Ny allians: Ukraina och Saudiarabien skriver försvarsavtal

Ukraina och president Volodymyr Zelenskyj har även bekräftat att mer än 200 ukrainska militära experter redan är på plats i Mellanöstern.

Nu har Saudiarabien och Ukraina alltså även skrivit vad man kallar ”ett stort försvarsavtal”.

I det tillhandahåller Ukraina sin expertis och teknik för att stärka det saudiska luftförsvaret, enligt ukrainska presidentkansliet.

Öppen splittring om vapenvila i Ukraina: Rubio anklagar Zelenskyj för lögn. Dagens PS

”Stärker Ukraina”

”Dokumentet lägger grunden för framtida kontrakt, tekniskt samarbete och investeringar, samtidigt som det stärker Ukrainas internationella roll som säkerhetsdonator”, skriver man i i ett uttalande.

Avtalet undertecknades i samband med president Volodymyr Zelenskyjs möte med den saudiske kronprinsen Mohammed bin Salman Al Saud.

Deras möte ägde rum under den ukrainska ledarens överraskande besök i Saudiarabien.

Enligt Zelenskyj är Ukraina redo att hjälpa Saudiarabien att ”skydda liv”, samtidigt som Ukraina har intresse av vissa ”kapaciteter” från arabisk sida.

ANNONS

De två ledarna har enligt uttalandet diskuterat situationen i Mellanöstern, Rysslands stöd för Iran och potentiellt energisamarbete mellan sina två länder.

Nu vill USA använda ukrainska drönare. Dagens PS