Nej, jorden håller inte på att slockna. Men faktum är att forskare kan se att vår planet lyser svagare än tidigare. Här är orsakerna.
Jorden – inte lika lysande som förr
Mest läst i kategorin
Ikeas nye vd: Priset på varmkorven alltid 5 kronor
Ikeas första vd som inte är svensk försäkrar att priset på möbeljättens populära varmkorv även i fortsättningen ska kosta 5 kronor. Juvencio Maeztu, som är född i Spanien, lovar i en Bloomberg-intervju att Ikea ska behålla sina överkomliga priser runt om i världen. Det inkluderar Ikeas populära varmkorv för 5 spänn. Maeztu leder Ingka Group …
Miljonärerna känner sig inte rika – tycker det har blivit för dyrt att leva
En majoritet av USA:s rikaste personer tycker inte själva att de är rika. Möjligen är någon annan det, anser de. En ny undersökning visar att nästan två tredjedelar (64 procent) av USA:s rikaste inte känner sig särskilt rika. Det rapporterar tidningen Money och hänvisar till en ny rapport från försäkringsbolaget Northwestern Mutual. Känner sig inte …
Dansk chock: Bakslag i enorm skatteskandal
Danmark riskerar att få betala ett av de högsta skadestånden i Storbritanniens historia. Det efter att landet förlorade ett skattemål med höga insatser i London. Vår nordiska granne riskerar att få betala huvuddelen av rättegångskostnaderna för den så kallade ”cum-ex”-rättegången. Det handlar i runda slängar om 400 miljoner pund, eller ungefär 5 miljarder svenska kronor. …
Ukrainsk kanal raderad på Youtube
Memorial of Heroes, ett ukrainskt minnes- och dokumentärprojekt, har fått sin kanal raderad på Youtube sex gånger den senaste månaden. Tanken bakom Memorial of Heroes är att hedra ukrainska soldater som dödats av Ryssland under det pågående kriget. Det är ett minns- och dokumentärprojekt som aktivt använder Youtube som kanal och publicerar berättelser om de …
Svenskarnas buffert ryker: Så många tvingas ta av sparandet
Att det är tuffa ekonomiska tider för många hushåll och företag vet vi. Men nu avslöjar nya siffor från Swedbank kring svenskarnas sparande precis hur tuffa de egentligen är. En ny undersökning från banken har nämligen granskat hur många som under året tvingats ta av sitt sparande för att få ekonomi att gå ihop – …
Nya satellitmätningar visar att jorden reflekterar mindre solljus. Nasa-satelliter konstaterar att mer av solljuset stannar kvar här på jorden, fångat i mörka ytor.
Det här skulle kunna göra vår planet ännu varmare än vad forskare hittills har trott, skriver norska Forskning.
Fenomenet kallas albedoeffekten och handlar om jordens förmåga att reflektera solljus tillbaka ut i rymden.
Ljusa ytor som snö, is och moln reflekterar solljus och har en hög albedo. Mörka ytor som hav, asfalt, täta skogar och jord absorberar solljus och har en låg.
Gruvor kan förstöra maten i havet: “Tomma kalorier”. Dagens PS
”Förlorar ljusa ytor”
”När den globala uppvärmningen smälter is och snö förlorar vi de ljusa ytorna som reflekterar solljus tillbaka ut i rymden, förklarar Helene Muri, norsk forskare vid Nilu och NTNU hos Forskning.
Detta skapar en accelererande effekt som bidrar till den arktiska uppvärmningen snabbare än det globala genomsnittet.
Gunnar Myhre, forskningsledare vid Cicero, säger att det tidigare fanns en balans i hur mycket ljus som absorberas och hur mycket ljus som reflekteras tillbaka ut mellan norra och södra halvklotet.
Klimatkrisen skördar liv – nya siffror visar akut läge. Dagens PS
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Balansen har brutits
Men de senaste två decennierna har denna balans brutits eftersom norra halvklotet nu absorberar mer solljus än vad som reflekteras tillbaka, enligt en nu publicerad studie.
