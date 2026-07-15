Nya attacker mot Iran och ingen lösning i sikte. Analytiker varnar för att Donald Trumps USA är på väg att fastna i ytterligare ett ”evighetskrig”.
Ny våg av missiler – analytiker varnar för "evighetskrig"
USA genomförde under onsdagsmorgonen en ny våg av militära attacker mot Iran. Donald Trump signalerade att insatserna kommer att intensifieras om Teheran inte går med på förhandlingar.
Enligt USA centralkommando (CENTCOM) inleddes de nya attackerna klockan 06.00 amerikansk östkusttid. Målet uppges vara att ytterligare slå ut iranska militära förmågor som enligt USA har använts vid attacker mot kommersiell sjöfart i Hormuzsundet.
”Ännu hårdare natten därefter”
De senaste attackerna följer på flera amerikanska insatser tidigare under veckan. Iran har också genomfört attacker mot flera länder i Gulfregionen, vilket ytterligare har förvärrat säkerhetsläget.
”Vi kommer att slå mycket hårt i natt, i morgon natt och ännu hårdare natten därefter”, säger USA:s president Donald Trump i en intervju med Fox News på tisdagskvällen.
USA är berett att rikta in sig på viktig iransk infrastruktur om Iran inte återupptar fredssamtal.
”Nästa vecka blir det riktigt illa för dem, för då står kraftverken på tur”, sade han. ”Nästa vecka är det broarnas tur. Vi kommer att slå ut alla deras kraftverk. Vi kommer att slå ut alla deras broar om de inte sätter sig vid förhandlingsbordet”, säger Trump till Fox.
Krigsbrott
Att rikta in sig på civil infrastruktur är ett krigsbrott enligt Genevekonventionerna, de internationella överenskommelser som reglerar väpnade konflikter och som USA skrivit på.
Sjöfartsorganisationen BIMCO beskriver situationen i Hormuzsundet som mycket osäker. Enligt organisationens säkerhetschef Jakob Larsen bidrar motstridiga besked från parterna till ökad osäkerhet och högre kostnader för den globala sjöfarten.
”Om man tar ett steg tillbaka och ser det hela i ett större perspektiv, så är den övergripande situationen präglad av ökad osäkerhet och ökade risker – och med det följer högre priser”, säger han till CNBC.
Skulle stoppa evighetskrig
Oljepriset fortsätter att stiga på onsdagen för fjärde dagen i rad, Brentoljan kostar strax över 85 dollar per fat.
Få analytiker tror på en snabb lösning. Andreas Böhm, lektor i internationella relationer vid universitetet i St. Gallen i Schweiz, förutspår att det kan ta åratal.
”Detta kan leda till en långvarig lågintensiv konflikt – och därmed till ett av de ”evighetskrig” som Trump lovade att sätta stopp för. Vardera sidan kommer att försöka driva upp kostnaderna för motparten tills de blir orimligt höga”, säger han till CNBC.
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