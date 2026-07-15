Ny våg av missiler – analytiker varnar för "evighetskrig"

Enligt USA centralkommando (CENTCOM) inleddes de nya attackerna klockan 06.00 amerikansk östkusttid. Målet uppges vara att ytterligare slå ut iranska militära förmågor som enligt USA har använts vid attacker mot kommersiell sjöfart i Hormuzsundet.

”Ännu hårdare natten därefter”

De senaste attackerna följer på flera amerikanska insatser tidigare under veckan. Iran har också genomfört attacker mot flera länder i Gulfregionen, vilket ytterligare har förvärrat säkerhetsläget.

”Vi kommer att slå mycket hårt i natt, i morgon natt och ännu hårdare natten därefter”, säger USA:s president Donald Trump i en intervju med Fox News på tisdagskvällen.

USA är berett att rikta in sig på viktig iransk infrastruktur om Iran inte återupptar fredssamtal.

”Nästa vecka blir det riktigt illa för dem, för då står kraftverken på tur”, sade han. ”Nästa vecka är det broarnas tur. Vi kommer att slå ut alla deras kraftverk. Vi kommer att slå ut alla deras broar om de inte sätter sig vid förhandlingsbordet”, säger Trump till Fox.