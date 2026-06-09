Kritik mot danskt AI-sändebud i EU

Att 60-åringen är styrelseordförande i tyska Siemens har dock väckt funderingar kring hans neutralitet.

Ett 40-tal EU-parlamentsledamöter kräver nu att kommissionen öppnar upp om hur tillsättandet gått till och hur man ska undvika en intressekonflikt.

”Vilka skyddsmekanismer . . . kommer att förhindra privilegierad tillgång till och otillbörlig påverkan på EU:s AI-politik från en enskild industriaktör?”, frågar bland andra italienske Brando Benifei i ett brev till kommissionen.