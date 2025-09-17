Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Ingen enighet inom EU om klimatmål

EU vill hitta kompromiss i klimatfråga inför FN-möte
Danmark försöker som ordförandeland sy ihop en kompromiss de 27 EU-länderna kan enas om. Här ett informellt ministermöte i Köpenhamn. (Foto: Emil Nicolai Helms/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 17 sep. 2025Publicerad: 17 sep. 2025

EU fixar inga nya klimatmål när Paris-avtalets mål spricker. Nu försöker Danmark hitta en kompromiss de 27 länderna kan enas om.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Man kan tycka att planetens framtid är ett nog viktigt ämne för att få politiska ledare att komma fram till något, åtminstone.

Men när värdsledare möts nästa vecka i ett klimattoppmöte blir EU:s besked ”Sorry, vi återkommer i ärendet”, skriver Politico.

ANNONS

En kommer inte överens om hur man ska sätta ett nytt mål relaterat till Parisavtalet om klimatet och inte heller om hur man ska nå det.

Det kan leda till ”diplomatisk förlägenhet” för det block som länge gjort anspråk på att ta en ledande roll i klimatarbetet, konstaterar sajten.

Klimatnotan rekorddyr för EU – oavsett vad Trump säger. Dagens PS

Kommer till FN med en skiss

Danmark, just nu ordförandeland för EU, föreslog tisdag att EU, för att komma runt FN:s tidsgräns, ska nöja sig med en ”avsiktsförklaring” i stället för en formell och beslutad plan.

Tanken är att EU:s 27 miljöministrar ska slutföra och godkänna detta letter of intent vid ett möte i Bryssel torsdag.

Chanserna att det lyckas? Enligt tre diplomater som uttalar sig hos Politico ”praktiskt taget ingen alls”.

ANNONS

Det innebär i så fall att EU får ställa sig i skamvrån vid FN-mötet 24 september.

Vad Danmark som ordförandeland nu föreslår är ett uttalande om ett tillfälligt mål för utsläppsminskningar 66,3-72,5 procent under 1990 års nivåer till 2035.

Ett definitivt mål skjuter man på till senare.

Extrema mängder regn väntas – vägar redan bortspolade. Dagens PS

Det är långt mellan EU-länderna i klimatfrågan trots intensiva diskussioner. EU klyvs i en mer och en mindre klimatambitiös del, är analysen. (Foto: Emil Nicolai Helms/AP-TT)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Oeniga om lagkrav 2040

EU hade för avsikt att härleda ett mål på 72,5 procent till 2035 från en ny milstolpe för 2040 som för närvarande förhandlas fram.

Den planen spårade ur av oenighet om lagstiftningen för 2040. På fredagen sköt Danmark upp en omröstning som var planerad till denna vecka efter att stora länder blockerat processen.

Det handlar om vad som beskrivs som mindre respektive mer klimatambitiösa EU-länder, menar Euronews.

ANNONS

De ”mindre klimatambitiösa” nöjer sig med 66-procentiga minskningar och att det målet löper 2030-2050

De ”mer ambitiösa” vill se 72,5-procentsnivån, som ett led i att nå målet på föreslagna 90 procents minskningar år 2040.

Vill hitta kompromiss

Danmark, som driver på för att koppla samman målen, försökte driva fram en omröstning på ministernivå förra veckan, men stoppades av Tyskland, Italien och Frankrike som vill flytta beslutet till oktober, då statscheferna möts.

De fick stöd av bland annat Österrike, Tjeckien, Ungern, Lettland, Malta, Polen, Rumänien och Slovakien.

EU:s klimatpaket ser ut att skrotas. Dagens PS

Finansinspektionen: Klimatet förändras – så drabbas din privatekonomi. E55

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
EUFNKlimathotParisavtalet
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS