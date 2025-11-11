Dagens PS
Världen

Jorden – inte lika lysande som förr

Jorden lyser inte lika starkt längre
Jorden lyser inte lika starkt längre, konstaterar forskare i en ny studie, som kan visa att den globala uppvärmningen accelererar ännu mer. (Foto: Henrik Montgomery/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 11 nov. 2025Publicerad: 11 nov. 2025

Nej, jorden håller inte på att slockna. Men faktum är att forskare kan se att vår planet lyser svagare än tidigare. Här är orsakerna.

Nya satellitmätningar visar att jorden reflekterar mindre solljus. Nasa-satelliter konstaterar att mer av solljuset stannar kvar här på jorden, fångat i mörka ytor.

Det här skulle kunna göra vår planet ännu varmare än vad forskare hittills har trott, skriver norska Forskning.

Fenomenet kallas albedoeffekten och handlar om jordens förmåga att reflektera solljus tillbaka ut i rymden.

Ljusa ytor som snö, is och moln reflekterar solljus och har en hög albedo. Mörka ytor som hav, asfalt, täta skogar och jord absorberar solljus och har en låg.

”Förlorar ljusa ytor”

”När den globala uppvärmningen smälter is och snö förlorar vi de ljusa ytorna som reflekterar solljus tillbaka ut i rymden, förklarar Helene Muri, norsk forskare vid Nilu och NTNU hos Forskning.

Detta skapar en accelererande effekt som bidrar till den arktiska uppvärmningen snabbare än det globala genomsnittet.

Gunnar Myhre, forskningsledare vid Cicero, säger att det tidigare fanns en balans i hur mycket ljus som absorberas och hur mycket ljus som reflekteras tillbaka ut mellan norra och södra halvklotet.

Även om det inte ser ut så här, så har forskarna konstaterat en minskning av moln, delvis beroende på mänsklig aktivitet. (Foto: Janerik Henriksson/TT)
Balansen har brutits

Men de senaste två decennierna har denna balans brutits eftersom norra halvklotet nu absorberar mer solljus än vad som reflekteras tillbaka, enligt en nu publicerad studie.

Myhre är en av forskarna bakom studien och säger att flera orsaker till detta kan spåras till föroreningar och global uppvärmning.

När snö och is smälter försvinner de ljusa ytor som reflekterar solljuset tillbaka ut i rymden. I stället ligger mörka hav och land och absorberar värmen i stället.

När hav och luft blir varmare ökar dessutom vattenångan och fångar mer av solljuset.

Luften i norr renare

Samtidigt har luften på norra halvklotet blivit renare efter att vi infört luftkvalitetsåtgärder som renar upp föroreningarna.

Muri säger att detta är viktigt för folkhälsan, men att det faktiskt kan göra planeten lite mörkare. Orsaken är aerosoler.

Aerosoler kommer från naturliga källor som pollen, skogsbränder och vulkaner, men även från exempelvis vägtrafik, industri och jordbruk.

Vissa aerosoler värmer planeten men de flesta reflekterar solljus och har en kylande effekt på vår planet.

Molnen har minskat

När vi renar luften från hälsoskadliga aerosoler försvinner även många partiklar som vi har behov av.

”Vi har observerat en liten minskning av mängden moln”, säger Myhre.

Han påpekar att moln reflekterar mycket solstrålning, och att det inte krävs så stor förändring för att det ska leda till ökad global uppvärmning.

”Vi arbetar nu med att ta reda på hur mycket av molnförändringarna som påverkas av klimatförändringarna och hur mycket som påverkas av reningen av aerosoler”, säger Myhre hos Forskning.

“Det finns en risk att vi har en starkare uppvärmning på gång än vi har trott”, konstaterar han.

Global uppvärmningJorden
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

