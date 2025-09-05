EU:s klimatpaket som Danmark inom kort ska försöka få igenom ser ut att skrotas istället. Alltför många länder inom unionen är emot dealen.
EU:s klimatpaket ser ut att skrotas
Danmark ligger bra till i EU:s klimatrace.
Landet har redan tidigare gått ut med planer på att minska utsläppen av växthusgaser och bidra till att nå de danska klimatmålen, med en 70-procentig minskning av växthusgaserna till år 2030.
Danmark ska få till ett nytt klimatpaket
Därför är det heller inga konstigheter att Danmark ska leda resten av EU till ett nytt klimatpaket, som gäller tio år senare, till 2040.
Det var meningen att landet skulle ha en färdig deal i slutet av september men det ser inte ut att ske, enligt Politico.
Många länder nobbar förslag
Problemet är att de danska gröna ambitionerna inte delas av en rad andra EU-länder, som Ungern, Polen, Italien och Tjeckien som vill att sådana diskussioner förskjuts.
Danmark står dock på sig och vill att länderna röstar om ett nytt klimatpaket redan i mitten av september.
”Vi arbetar med en intensiv och konstruktiv process där vi lyssnar på alla medlemsstater. Vi kommer att fortsätta detta arbete, inklusive bilaterala möten med alla medlemsstater under de kommande dagarna, för att förbereda rådsmötet den 18 september”, låter det från danskt håll.
Nederlag för Danmark
Att inte få igenom en ny deal som gäller utsläppen till 2040 kommer bli ett tufft nederlag för Danmark, som ses som ett grönt föredöme inte bara i Europa utan även globalt.
EU-ländernas ledare är emellertid mer öppna för att skriva på ett icke bindande avtal som gäller utsläppsminskningar till 2035, än ett bindande avtal som gäller 5 år senare.
Blickar mot Europa
Det är även viktigt att få igenom avtalet för att visa att EU menar allvar kring klimatfrågan, i tider då länder blickar mot åtaganden i Europa – sedan USA halkat efter på området genom Trumps politik.
De som vill slopa omröstningen i mitten av september hävdar att det är ett sätt att komma överens inom unionen ordentligt först, och samtidigt övertyga personer som Ungerns ledare Viktor Orbán att inte lägga in ett veto och därmed förstöra hela klimatpaketet.
“Det skulle ge oss mer tid att enas om ett paket”, uppger en polsk tjänsteman.
