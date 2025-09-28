Den ryske utrikesministern Sergej Lavrov hävdade under sitt tal i FN:s generalförsamling i helgen att Tyskland ”förmodligen strävar efter samma mål som Hitler”.
Rysk Hitler-attack på Tyskland: "Extremt farligt"
Mest läst i kategorin
Extremt varmt i stan? Köp en vit bil
Global uppvärmning och extremvärme i städerna är ett växande problem. Nu lanserar forskarna en ny och helt oväntad lösning. De mest ivriga förespråkarna för åtgärder mot global uppvärmning, klimathot och extremvärde brukar anklagas för att se alltför svart på saker och ting. I det här fallet har de all anledning att göra det. Forskare har …
Polen stängde luftrum under ryska Kiev-attacker
Den ryska, militära attacken på Ukrainas huvudstad Kiev rapporteras ha varit massiv med ytterligare skador på infrastruktur och bostadsområden. Minst nio personer uppges ha skadats i samband med attacken mot Kiev men även staden Zaporizjzja, enligt Sveriges Radio som hänvisar till franska nyhetsbyrån AFP. Lokala myndigheter berättar om explosioner i flera andra regioner men någon …
Nya drönare siktade över militärbas i Danmark
På fredagskvällen observerades en eller flera drönare över Karup flygbas i Danmark, uppger danska Ekstrabladet. ”Vi har varit närvarande på flygbasen. Flygningar har observerats både innanför och utanför stängslet. Det är minst en, kanske två drönare”, säger vakthavande chef Simon Skelkjær vid polisen till tidningen. Händelsen gjorde att polisen i Midtjylland och Västjylland larmades ut …
Källa: Putin vill lamslå Europas regeringar
Högt uppsatt tjänsteman i Europa hävdar att den ryske presidenten Putin trappar upp sitt hybridkrig för att destabilisera västvärlden. Det här rapporterar Bloomberg och konstaterar att pressen därmed ökar på ledarna i Europa att ta hotet på allvar och agera. Enligt nyhetsbyråns källa är Putins mål att hindra Europas regeringar att reagera snabbt och att …
Två passagerarplan nära kollision: ”Öronbedövande dån”
The Independent berättar om den allvarliga incidenten där två passagerarplan bara var några meter från att kollidera. Händelsen inträffade på en av landningsbanorna på flygplatsen Côte d’Azur i Nice i södra Frankrike förra helgen. Det var sent på söndagskvällen som de båda passagerarplanen var en hårsmån från krasch. Strök ovanför taket på det andra passagerarplanet …
Lavrov anser att Tyskland, som är Europas största ekonomi, har slagit in på en ”militaristisk” kurs och att det ger vibbar till Nazityskland.
Det utveckling som Tyskland antagit, enligt Lavrov, ”återspeglar förmodligen samma mål som Hitler strävade efter”.
Det här berättar tyska Welt och konstaterar att den ryske utrikesministern gjorde sitt utspel under ett tal i FN:s generalförsamling i New York på lördagen.
Tysklands militarisering oroar ryssarna
Sergej Lavrov konstaterade att Hitler ville ta kontroll över hela Europa och ”tillfoga Sovjetunionen ett strategiskt nederlag”, men i dag är det tyska målet endast riktat mot Ryssland, enligt Lavrov som förklarade att Moskva återkommande uttryckt sin ”mycket djupa oro” över den tyska militariseringen.
Han tillade att det finns ”tecken på en återfödelse av nazismen” som nu kan observeras, enligt Welt.
Tyskland, som är medlem av försvarsalliansen Nato, har aviserat en gigantisk upprustning av sitt försvar och deklarerat att målet är att bli Europas största militära armé.
Läs även: Historiska skiftet: “Tyskland är tillbaka” Realtid
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Ser likheter med Hitler och Nazityskland
Det är detta som gör Ryssland bekymrad och gör att likheter kan dras med hur det såg ut under Hitlers styre i dåvarande Nazityskland, enligt Lavrov som även angrep den tyske förbundskanslern Friedrich Merz och anklagade honom för ”militaristisk retorik”.
Den ryske utrikesministern konstaterade att Tyskland med förbundskanslern i fronten vill ”göra Tyskland till Europas största militära maskin igen”.
Lavrov i FN-församlingen: Extremt farligt
Han underströk, enligt Welt:
”När en person från ett land som begått brotten nazism, fasism, Förintelsen och folkmord säger att Tyskland måste bli en stor militärmakt igen, har de uppenbarligen ett försämrat historiskt minne, och det är extremt farligt.”
Då såg Lavrov rött: Det fick Lavrov att storma ut från G20-mötet DagensPS
Läs också: Tyskland vänder ryggen åt USA i upprustning för 900 miljarder DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Volvo Cars vd om USA-flytten: Dämpar tullsmällen
I en intervju med The Wall Street Journal säger Håkan Samuelsson, som hastigt fick göra comeback som vd för Volvo Cars, att bolaget ändå kan leva med Trumps strafftullar. Volvo Cars undviker den värsta tullsmällen mot bilindustrin genom att flytta mer av sin produktion till USA. Därmed stannar den amerikanska tullsatsen på 15 procent för …
Rysk Hitler-attack på Tyskland: "Extremt farligt"
Den ryske utrikesministern Sergej Lavrov hävdade under sitt tal i FN:s generalförsamling i helgen att Tyskland ”förmodligen strävar efter samma mål som Hitler”. Lavrov anser att Tyskland, som är Europas största ekonomi, har slagit in på en ”militaristisk” kurs och att det ger vibbar till Nazityskland. Det utveckling som Tyskland antagit, enligt Lavrov, ”återspeglar förmodligen …
Ikea djupt oroad över Trumps nya tullsmocka
Den svenska möbeljätten Ikea uppger enligt brittiska BBC att Trumps nya tullavgifter gör det ”svårare” att bedriva affärer. Från och med nästa vecka är den amerikanska presidentens plan att ta en ut en tull på 30 procent på stoppade möbler men han har även flaggat för 50 procent på importerade möbler, däribland på köks och …
Extremt varmt i stan? Köp en vit bil
Global uppvärmning och extremvärme i städerna är ett växande problem. Nu lanserar forskarna en ny och helt oväntad lösning. De mest ivriga förespråkarna för åtgärder mot global uppvärmning, klimathot och extremvärde brukar anklagas för att se alltför svart på saker och ting. I det här fallet har de all anledning att göra det. Forskare har …
Nu blir fredagsmyset billigare igen
Älskare av fredagsmyset kan andas ut. Efter ett år av rekordpriser visar kakaomarknaden äntligen tecken på ljusare tider. Bloomberg rapporterar att produktionen nu ser ut att överstiga efterfrågan och att priserna på sikt kan sjunka. Med andra ord: fredagsmyset kan bli billigare igen. Kakaokrisen som blev en chock För bara några månader sedan kostade en …