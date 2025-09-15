Dagens PS
Klimatnotan rekorddyr för EU – oavsett vad Trump säger

Klimatnotan skenar inom EU genom allt fler skogsbränder.
Klimatnotan skenar inom EU genom allt fler skogsbränder. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 16 sep. 2025Publicerad: 16 sep. 2025

Klimatnotan växer snabbt för EU och genom en rad naturkatastrofer. Ett varmare klimat innebär att länder får lägga allt mer pengar av sin BNP på skadorna.

I Donald Trumps värld går temperaturen upp några grader hit och dit, och det är inga konstigheter.

Det är definitivt inget att oroa sig över vilket presidenten nyligen klargjorde i Bryssel då han träffade EU-toppar, enligt Politico.

Klimatnotan skenar I EU

Trump går därmed rakt emot många forskare som uppger att ett varmare klimat inte bara kommer leda till att många arter får svårt att överleva, det blir även betydligt dyrare för länder när klimatnotan skenar.

I EU:s fall handlar det redan om en halv procent av den samlade BNP:n hittills i år.

I runda slängar är det 43 miljarder euro som årets skogsbränder och översvämningar har kostat unionen men notan lär dra iväg betydligt mer än så – där effekterna av sommarens klimatkaos kan kosta 126 miljarder euro till 2029 enligt en ny stor rapport som publicerades på måndagen, skriver Politico.

Bränder och översvämningar kan ha långgående effekter och förstöra i de olika leden av försörjningskedjorna.

”Dessa uppskattningar är sannolikt konservativa”, säger författarna bakom den nya studien, Sehrish Usman vid Mannheims universitet, och Miles Parker och Mathilde Vallat, ekonomer vid ECB.

Södra Europa drabbas hårt

Södra Europa drabbas redan hårdare, där länder som Cypern och Grekland redan har förlorat en procent av sin BNP på sommarens bränder.

Ett ytterligare problem är att försäkringsbolagen nu börjar dra i handbromsen allt mer och inte vill försäkra egendom som befinner sig i riskzonen i ett allt varmare klimat.

Tufft läge i Australien

Det syns redan i Australien, ett land som snabbt värms upp, och där den federala regeringen nu har släppt sin tusen sidor långa klimatanalys National Climate Risk Assessment, berättar ABC News.

Där har hundratals forskare och experter gått samman och beskriver hur Australien kommer se ut framöver om temperaturen går upp med mellan 1,5 och 3 grader.

Eftersom den största delen av landets befolkning bor vid kusterna, och det är just de områdena som kommer drabbas hårdast genom översvämningar och erosion, ser det inte ljust ut menar bland annat klimatministern Chris Bowen.

“Det kommer att bli värre med tiden”, säger han.

“Samhällen kommer att drabbas av klimatförändringarnas effekter på olika sätt samtidigt och vi kommer att ha mycket att hantera.”

Australien har drabbats av stora översvämningar de senaste åren, bland annat i Sydney som på bilden.
Australien har drabbats av stora översvämningar de senaste åren, bland annat i Sydney som på bilden. (Foto: TT)
Oklart hur dyrt

Även Sverige kommer drabbas men ingen vet riktigt hur mycket klimatförändringarna kommer att kosta i slutändan.

“Problemet kommer inte försvinna. Det kommer bli värre – det visar forskningen mycket tydligt på”, säger Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI, till Aftonbladet.

Regeringen vill klimatanpassa samhället men har alltså dålig koll på vad notan kommer hamna på.

Att inte klimatanpassa beräknas dock kosta betydligt mer – där ett enda skyfall i Jönköping förra sommaren kostade runt 200 miljoner kronor.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Senaste nytt

