som även angrep den tyske förbundskanslern Friedrich Merz och anklagade honom för ”militaristisk retorik”.

Den ryske utrikesministern konstaterade att Tyskland med förbundskanslern i fronten vill ”göra Tyskland till Europas största militära maskin igen”.

Lavrov i FN-församlingen: Extremt farligt

Han underströk, enligt Welt:

”När en person från ett land som begått brotten nazism, fasism, Förintelsen och folkmord säger att Tyskland måste bli en stor militärmakt igen, har de uppenbarligen ett försämrat historiskt minne, och det är extremt farligt.” 

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

