Bombräd mot Iran sänker börshumöret

Bland de indextunga aktierna backar industrikoncernen Alfa Laval och riskkapitalbolaget EQT med 1,4 respektive 1,1 procent.

Utvecklingen ligger i linje med nedgångar på ledande börser i Asien och Europa efter kurslyft på många håll i måndags.

Priset på Nordsjöolja (Brent) klättrar uppåt med 2 procent till drygt 98 dollar per fat, då bombningarna skapar ny osäkerhet när det gäller när gas- och oljeleveranser genom Hormuzsundet kan återupptas på bred front igen.

På valutamarknaden stiger dollarn.

OMXS-index steg 1,5 procent i måndags. Sedan årsskiftet ligger indexet på plus 6,0 procent.