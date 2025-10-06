Hundratals fast på Mount Everest 

Hundratals vandrare sitter fast på Mount Everest efter att en kraftig snöstorm slagit till mot den östra sidan av berget i Tibet.

Räddningsinsatser pågår i det hårt drabbade området – men vädret försvårar arbetet.

Räddade efter iskalla nätter på Mount Everest

Enligt kinesiska statliga medier hade 350 vandrare på söndagen lyckats ta sig till den lilla bergsbyn Qudang, medan myndigheterna bekräftar kontakt med ytterligare drygt 200 personer som fortfarande väntar på räddning. CNN skriver att ovädret sammanföll med Kinas åtta dagar långa nationaldagsledighet, då hundratals turister besökte den avlägsna Karma-dalen vid Everests östra sida.

“Det var så blött och kallt i bergen, och hypotermi var en verklig risk”, säger Chen Geshuang, som ingick i en grupp på 18 personer som lyckades ta sig ner till Qudang.

Hon berättar att vädret förändrades snabbt och på ett sätt som få var beredda på:

“Vädret i år är inte normalt. Guiden sa att han aldrig upplevt något liknande i oktober. Och det hände alldeles för plötsligt”, säger hon.