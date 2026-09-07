När Donald Trumps tullar underkändes av USA:s högsta domstol började miljarderna strömma till företagen. Men kunderna fick bära kostnaden. Nu väntar fler domstolsprocesser.
Företagen fick tillbaka tullmiljarderna – kunderna blir utan
USA:s högsta domstol slog i februari fast att Donald Trump-administrationens IEEPA-tullar saknade lagstöd. Därefter öppnades vägen för importörer att kräva tillbaka tullarna de redan hade betalat.
Det handlar om enorma belopp, som Dagens PS tidigare rapporterat om.
Enligt uppgifter som senator Elizabeth Warren hänvisar till hade företag fått tillbaka minst 100 miljarder dollar redan i början av augusti. Totalt hade omkring 166 miljarder dollar tagits in genom de aktuella tullarna.
Walmart betalar tillbaka
Barron’s rapporterar att S&P 500-bolagen, alltså USA:s 500 största bolag, hittills fått tillbaka mer än 10 miljarder dollar. De flesta använder pengarna för att hantera fortsatt höga kostnader, investeringar och inflation snarare än att göra direkta återbetalningar till kunderna.
Walmart sticker ut genom att använda omkring 2,9 miljarder dollar av sin återbetalning till prissänkningar. FedEx, UPS och DHL har enligt ConsumerAffairs valt att betala tillbaka tullrelaterade belopp direkt till kunder som uttryckligen debiterats importtull.
Bråk i spelbranschen i fokus
De flesta bolagen ger inget alls till kunderna.
Det här faktumet gör att det blåser upp till strid i domstolarna. Då hamnar spelbranschen i fokus, rapporterar Business Insider.
Sony, Microsoft och Nintendo höjde priserna efter att tullarna införts. När tullarna nu återbetalas hävdar bolagen i rättsliga processer att de inte är skyldiga att ge kunderna motsvarande pengar tillbaka. Sony räknar med omkring 510 miljoner dollar i tullåterbetalningar, medan Nintendo uppges ha fått omkring 300 miljoner dollar.
”De led ingen juridiskt relevant skada, eftersom de frivilligt betalade de annonserade priserna för konsolerna och fick precis vad de betalade för – fungerande konsoler”, säger Sony i domstolsprocessen enligt BI.
Svenska bolag får också tillbaka
Det finns också svenska bolag som fått tillbaka pengar efter USA:s högsta domstols beslut, till exempel:
Getinge har fått tillbaka cirka 36 miljoner dollar, motsvarande merparten av de 38 miljoner dollar bolaget tidigare betalat i IEEPA-tullar. Återbetalningen sänker kostnaden för sålda varor och ger en positiv engångseffekt.
Electrolux har lämnat in krav på cirka 88 miljoner dollar i tullåterbetalningar. Av detta väntas 61 miljoner dollar påverka rörelseresultatet för 2025 och 27 miljoner dollar kostnaden för sålda varor under första kvartalet 2026.
Läs mer: Trumps tullmiljarder regnar över börsen – bolagen får jättebelopp