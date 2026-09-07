Fåglar från flera fridlysta arter hittades nedgrävda på fastighetsmogulen Olivier Bouygues mark. Det har nu satt igång både en rättegång och en hätsk debatt i Frankrike.
Miljardär åtalas för olaglig jakt – avslöjades av massgrav
Den franske miljardären Olivier Bouygues ställs inför rätta i Orléans, misstänkt för illegal jakt på skyddade djurarter på sin privata jaktmark i Sologne, omkring 150 kilometer söder om Paris.
Bouygues, 75, är en av sex åtalade i det uppmärksammade målet. Rättegången inleddes på måndagen och väntas pågå i två dagar.
Vid en fällande dom riskerar de åtalade upp till sju års fängelse och böter på 750 000 euro.
Flera fridlysta fåglar
Fallet har väckt stor uppmärksamhet eftersom det är första gången den franska rättsväsendet prövar ett fall av den här typen, skriver Euronews.
Misstankarna gäller jakt på flera skyddade fågelarter på Bouygues 600 hektar stora egendom Fontenaille.
Bland de arter som enligt utredningen har dödats finns större ägretthäger, kärrhökar, tornfalkar, storskarvar och ormvråkar.
Polisen slog till mot egendomen förra året efter ett anonymt tips. Vid en genomsökning upptäcktes bland annat en massgrav med kvarlevor från skyddade fåglar.
Läs mer: Inför årets jakt: Älgen kan klassas som hotad. Dagens PS
Ska ha pågått i flera år
Utredarna hittade även förbjudna jaktredskap, däribland sax- och käftfällor som varit förbjudna i Frankrike sedan 1995.
På egendomen ska polisen dessutom ha hittat en lista över djurarter som skulle elimineras samt spår som enligt utredningen visar att jakten redan hade genomförts.
En grävmaskin som misstänks ha använts för att gräva ned de dödade djuren beslagtogs också.
Åklagarsidan anser att de olagliga jaktmetoderna kan ha förekommit på egendomen under flera år.
Läs mer: Frankrike gör sig av med Microsoft Teams efter kontrovers. Dagens PS
Har blivit en symbolfråga
Bouygues är bror till Martin Bouygues, tidigare vd för Bouygues-koncernen, och son till företagets grundare Francis Bouygues. Hans förmögenhet uppskattas till omkring 3,2 miljarder euro.
Ett stort antal miljö- och djurskyddsorganisationer har anslutit sig till åtalet som civila parter. Bland dem finns den franska fågelskyddsorganisationen LPO, som tillsammans med omkring 15 andra organisationer följer processen.
Rättegången har blivit en symbolfråga för fransk naturvård och väcker samtidigt frågan om huruvida landets lagar om biologisk mångfald tillämpas lika på förmögna markägare som på andra jägare.
Fem av de sex åtalade närvarade när rättegången inleddes på måndagen.
Läs mer: Generation Z ser betting som investering – får usel avkastning. Realtid