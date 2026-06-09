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Världen

Kritik mot danskt AI-sändebud i EU

Danske Jim Hagemann Snabe har utsetts till särskilt AI-sändebud i EU. Arkivbild.
Danske Jim Hagemann Snabe har utsetts till särskilt AI-sändebud i EU. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB/TT

Dansken utsågs i förra veckan till särskild rådgivare i AI-frågor till kommissionsordförande Ursula von der Leyen och digitaliseringskommissionären Henna Virkkunen.

Danske styrelseproffset och företagaren Jim Hagemann Snabe har utsetts till särskilt AI-sändebud i EU – men ifrågasätts för sin neutralitet.

Dansken utsågs i förra veckan till särskild rådgivare i AI-frågor till kommissionsordförande Ursula von der Leyen och digitaliseringskommissionären Henna Virkkunen.

Att 60-åringen är styrelseordförande i tyska Siemens har dock väckt funderingar kring hans neutralitet.

Ett 40-tal EU-parlamentsledamöter kräver nu att kommissionen öppnar upp om hur tillsättandet gått till och hur man ska undvika en intressekonflikt.

”Vilka skyddsmekanismer . . . kommer att förhindra privilegierad tillgång till och otillbörlig påverkan på EU:s AI-politik från en enskild industriaktör?”, frågar bland andra italienske Brando Benifei i ett brev till kommissionen.

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