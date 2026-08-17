Gruvplanerna i Sala får nya kanadensiska ägare

Hittills har det varit det australiensiska bolaget Alicanto Minerals som skött prospektingen. Det bolaget bytte dock nyligen namn till Sinclair Gold, och ska fokusera på att bygga guldgruva hemma i Australien.

Det har bland annat hittats tio miljoner ton zinkmalm söder om, sydväst och nordväst om silvergruvan, men ännu inte tillräckligt för att det ska byggas nya gruvor.

Behåller ekonomiska incitament

Sala-projektet i Sverige har därför sålts vidare till kanadensiska Medaro Mining Corp, meddelar Sinclair Gold i ett pressmeddelande på måndagen. Det australiensiska bolaget behåller vissa ekonomiska incitament i projektet.

”Medaro har goda förutsättningar att frigöra det fulla värdet i Sala genom ytterligare prospektering. Detta avtal gör det möjligt för Sala att göra detta, samtidigt som Sinclair och dess aktieägare behåller exponeringen mot projektets framtida framgång”, säger Sinclair Golds vd Jeff Sansom i pressmeddelandet.

Silverexpert ny vd

Medaro Mining Corp bytte vd i sommar, då Mark Carruthers tog över bolaget. Det är en industriveteran med expertkunskap kring just silver. Han var under sex år ansvarig för investerarrelationer på First Majestic Silver Corp., noterat på Toronto- och New York-börserna.

Den gamla Sala silvergruva är i dag ett museum, som ägs av Sala kommun. Den var i drift från 1400-talet till 1908,

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