Myhre är en av forskarna bakom studien och säger att flera orsaker till detta kan spåras till föroreningar och global uppvärmning.
När snö och is smälter försvinner de ljusa ytor som reflekterar solljuset tillbaka ut i rymden. I stället ligger mörka hav och land och absorberar värmen i stället.
När hav och luft blir varmare ökar dessutom vattenångan och fångar mer av solljuset.
Luften i norr renare
Samtidigt har luften på norra halvklotet blivit renare efter att vi infört luftkvalitetsåtgärder som renar upp föroreningarna.
Muri säger att detta är viktigt för folkhälsan, men att det faktiskt kan göra planeten lite mörkare. Orsaken är aerosoler.
Aerosoler kommer från naturliga källor som pollen, skogsbränder och vulkaner, men även från exempelvis vägtrafik, industri och jordbruk.
Vissa aerosoler värmer planeten men de flesta reflekterar solljus och har en kylande effekt på vår planet.
Molnen har minskat
När vi renar luften från hälsoskadliga aerosoler försvinner även många partiklar som vi har behov av.
”Vi har observerat en liten minskning av mängden moln”, säger Myhre.
Han påpekar att moln reflekterar mycket solstrålning, och att det inte krävs så stor förändring för att det ska leda till ökad global uppvärmning.
”Vi arbetar nu med att ta reda på hur mycket av molnförändringarna som påverkas av klimatförändringarna och hur mycket som påverkas av reningen av aerosoler”, säger Myhre hos Forskning.
“Det finns en risk att vi har en starkare uppvärmning på gång än vi har trott”, konstaterar han.
Världen på väg mot klimatkollaps – hundratusentals dör redan. Dagens PS
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Miljardärens fru gick loss – köpte ambassad i London
Jack Ma och hans familj fortsätter att bygga upp sin fastighetsportfölj utomlands. En historisk byggnad i London är senaste tillskottet. Jack Ma, en av Kinas rikaste personer, gjorde uppmärksammad comeback i sitt Alibaba tidigare i år efter en tid i kylan. Men nu är det hans fru som väcker uppmärksamheten – med ett husköp. Enligt …
Jorden – inte lika lysande som förr
Nej, jorden håller inte på att slockna. Men faktum är att forskare kan se att vår planet lyser svagare än tidigare. Här är orsakerna. Nya satellitmätningar visar att jorden reflekterar mindre solljus. Nasa-satelliter konstaterar att mer av solljuset stannar kvar här på jorden, fångat i mörka ytor. Det här skulle kunna göra vår planet ännu …
Här är vad svenskarna lägger pengar på nu
De svenska hushållens konsumtion ökade i september, meddelar SCB. Den kategori som ökar mest kan kanske överraska. Hushållens konsumtion ökade med 0,3 procent i september 2025 jämfört med augusti, meddelar Statistiska centralbyrån och intygar att det är mätt i fasta priser kalenderkorrigerade och säsongsrensade tal. I jämförelse med september 2024 var ökningen av hushållens konsumtion …
Den tysta revolutionen – batterier den nya oljan
De driver våra bilar, lagrar vår el och håller våra samhällen igång. Batterierna har gått från osynliga komponenter till att bli den nya oljan. Batterier har gått från vardagskomponenter till att bli kärnan i den globala energiomställningen. Från elbilar till solenergi, och den som kontrollerar batterierna kontrollerar framtidens energi. Missa inte: Vatten i batteriet – …
Fyra enkla tips som gör dig till en bättre chef
När Steve Jobs gick bort 2011 fick gästerna på hans privata minnesstund en oväntad gåva. Inte en exklusiv Apple-pryl, utan en bok som följt honom genom livet: Autobiography of a Yogi av Paramahansa Yogananda. Att just den boken blev hans sista hälsning säger något om hur djupt yogans filosofi präglade honom, och hur relevant den …