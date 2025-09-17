Ingen enighet inom EU om klimatmål

Man kan tycka att planetens framtid är ett nog viktigt ämne för att få politiska ledare att komma fram till något, åtminstone.

Men när värdsledare möts nästa vecka i ett klimattoppmöte blir EU:s besked ”Sorry, vi återkommer i ärendet”, skriver Politico.

ANNONS

En kommer inte överens om hur man ska sätta ett nytt mål relaterat till Parisavtalet om klimatet och inte heller om hur man ska nå det.

Det kan leda till ”diplomatisk förlägenhet” för det block som länge gjort anspråk på att ta en ledande roll i klimatarbetet, konstaterar sajten.

Klimatnotan rekorddyr för EU – oavsett vad Trump säger. Dagens PS

Kommer till FN med en skiss

Danmark, just nu ordförandeland för EU, föreslog tisdag att EU, för att komma runt FN:s tidsgräns, ska nöja sig med en ”avsiktsförklaring” i stället för en formell och beslutad plan.

Tanken är att EU:s 27 miljöministrar ska slutföra och godkänna detta letter of intent vid ett möte i Bryssel torsdag.

Chanserna att det lyckas? Enligt tre diplomater som uttalar sig hos Politico ”praktiskt taget ingen alls”.

ANNONS

Det innebär i så fall att EU får ställa sig i skamvrån vid FN-mötet 24 september.

Vad Danmark som ordförandeland nu föreslår är ett uttalande om ett tillfälligt mål för utsläppsminskningar 66,3-72,5 procent under 1990 års nivåer till 2035.

Ett definitivt mål skjuter man på till senare.

Extrema mängder regn väntas – vägar redan bortspolade. Dagens PS