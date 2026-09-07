Företagen fick tillbaka tullmiljarderna – kunderna blir utan

Bråk i spelbranschen i fokus

De flesta bolagen ger inget alls till kunderna.

Det här faktumet gör att det blåser upp till strid i domstolarna. Då hamnar spelbranschen i fokus, rapporterar Business Insider.

Sony, Microsoft och Nintendo höjde priserna efter att tullarna införts. När tullarna nu återbetalas hävdar bolagen i rättsliga processer att de inte är skyldiga att ge kunderna motsvarande pengar tillbaka. Sony räknar med omkring 510 miljoner dollar i tullåterbetalningar, medan Nintendo uppges ha fått omkring 300 miljoner dollar.

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”De led ingen juridiskt relevant skada, eftersom de frivilligt betalade de annonserade priserna för konsolerna och fick precis vad de betalade för – fungerande konsoler”, säger Sony i domstolsprocessen enligt BI.

Svenska bolag får också tillbaka

Det finns också svenska bolag som fått tillbaka pengar efter USA:s högsta domstols beslut, till exempel:

Getinge har fått tillbaka cirka 36 miljoner dollar, motsvarande merparten av de 38 miljoner dollar bolaget tidigare betalat i IEEPA-tullar. Återbetalningen sänker kostnaden för sålda varor och ger en positiv engångseffekt.

Electrolux har lämnat in krav på cirka 88 miljoner dollar i tullåterbetalningar. Av detta väntas 61 miljoner dollar påverka rörelseresultatet för 2025 och 27 miljoner dollar kostnaden för sålda varor under första kvartalet 2026.

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