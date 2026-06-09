Tycker du att tiden går långsamt? Du har rätt. Faktum är att den inte har gått så långsamt på 3,6 miljoner år.
Längsta dagen – på 3,6 miljoner år
Det är ett återkommande ämne och problem att vi tycker att tiden går för fort. Nästa fråga är hur vi ska få tiden att gå lite långsammare.
Det är faktiskt inga problem. Det är bara att sätta sig ned och luta sig tillbaka – även om man får luta ganska länge för att uppleva skillnaden.
Ny forskning från Wiens universitet och ETH Zürich talar nämligen om hur jordens rotation gradvis saktar ner.
Det sker i takt med att klimatförändringar smälter glaciärer och polarisar, omfördelar vatten över planeten – och faktiskt förlänger dagen.
Forskare: Så får du tiden att gå långsamt. Dagens PS
Beror på uppvärmningen
Ökningen kanske inte är övertydlig – den handlar om 1,33 millisekunder per sekel – men den är ändå större än någon gång under de senaste 3,6 miljoner åren.
Det är ett nytt mått på hur djupt den av oss drivna uppvärmningen påverkar jorden, påpekar Forbes med ett beklagande av att endast 48 procent av amerikanerna tror klimatförändringarna beror på mänsklig aktivitet.
Vår dag förlängs alltså för närvarande med 1,33 millisekunder per sekel, främst på grund av en klimatdriven höjning av havsnivåerna.
Och även om förändringarna är minimala kan de orsaka problem inom satellitnavigering, rymduppdrag och globala tidtagningssystem som kräver exakt och korrekt information om jordens rotation.
Rekonstruerade miljoner år
Forskarna har, om du undrar det, rekonstruerat förändringar i dagslängd de senaste 3,6 miljoner åren med hjälp av fossila rester av bentiska foraminiferer, en obegriplighet som står för encelliga marina mikroorganismer på havsbotten samt avancerad maskininlärnings-teknik.
Månen är fortfarande den dominerande långsiktiga inverkan på jordens rotationshastighet.
Den saktar ner rotationen och gör dagarna längre, men klimatförändringarna kan ge effekter som överträffar månens påverkan innan detta århundrade är över, om utsläppen av växthusgaser förblir höga.
Jorden blir tjock vid ekvatorn
Under 2000-talet har den accelererade smältningen av Grönlands och Antarktis inlandsisar, liksom bergsglaciärer, ökat havsnivåerna och förskjutit ismassan bort från polerna.
Det gör att jorden beter sig som vi ofta gör med stigande ålder. Den buktar ut något vid ekvatorn, vilket får planeten att rotera något långsammare.
”Denna snabba ökning av dagslängden antyder att takten i den moderna klimatförändringen är exempellös”, konstaterar Benedikt Soja, professor i rymdgeodesi i Zürich.
”Den nuvarande snabba ökningen av dagslängden kan således främst tillskrivas mänsklig påverkan.”