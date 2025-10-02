Kina stryper nordiska aktörer

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Marknadsandelar rasar för Ericsson och Nokia

Utvecklingen har slagit hårt mot de nordiska bolagen. Handelsbankens ekonomikanal rapporterar att Ericsson och Nokias sammanlagda marknadsandel i Kina fallit till omkring två procent, ned från tolv procent 2020. Financial Times har tidigare uppskattat nivån till cirka fyra procent 2024.

Särskilt Nokia har drabbats hårt. Företagets intäkter i Kina föll med tvåsiffriga procenttal från 2023. Även Ericsson har redovisat minskade intäkter, och bolagen riskerar att helt tappa fotfästet på en marknad som tidigare varit en av de mest lönsamma globalt.

Ericsson på telekommässa i Peking. Svenska och finska bolag möter allt hårdare regleringar i Kina.(Foto: AP/Mark Schiefelbein/TT)

Enligt källor med insyn kan processen dra ut så mycket på tiden att även små kontrakt hinner gå förlorade till kinesiska konkurrenter.

Ericsson och Nokia har avböjt att kommentera uppgifterna, medan den kinesiska cyberspace-myndigheten inte svarat på frågor.

Kina stärker greppet

Samtidigt som nordiska aktörer trängs tillbaka i Kina fortsätter kinesiska bolag att agera på den europeiska marknaden. Huawei och ZTE har fortfarande 30 till 35 procent av marknaden i Europa, trots att EU-kommissionen i flera år uppmanat medlemsländerna att införa restriktioner. Endast omkring tio länder har följt råden.

Det skapar en obalans där Kina stryper europeiska aktörer, men europeiska regeringar agerar betydligt mer försiktigt mot de kinesiska bolagen.

För Ericsson och Nokia innebär det en dubbel utmaning, att både hantera en krympande marknad i Kina och samtidigt konkurrera med kinesiska jättar som får behålla sin starka position i Europa.

EU:s handelskammare i Kina varnar för att utvecklingen hotar hela den europeiska tekniksektorn. Om nordiska aktörer fortsätter att tappa mark, riskerar Europas möjligheter att konkurrera på lång sikt att försvagas.

