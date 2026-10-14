Ett 4 500 år gammalt skeppsvrak har hittats utanför Turkiets kust. I lasten finns över 30 keramikkärl, varav några fortfarande innehåller rester som kan avslöja vad forntidens handelsmän fraktade över Medelhavet.
Världens äldsta skeppsvrak hittat – lasten kan avslöja hemligheten
Arkeologer har upptäckt ett skeppsvrak nära ön Kekova utanför Antalya i södra Turkiet. Fyndet dateras till mellan 4 400 och 4 700 år tillbaka i tiden och beskrivs av BBC som världens äldsta kända skeppsvrak. Det är ungefär samma period som den stora pyramiden i Giza byggdes.
Tre stora stenankare
Fartyget tros ha varit omkring tio meter långt och använts för handel över Medelhavet. På havsbotten, omkring 30 meter under ytan, har forskarna hittat mer än 30 keramikkärl och tre stora stenankare.
Själva träskrovet har inte överlevt, det är inte möjligt i tusentals år. I stället är det keramiken som gör det möjligt att datera vraket. Formen och dekorationerna liknar kärl från Egypten och Mellanöstern som är kända från samma period, enligt BBC.
”Skeppsvraket är en tidskapsel på havets botten”, säger Hakan Öniz, professor vid Akdenizuniversitetet i Turkiet, som ledde expeditionen, till BBC.
”Genom att jämföra dekorationsteknikerna kan vi definitivt säga att vårt vrak kommer från äldre bronsåldern”, säger han till BBC.
Rester kvar i kärlen
En av de mest intressanta detaljerna finns inuti lasten. Flera kärl har fortfarande rester av sitt ursprungliga innehåll, vilket har överraskat forskarna.
Arkeologen Karin Sowada vid australiska Macquarie University undersökte fynden efter att de bärgats. Hon beskriver hur hon förvånades över mängden material som fanns kvar.
”Jag tittade in och var nära att svimma. Jag kunde inte tro hur mycket rester som syntes”, säger hon till BBC.
Vad kärlen innehöll är ännu inte fastställt. Det kan röra sig om olivolja, vin eller kåda från träd. Forskarna utesluter inte heller att kärlen har återanvänts under lång tid och att resterna därför inte nödvändigtvis kommer från den sista lasten.
Kan ha varit på väg till Troja
Forskarna tror att fartyget påbörjade sin resa någonstans längs den östra Medelhavskusten. Lasten kan ha varit på väg till Troja, i dagens nordvästra Turkiet, eller till den minoiska kulturen på Kreta.
Upptäckten ger också en inblick i människorna bakom handeln.
”Vi tänker hela tiden på sjömännen, dem som tillverkade kärlen och personen som bar dem på sina axlar till fartyget”, säger Hakan Öniz till BBC.
”Och kvinnorna som väntade på sina män, som tyvärr aldrig kom tillbaka.”
Det äldsta kända intakta skeppsvraket, där träkonstruktionen fortfarande finns kvar, är betydligt yngre. Det hittades i Svarta havet utanför Bulgarien och är omkring 2 400 år gammalt.
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