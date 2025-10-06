Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Hundratals fast på Mount Everest 

Bergsbestigare i kö på väg mot toppen av Mount Everest i Nepal. Arkivbild.
Bergsbestigare i kö på väg mot toppen av Mount Everest i Nepal. Arkivbild. (Foto: Kunga Sherpa/AP)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 06 okt. 2025Publicerad: 06 okt. 2025

Extremväder har lamslagit området runt Mount Everest och lämnat hundratals vandrare strandsatta i kylan. Samtidigt kämpar räddningsstyrkorna.

Hundratals vandrare sitter fast på Mount Everest efter att en kraftig snöstorm slagit till mot den östra sidan av berget i Tibet.

Räddningsinsatser pågår i det hårt drabbade området – men vädret försvårar arbetet.

Räddade efter iskalla nätter på Mount Everest

Enligt kinesiska statliga medier hade 350 vandrare på söndagen lyckats ta sig till den lilla bergsbyn Qudang, medan myndigheterna bekräftar kontakt med ytterligare drygt 200 personer som fortfarande väntar på räddning. CNN skriver att ovädret sammanföll med Kinas åtta dagar långa nationaldagsledighet, då hundratals turister besökte den avlägsna Karma-dalen vid Everests östra sida.

“Det var så blött och kallt i bergen, och hypotermi var en verklig risk”, säger Chen Geshuang, som ingick i en grupp på 18 personer som lyckades ta sig ner till Qudang.

Hon berättar att vädret förändrades snabbt och på ett sätt som få var beredda på:

“Vädret i år är inte normalt. Guiden sa att han aldrig upplevt något liknande i oktober. Och det hände alldeles för plötsligt”, säger hon.

Snö, åska och blixtar

Snöfallet i den högt belägna dalen, på omkring 4 200 meters höjd, började på fredagskvällen och fortsatte hela lördagen. Enligt statliga tv-kanalen CCTV ska de återstående vandrarna ledas ner i etapper under räddningspersonalens uppsikt.

Chen berättar att hennes grupp kämpade sig ner under söndagen, efter en natt med kraftigt snöfall, åska och blixtar.

“Tillbaka i byn fick vi en måltid och var äntligen varma”, säger hon.

Hundratals lokala invånare och räddningsstyrkor arbetar nu för att röja vägarna från snö och is. Enligt den statligt stödda nyhetssajten Jimu News satt närmare 1 000 personer initialt fast i området.

Oro för fler drabbade

Det är fortfarande oklart om alla lokala guider och hjälparbetare har räddats. Myndigheterna undersöker även om vandrare vid Everests nordsluttning, som också ligger i Tibet, har påverkats.

Den norra sidan lockar vanligtvis många turister tack vare den lättare tillgången via asfalterad väg, och oktober är normalt en av de mest populära månaderna för besök. Men nu har biljettförsäljningen och tillträdet till hela Everest Scenic Area tillfälligt stoppats, enligt lokala myndigheter.

Samtidigt rapporteras kraftiga regn i Nepal, söder om Everest, ha utlöst jordskred och översvämningar som krävt minst 47 liv sedan i fredags.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

