Miljardär åtalas för olaglig jakt – avslöjades av massgrav

Bouygues, 75, är en av sex åtalade i det uppmärksammade målet. Rättegången inleddes på måndagen och väntas pågå i två dagar.

Vid en fällande dom riskerar de åtalade upp till sju års fängelse och böter på 750 000 euro.

Flera fridlysta fåglar

Fallet har väckt stor uppmärksamhet eftersom det är första gången den franska rättsväsendet prövar ett fall av den här typen, skriver Euronews.

Misstankarna gäller jakt på flera skyddade fågelarter på Bouygues 600 hektar stora egendom Fontenaille.

Bland de arter som enligt utredningen har dödats finns större ägretthäger, kärrhökar, tornfalkar, storskarvar och ormvråkar.

Polisen slog till mot egendomen förra året efter ett anonymt tips. Vid en genomsökning upptäcktes bland annat en massgrav med kvarlevor från skyddade fåglar.

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