Kina stramar åt reglerna för utländska aktörer. För nordiska bolag innebär det en allt tuffare väg in på marknaden.
Kina stryper nordiska aktörer
Kina skärper greppet om telekommarknaden.
För Ericsson och Nokia har det blivit allt svårare att verka i landet, samtidigt som kinesiska konkurrenter får större spelutrymme.
Säkerhetsgranskningar bromsar affärerna
Ericsson och Nokia möter nu omfattande säkerhetsgranskningar som kraftigt begränsar deras möjligheter i Kina. Enligt Financial Times måste kontrakt, särskilt från statliga köpare, lämnas in till Cyberspace Administration of China, CAC, där de prövas i slutna processer. Bolagen får inte veta hur bedömningarna går till och besked kan dröja i månader.
”Om Kina gör detta av nationella säkerhetsskäl är frågan varför Europa inte svarar med att tillämpa samma procedur”, säger en källa till FT.
Placera skriver att EU:s handelskammare i Kina beskriver reglerna som ett ”existentiellt hot” mot europeiska teknikbolag. Nästan tre fjärdedelar av medlemsföretagen i den senaste undersökningen uppgav att de redan förlorat affärer på grund av restriktionerna.
Marknadsandelar rasar för Ericsson och Nokia
Utvecklingen har slagit hårt mot de nordiska bolagen. Handelsbankens ekonomikanal rapporterar att Ericsson och Nokias sammanlagda marknadsandel i Kina fallit till omkring två procent, ned från tolv procent 2020. Financial Times har tidigare uppskattat nivån till cirka fyra procent 2024.
Särskilt Nokia har drabbats hårt. Företagets intäkter i Kina föll med tvåsiffriga procenttal från 2023. Även Ericsson har redovisat minskade intäkter, och bolagen riskerar att helt tappa fotfästet på en marknad som tidigare varit en av de mest lönsamma globalt.
Enligt källor med insyn kan processen dra ut så mycket på tiden att även små kontrakt hinner gå förlorade till kinesiska konkurrenter.
Ericsson och Nokia har avböjt att kommentera uppgifterna, medan den kinesiska cyberspace-myndigheten inte svarat på frågor.
Kina stärker greppet
Samtidigt som nordiska aktörer trängs tillbaka i Kina fortsätter kinesiska bolag att agera på den europeiska marknaden. Huawei och ZTE har fortfarande 30 till 35 procent av marknaden i Europa, trots att EU-kommissionen i flera år uppmanat medlemsländerna att införa restriktioner. Endast omkring tio länder har följt råden.
Det skapar en obalans där Kina stryper europeiska aktörer, men europeiska regeringar agerar betydligt mer försiktigt mot de kinesiska bolagen.
För Ericsson och Nokia innebär det en dubbel utmaning, att både hantera en krympande marknad i Kina och samtidigt konkurrera med kinesiska jättar som får behålla sin starka position i Europa.
EU:s handelskammare i Kina varnar för att utvecklingen hotar hela den europeiska tekniksektorn. Om nordiska aktörer fortsätter att tappa mark, riskerar Europas möjligheter att konkurrera på lång sikt att försvagas.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
