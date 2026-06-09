Längsta dagen – på 3,6 miljoner år

Ny forskning från Wiens universitet och ETH Zürich talar nämligen om hur jordens rotation gradvis saktar ner.

Det sker i takt med att klimatförändringar smälter glaciärer och polarisar, omfördelar vatten över planeten – och faktiskt förlänger dagen.

Forskare: Så får du tiden att gå långsamt. Dagens PS

Beror på uppvärmningen

Ökningen kanske inte är övertydlig – den handlar om 1,33 millisekunder per sekel – men den är ändå större än någon gång under de senaste 3,6 miljoner åren.

Det är ett nytt mått på hur djupt den av oss drivna uppvärmningen påverkar jorden, påpekar Forbes med ett beklagande av att endast 48 procent av amerikanerna tror klimatförändringarna beror på mänsklig aktivitet.

Vår dag förlängs alltså för närvarande med 1,33 millisekunder per sekel, främst på grund av en klimatdriven höjning av havsnivåerna.

Och även om förändringarna är minimala kan de orsaka problem inom satellitnavigering, rymduppdrag och globala tidtagningssystem som kräver exakt och korrekt information om jordens rotation.