Världens äldsta skeppsvrak hittat – lasten kan avslöja hemligheten

Rester kvar i kärlen

En av de mest intressanta detaljerna finns inuti lasten. Flera kärl har fortfarande rester av sitt ursprungliga innehåll, vilket har överraskat forskarna.

Arkeologen Karin Sowada vid australiska Macquarie University undersökte fynden efter att de bärgats. Hon beskriver hur hon förvånades över mängden material som fanns kvar.

”Jag tittade in och var nära att svimma. Jag kunde inte tro hur mycket rester som syntes”, säger hon till BBC.

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Vad kärlen innehöll är ännu inte fastställt. Det kan röra sig om olivolja, vin eller kåda från träd. Forskarna utesluter inte heller att kärlen har återanvänts under lång tid och att resterna därför inte nödvändigtvis kommer från den sista lasten.

Kan ha varit på väg till Troja

Forskarna tror att fartyget påbörjade sin resa någonstans längs den östra Medelhavskusten. Lasten kan ha varit på väg till Troja, i dagens nordvästra Turkiet, eller till den minoiska kulturen på Kreta.

Upptäckten ger också en inblick i människorna bakom handeln.

”Vi tänker hela tiden på sjömännen, dem som tillverkade kärlen och personen som bar dem på sina axlar till fartyget”, säger Hakan Öniz till BBC.

”Och kvinnorna som väntade på sina män, som tyvärr aldrig kom tillbaka.”

Det äldsta kända intakta skeppsvraket, där träkonstruktionen fortfarande finns kvar, är betydligt yngre. Det hittades i Svarta havet utanför Bulgarien och är omkring 2 400 år gammalt.

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