EU:s klimatpaket ser ut att skrotas

Många länder nobbar förslag

Problemet är att de danska gröna ambitionerna inte delas av en rad andra EU-länder, som Ungern, Polen, Italien och Tjeckien som vill att sådana diskussioner förskjuts.

Danmark står dock på sig och vill att länderna röstar om ett nytt klimatpaket redan i mitten av september.

”Vi arbetar med en intensiv och konstruktiv process där vi lyssnar på alla medlemsstater. Vi kommer att fortsätta detta arbete, inklusive bilaterala möten med alla medlemsstater under de kommande dagarna, för att förbereda rådsmötet den 18 september”, låter det från danskt håll.

Nederlag för Danmark

Att inte få igenom en ny deal som gäller utsläppen till 2040 kommer bli ett tufft nederlag för Danmark, som ses som ett grönt föredöme inte bara i Europa utan även globalt.

EU-ländernas ledare är emellertid mer öppna för att skriva på ett icke bindande avtal som gäller utsläppsminskningar till 2035, än ett bindande avtal som gäller 5 år senare.

Blickar mot Europa

Det är även viktigt att få igenom avtalet för att visa att EU menar allvar kring klimatfrågan, i tider då länder blickar mot åtaganden i Europa – sedan USA halkat efter på området genom Trumps politik.

De som vill slopa omröstningen i mitten av september hävdar att det är ett sätt att komma överens inom unionen ordentligt först, och samtidigt övertyga personer som Ungerns ledare Viktor Orbán att inte lägga in ett veto och därmed förstöra hela klimatpaketet.

“Det skulle ge oss mer tid att enas om ett paket”, uppger en polsk tjänsteman.

