Kraven hos Kronofogden minskar

”Nedgången är tydlig och syns på bred front”, säger Davor Vuleta, privatekonomisk talesperson på Kronofogden, i ett pressmeddelande.

Han påpekar dock att en halv miljon ansökningar på sex månader fortfarande är väldigt mycket.

”Vi kan inte slå oss till ro eller ta för givet att minskningen fortsätter”, säger Vuleta vidare.

Antalet mål minskar i alla åldersgrupper. Men i gruppen 65 år och äldre är antalet berörda personer i princip på samma nivå som i fjol.