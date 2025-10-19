Italien stöder den ryska krigsmaskinen visar nya uppgifter. Det sker fortsatt genom export av råmaterial till bland annat Rysslands missiler.
Italien levererar råmaterial till Rysslands missiler
Det är Ukrainas ekonomiska säkerhetsråd (ESCU) som ligger bakom de nya uppgifterna som fastställer att Italien är Rysslands näst största leverantör av epoxiharts, som även kallas epoxi, efter Kina.
Råmaterial till ryska missiler
Epoxi används vid tillverkning av missilkroppar och motormunstycken och är ett råmaterial till bland annat Rysslands Iskander-missiler.
För att dölja att Ryssland verkligen är slutbeställaren har orderlistor förfalskats genom att leveranserna har dirigerats via polska Kamex Magazyn istället, uppger finska Verkkouutiset.
Det är betydande siffror som skickas till Ryssland från Italien visar det sig.
Enbart till civilt bruk
Italien exporterade minst 232 ton flytande epoxiharts till Ryssland förra året. Råmaterialet kommer från ett familjeägt bolag, SIR Industriale, i Italien, men företaget uppger att materialet enbart är till för civilt bruk på grund av sin höga molekylvikt.
Det är dock inte hela sanningen menar ukrainska ESCU som pekar på att Italien har skickat 18 sändningar av lågmolekylärt epoxiharts till Ryssland, vilket alltså även kan användas inom vapenindustrin.
Inte med på sanktionslista
SIR Industriale kan samtidigt hävda att man inte har gjort något fel eftersom epoxi inte fanns med på EU:s sanktionslista när det levererades. Det menar Elena Yurchenko, forskningschef vid Electronic Warfare Institute.
“Trots det kan europeiska exportföretag oberoende kontrollera sina kunders kopplingar till den ryska regeringen och vapenindustrin om de inte vill att produkterna ska hamna i angriparens vapen”, säger hon.
