Bombräd mot Iran sänker börshumöret

Fartygstrafiken genom Hormuzsundet – där normalt 20 procent av världens gas och olja passerar – har i praktikten varit stängd sedan USA och Israel inledde bombkriget mot Iran den 28 februari. Arkivbild Foto: Asghar Besharati /AP/TT
Bland de indextunga aktierna backar industrikoncernen Alfa Laval och riskkapitalbolaget EQT med 1,4 respektive 1,1 procent.

Stockholmsbörsen inleder handelsdagen nedåt. OMXS-index har efter tio minuters handel backat 0,4 procent.

Nya amerikanska bombräder mot mål i Iran sänker riskaptiten.

Utvecklingen ligger i linje med nedgångar på ledande börser i Asien och Europa efter kurslyft på många håll i måndags.

Priset på Nordsjöolja (Brent) klättrar uppåt med 2 procent till drygt 98 dollar per fat, då bombningarna skapar ny osäkerhet när det gäller när gas- och oljeleveranser genom Hormuzsundet kan återupptas på bred front igen.

På valutamarknaden stiger dollarn.

OMXS-index steg 1,5 procent i måndags. Sedan årsskiftet ligger indexet på plus 6,0 procent.

