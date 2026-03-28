Mitt i det amerikanska kriget mot Iran kommer beskedet att Ukraina och Saudiarabien har skrivit ett stort försvarsavtal mellan länderna.
Ny allians: Ukraina och Saudiarabien skriver försvarsavtal
Beskedet om det nya försvarsavtalet kommer ändå inte helt överraskande. Redan tidigare har USA talat om att man vill använda ukrainska drönare i kriget mot Iran.
Ukraina och president Volodymyr Zelenskyj har även bekräftat att mer än 200 ukrainska militära experter redan är på plats i Mellanöstern.
Nu har Saudiarabien och Ukraina alltså även skrivit vad man kallar ”ett stort försvarsavtal”.
I det tillhandahåller Ukraina sin expertis och teknik för att stärka det saudiska luftförsvaret, enligt ukrainska presidentkansliet.
Öppen splittring om vapenvila i Ukraina: Rubio anklagar Zelenskyj för lögn. Dagens PS
”Stärker Ukraina”
”Dokumentet lägger grunden för framtida kontrakt, tekniskt samarbete och investeringar, samtidigt som det stärker Ukrainas internationella roll som säkerhetsdonator”, skriver man i i ett uttalande.
Avtalet undertecknades i samband med president Volodymyr Zelenskyjs möte med den saudiske kronprinsen Mohammed bin Salman Al Saud.
Deras möte ägde rum under den ukrainska ledarens överraskande besök i Saudiarabien.
Enligt Zelenskyj är Ukraina redo att hjälpa Saudiarabien att ”skydda liv”, samtidigt som Ukraina har intresse av vissa ”kapaciteter” från arabisk sida.
De två ledarna har enligt uttalandet diskuterat situationen i Mellanöstern, Rysslands stöd för Iran och potentiellt energisamarbete mellan sina två länder.
Fem andra länder aktuella
Ukraina går nu vidare i nya samarbetet och är enligt utrikesminister Andrij Syhiba nära säkerhetsavtal med Qatar och Förenade Arabemiraten kring drönare.
Liknande diskussioner förs med Kuwait, Jordanien och Oman, enligt Syhiba.
Redan 10 mars avslöjade Kyiv Independent att Ukraina och Saudiarabien förde samtal om en ”enorm” vapenaffär.
Ett saudiskt vapenföretag har skrivit ett separat avtal om köp av ukrainsk-tillverkade avlyssningsmissiler.
Iran-kriget: ”Mer än 200 ukrainska militära experter på plats”. Dagens PS
Iran på Rysslands sida
Saudiarabien har försökt positionera sig som medlare i kriget mellan Ryssland och Ukraina och var värd för samtal mellan ukrainska och amerikanska tjänstemän i mars förra året om en plan för att avsluta kriget.
Iran, å sin sida, har varit och är en nära strategisk partner till Ryssland och har tillhandahållit drönare, missiler och andra vapen för landets krig mot Ukraina.