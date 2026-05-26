Bombräd mot Iran sänker börshumöret
Stockholmsbörsen inleder handelsdagen nedåt. OMXS-index har efter tio minuters handel backat 0,4 procent.
Nya amerikanska bombräder mot mål i Iran sänker riskaptiten.
Bland de indextunga aktierna backar industrikoncernen Alfa Laval och riskkapitalbolaget EQT med 1,4 respektive 1,1 procent.
Utvecklingen ligger i linje med nedgångar på ledande börser i Asien och Europa efter kurslyft på många håll i måndags.
Priset på Nordsjöolja (Brent) klättrar uppåt med 2 procent till drygt 98 dollar per fat, då bombningarna skapar ny osäkerhet när det gäller när gas- och oljeleveranser genom Hormuzsundet kan återupptas på bred front igen.
På valutamarknaden stiger dollarn.
OMXS-index steg 1,5 procent i måndags. Sedan årsskiftet ligger indexet på plus 6,0 procent.