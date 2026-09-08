Kraven hos Kronofogden minskar
Antalet krav som skickas till Kronofogden minskar för andra året i rad.
Mellan januari och juni i år fick Kronofogden in mer än 540 000 ansökningar om betalningsföreläggande. Det totala kravbeloppet minskade med drygt 15 procent till strax över 13 miljarder kronor.
”Nedgången är tydlig och syns på bred front”, säger Davor Vuleta, privatekonomisk talesperson på Kronofogden, i ett pressmeddelande.
Han påpekar dock att en halv miljon ansökningar på sex månader fortfarande är väldigt mycket.
”Vi kan inte slå oss till ro eller ta för givet att minskningen fortsätter”, säger Vuleta vidare.
Antalet mål minskar i alla åldersgrupper. Men i gruppen 65 år och äldre är antalet berörda personer i princip på samma nivå som i fjol.