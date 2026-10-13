Svenska kungahuset får fortfarande slavpengar i sin årliga ersättning

Sverige har också saker att forska kring, som 1813, när Storbritannien i alliansfördraget mot Napoleon lovade att avträda Guadeloupe ”åt Hans Maj:t Konungen af Swerige, och åt Des Efterträdare på Swenska Thronen”. Fler än 80 000 av öns drygt 100 000 invånare var då förslavade, enligt en fransk sammanställning från 1823.

Sverige hann aldrig ta ön i besittning innan Frankrike fick tillbaka den 1814, och i stället lovades Sverige 24 miljoner francs i ersättning. Kronprinsen Karl Johan, född Jean-Baptiste Bernadotte, hävdade att pengarna tillhörde kungahuset.

År 1815 användes de till att lösa in rikets utländska skuld, mot att kronprinsen och hans arvingar på tronen fick 200 000 riksdaler banco om året, efter myntreformen 1873 detsamma som 300 000 kronor.

Nederländernas Kung Willem Alexander har inte vänt blad utan aktivt bidragit för att utredningen ska genomföras. Han kallar slavhandel och utnyttjande av kolonierna för ”osminkat och djupt konfronterande” och sa att det var ”en slutsats som berör mig, trots att jag står tre generationer ifrån dem”. Foto: Christine Olsson / TT

Huruvida pengarna egentligen var statens eller kungahusets är ”svårt, för att icke säga omöjligt att avgöra”, skrev arkivarien Ingel Wadén när riksdagen lät utreda frågan 1957.

Frågan har prövats som en rättsfråga även 1908 och i den parlamentariska utredningen om hovets anslag 2021, men att Guadeloupe var en slavkoloni med 80 000 slavar tas inte upp i Wadéns utredning.

Räntan blev en del av apanaget

Våren 1982 bad riksdagen regeringen att förhandla med kungen om att avveckla räntan. Jörn Svensson (VPK) misstänkte redan i debatten att ”man avser att låta släkten Bernadotte behålla Guadelouperäntan men att man tänker kalla den något annat”.

I budgeten 1983 försvann räntan klädsamt som egen post, och anslaget till kungens hovhållning höjdes med samma belopp. Riksmarskalksämbetet hade enligt finansutskottets betänkande ”på Hans Maj:t Konungens vägnar förklarat sig inte ha något att erinra”.

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”Den föreslagna omläggningen innebär således inte någon förändring av den totala resurstilldelningen”, sa utskottets ordförande Arne Gadd (S) i kammaren. Tjugo socialdemokrater, bland dem Margot Wallström, ville dra av beloppet, men deras motion föll den 23 mars 1983 med 232 röster mot 76.