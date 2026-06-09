Fotbolls-VM avgörande för alkoholbranschen

Första VM med officiell sprit

För Diageo, som bland annat äger varumärkena Don Julio, Casamigos och Buchanan’s, kommer VM vid en kritisk tidpunkt. Företagets nordamerikanska omsättning sjönk med nio procent under det senaste kvartalet, medan försäljningen av sprit i USA föll med 15 procent.

Som en del av sin strategi har Diageo tecknat ett historiskt avtal med Internationella fotbollsförbundet Fifa och blivit VM första officiella spritsponsor. Det innebär att endast företagets produkter kommer att serveras på arenor och officiella supporterområden. Det är också första gången som sprit säljs inom ramen för fotbolls-VM.

Även ölindustrin ser VM som en möjlighet att vända en negativ utveckling. Enligt branschorganisationen IWSR minskade ölförsäljningen globalt med sex procent under 2025.

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Anheuser-Busch, som varit officiell ölsponsor till VM i över 40 år, satsar särskilt hårt. Bryggeriet planerar omfattande aktiviteter på barer där många väntas samlas för att följa matcherna.

Alkoholfritt allt viktigare för alkoholbranschen

Konkurrenten Heineken ökar också sina marknadsföringsinvesteringar på barer med nära 200 procent och lanserar särskilda VM-inspirerade förpackningar. Molson Coors höjer sina reklamsatsningar med 60 procent under sommaren och använder även turneringen för att marknadsföra sin alkoholfria öl Coors 0.0.

Just det alkoholfria segmentet blir allt viktigare. Försäljningen av alkoholfri öl ökade med 15 procent globalt under förra året, enligt IWSR.

VM blir ett viktigt test för alkoholbolagen i om stora evenemang fortfarande ger en försäljningsboost. Men det löser inte problemen.

”VM kan ge en tillfällig uppgång i efterfrågan, men kommer inte att förändra de långsiktiga trenderna som påverkar alkoholindustrin”, skriver Kevin Grundy, senior analytiker på BNP Paribas Equity Research, i en analys enligt CNN.

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