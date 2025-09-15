Klimatnotan rekorddyr för EU – oavsett vad Trump säger

I Donald Trumps värld går temperaturen upp några grader hit och dit, och det är inga konstigheter.

Det är definitivt inget att oroa sig över vilket presidenten nyligen klargjorde i Bryssel då han träffade EU-toppar, enligt Politico.

Klimatnotan skenar I EU

Trump går därmed rakt emot många forskare som uppger att ett varmare klimat inte bara kommer leda till att många arter får svårt att överleva, det blir även betydligt dyrare för länder när klimatnotan skenar.

I EU:s fall handlar det redan om en halv procent av den samlade BNP:n hittills i år.

I runda slängar är det 43 miljarder euro som årets skogsbränder och översvämningar har kostat unionen men notan lär dra iväg betydligt mer än så – där effekterna av sommarens klimatkaos kan kosta 126 miljarder euro till 2029 enligt en ny stor rapport som publicerades på måndagen, skriver Politico.

Bränder och översvämningar kan ha långgående effekter och förstöra i de olika leden av försörjningskedjorna.

”Dessa uppskattningar är sannolikt konservativa”, säger författarna bakom den nya studien, Sehrish Usman vid Mannheims universitet, och Miles Parker och Mathilde Vallat, ekonomer vid ECB.