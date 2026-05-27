Forskare: Därför är städer farligare

Tidig värmebölja påverkar

ANNONS

Nu drabbas stora delar av Europa av en ovanligt tidig värmebölja, vilket gjort problemet mer aktuellt igen.

Forskare konstaterar att det vi kan göra är att förändra stadsmiljöerna. Naturlandskap fyllda med skogar, gräsmarker och floder absorberar eller behåller inte solens värme på samma sätt som stadsmiljöer.

Städer består vanligtvis av asfalt, stål och tegel – material som lätt absorberar ljus och omvandlar det till värme.

De tillåter inte heller vatten att rinna igenom dem, vilket gör att de inte blir nedkylda.

Värmen som absorberas av byggnaderna strålas tillbaka ut i luften på natten, vilket skapar en uppvärmningseffekt.

Städer byggs dessutom oftast med höga byggnader packade tätt ihop, vilket förhindrar luftflöde och ytterligare minskar byggnadernas förmåga att hålla sig svala.

Föroreningar från mänskliga aktiviteter som bilkörning och industri förstärker effekten.

10 procent till luftkonditionering

I denna onda cirkel ingår luftkonditionering och fläktar. Enligt Euronews förbrukar luftkonditionering och elektriska fläktar 10 procent av den globala elektriciteten, vilket bidrar kraftigt till utsläpp av växthusgaser och global uppvärmning.

ANNONS

Vad vi kan göra? Ja, lättare material reflekterar solljus, så att använda dessa i städer kan bidra till att sänka temperaturen.

Att måla hustak vita, i synnerhet, kan bidra till att hålla byggnader svala.

Vägar, trottoarer och parkeringsplatser kan målas med en grå beläggning för att sänka den totala temperaturen i en stad eller ort, enligt ett annat förslag.

Ganska många vita bilar, något färre svarta. Städer är varmare än landsbygd och svarta bilar förstärker detta. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)

Träd kan sänka temperaturen

Träd fungerar som naturens luftkonditionering genom att släppa ut vattenånga i luften.

De ger även skugga för människor och marken. Forskning visar att träd i städer kan sänka temperaturerna 2-10 grader beroende på lokala förhållanden.

Att plantera trädgårdar på hustak eller lägga till vertikala trädgårdar på byggnader kan bidra till att öka grönskan där utrymmet är begränsat.

Att lägga till mer vattenyta i städer kan också bidra till att kyla ner dem. Och, naturligtvis, att minska vägtrafiken i städer.



Nu försvinner världens största sjö. Dagens PS

ANNONS