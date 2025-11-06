Gruvor kan förstöra maten i havet: "Tomma kalorier"

På mellan 200 och 1 500 meters djup ligger den så kallade skymningszonen i havet, en plats som spelar en avgörande roll för det marina ekosystemet.

Det är just där som avfall från framtida djuphavsgruvor kan få allvarliga konsekvenser.

Det visar en ny vetenskaplig studie publicerad i Nature Communications.

Riskerar negativ påverkan

Forskare vid University of Hawaii har analyserat hur partiklar som frigörs vid provbrytning av metaller i den så kallade Clarion-Clipperton-zonen i centrala Stilla havet påverkar djurlivet.

Resultaten visar att mer än hälften av alla små planktonorganismer och upp till 60 procent av de något större arterna, så kallade mikronekton, riskerar att påverkas negativt.

Avfallet från brytningen består till stor del av fina sedimentpartiklar som blandas upp i vattnet och sprids över stora områden.