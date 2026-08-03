Europas viktigaste floder håller på att torka ut genom sommarens värmeböljor. Det drabbar i sin tur industrin och kan leda till miljardförluster för europeiska företag.
Europas största floder torkar ut – slår hårt mot bolagen
Värmeböljan i Europa pressar floder till rekordlåga nivåer – vilket i sin tur skapar en flaskhals för leveranser vattenvägen.
Ett exempel är floden Rhen i Tyskland, där de låga vattennivåerna leder till en flaskhals för transporter och högre fraktkostnader.
Rhen, Europas viktigaste transportled för kol, kemikalier, spannmål och industrivaror, har på flera platser sjunkit till nivåer där fartyg inte längre kan lastas fullt.
För att undvika att gå på grund tvingas rederier minska lasten kraftigt, vilket höjer transportkostnaderna och skapar förseningar för industrier i bland annat Tyskland, Nederländerna och Schweiz.
Ny El Niño på väg
Samtidigt varnar forskarna för att en ovanligt stark El Niño, en super-El Niño, är på väg under 2026.
Historiskt har kraftiga El Niño-år lett till torka i delar av Asien och Australien, översvämningar i Sydamerika och stora störningar i jordbruket världen över. Den här gången sammanfaller klimathotet med redan höga energi- och transportkostnader, vilket ökar risken för en ny inflationsvåg.
Mindre vatten ger mindre el
För de redan låga vattennivåerna i Europas floder är det inga goda nyheter.
Även energisektorn drabbas när floderna sinar. Låga vattennivåer begränsar kylningen av kärnkraftverk och andra kraftanläggningar, samtidigt som vattenkraften producerar mindre el.
I Ungern har det rekordlåga vattenståndet i Donau lett till att landets enda kärnkraftverk tillfälligt fått stänga delar av verksamheten – första gången på mer än 40 år som torkan orsakat ett sådant stopp.
Floderna torkar ut – drabbar industrin
Industriföretag inom kemi-, stål- och raffinaderisektorn påverkas också när råvaror inte kan transporteras som vanligt. Under tidigare torrår, som 2018 och 2022, ledde liknande problem till miljardförluster för europeiska företag. Årets utveckling väcker oro för att historien upprepar sig.
En flaskhals som redan ser låga vattennivåer är vid staden Kaub intill Rhen – för transporter till södra Tyskland och Schweiz.
Rekordlåga vattennivåer
Där låg vattennivån under förra veckan på 25 centimeter, vilket motsvarar den låga nivå som uppmättes under torkan 2018. Om den sjunker ytterligare en centimeter, vilket den ser ut att göra, innebär det den lägsta nivån sedan mätningarna startade 1880.
”Vissa fartyg för inre vattenvägar kanske inte längre kan vara i drift på grund av sina tekniska begränsningar”, säger Roberto Spranzi, styrelseledamot i det tyska kooperativet för inre sjöfart till Bloomberg.
Samtidigt fortsätter värmeböljorna att driva på torkan. En varmare atmosfär ökar avdunstningen från floder, sjöar och mark, vilket gör att vattennivåerna sjunker snabbare även i områden där nederbörden inte minskat dramatiskt.
Forskare menar att klimatförändringarna förstärker dessa effekter och gör långvariga torkperioder allt vanligare i Europa.
Konsekvenserna märks också utanför industrin.
Drabbar även jordbruket
Jordbrukare i flera länder rapporterar lägre skördar och ökade bevattningskostnader, samtidigt som risken för skogsbränder ökar. I Frankrike, Grekland och Spanien har omfattande bränder brutit ut under sommaren, medan flera kommuner infört restriktioner för vattenanvändning.
Läget ser ut att förvärras framöver eftersom just Europa är den kontinent som värms upp snabbast. I början av augusti förväntas medeltemperaturen vara mellan 2 och 8 grader över den normala.
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