Dansken utsågs i förra veckan till särskild rådgivare i AI-frågor till kommissionsordförande Ursula von der Leyen och digitaliseringskommissionären Henna Virkkunen.
Kritik mot danskt AI-sändebud i EU
Danske styrelseproffset och företagaren Jim Hagemann Snabe har utsetts till särskilt AI-sändebud i EU – men ifrågasätts för sin neutralitet.
Dansken utsågs i förra veckan till särskild rådgivare i AI-frågor till kommissionsordförande Ursula von der Leyen och digitaliseringskommissionären Henna Virkkunen.
Att 60-åringen är styrelseordförande i tyska Siemens har dock väckt funderingar kring hans neutralitet.
Ett 40-tal EU-parlamentsledamöter kräver nu att kommissionen öppnar upp om hur tillsättandet gått till och hur man ska undvika en intressekonflikt.
”Vilka skyddsmekanismer . . . kommer att förhindra privilegierad tillgång till och otillbörlig påverkan på EU:s AI-politik från en enskild industriaktör?”, frågar bland andra italienske Brando Benifei i ett brev till kommissionen.