Jorden – inte lika lysande som förr

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Balansen har brutits

Men de senaste två decennierna har denna balans brutits eftersom norra halvklotet nu absorberar mer solljus än vad som reflekteras tillbaka, enligt en nu publicerad studie.

Myhre är en av forskarna bakom studien och säger att flera orsaker till detta kan spåras till föroreningar och global uppvärmning.

När snö och is smälter försvinner de ljusa ytor som reflekterar solljuset tillbaka ut i rymden. I stället ligger mörka hav och land och absorberar värmen i stället.

När hav och luft blir varmare ökar dessutom vattenångan och fångar mer av solljuset.

Luften i norr renare

Samtidigt har luften på norra halvklotet blivit renare efter att vi infört luftkvalitetsåtgärder som renar upp föroreningarna.

ANNONS

Muri säger att detta är viktigt för folkhälsan, men att det faktiskt kan göra planeten lite mörkare. Orsaken är aerosoler.

Aerosoler kommer från naturliga källor som pollen, skogsbränder och vulkaner, men även från exempelvis vägtrafik, industri och jordbruk.

Vissa aerosoler värmer planeten men de flesta reflekterar solljus och har en kylande effekt på vår planet.

Molnen har minskat

När vi renar luften från hälsoskadliga aerosoler försvinner även många partiklar som vi har behov av.

”Vi har observerat en liten minskning av mängden moln”, säger Myhre.

Han påpekar att moln reflekterar mycket solstrålning, och att det inte krävs så stor förändring för att det ska leda till ökad global uppvärmning.

”Vi arbetar nu med att ta reda på hur mycket av molnförändringarna som påverkas av klimatförändringarna och hur mycket som påverkas av reningen av aerosoler”, säger Myhre hos Forskning.

“Det finns en risk att vi har en starkare uppvärmning på gång än vi har trott”, konstaterar han.

ANNONS

Världen på väg mot klimatkollaps – hundratusentals dör redan. Dagens PS