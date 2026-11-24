Nio miljoner i bröllopsgåva

Men de omstridda miljonbetalningarna stannade inte där.

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Pengarna kom från den förmögna turkiska kvinnan Nebahat Evyap İşbilen, vars familj grundade kosmetikjätten Evyap Group. Betalningen beskrevs som en ”bröllopsgåva till prinsessan Beatrice”, Andrews äldsta dotter.

Den 81-åriga turkiska kvinnan anklagar nu bankmannen för ett ”omfattande, cyniskt bedrägeri”, enligt Financial Times.

Efter att hennes make, en turkisk affärsman och politiker, fängslats 2015 ville hon föra ut sin förmögenhet ur Turkiet.

Det rörde sig om tillgångar värda omkring 900 miljoner kronor. Hon tog hjälp av Turk, som enligt anklagelserna ska ha tillskansat sig närmare en halv miljard kronor. Kvinnan flydde till Grekland 2017 och bosatte sig året därpå i London, enligt The Guardian.

Även exfrun ska ha fått miljoner

Det var emellertid inte bara Andrew som fick pengar.

Även hans yngsta dotter, prinsessan Eugenie, fick motsvarande omkring 180 000 kronor, enligt Financial Times.

Ytterligare omkring 2,7 miljoner kronor betalades ut till bolaget Alphabet Capital.

En stor del av pengarna ska enligt kvinnans advokater ha gått vidare till Andrews tidigare hustru Sarah Ferguson. Andrew har dock sedan tidigare betalat tillbaka de nio miljoner kronorna.

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Enligt brittiska domstolshandlingar återbetalades pengarna efter att kvinnans advokater kontaktat Andrew i mars 2021.

Bankmannen ger en annan bild

Det är dock fortfarande av betydelse för rättegången att reda ut varför betalningen gjordes från början.

Bankmannens advokat Joshua Hitchens ger dock en helt annan bild av vad som inträffade.

”Betalningen var vad Turk uppgav till banken att den var: en gåva, som gavs i hopp om att Mountbatten-Windsor skulle vidta åtgärder för att hjälpa hennes make”, uppger advokaten i domstolshandlingarna, enligt AFP.

Historisk rättegång väntar

Den 14 december ska Andrew vittna i domstolen i London.

Det är första gången sedan 1870 som en medlem av den brittiska kungafamiljen får en sådan vittneskallelse till High Court, enligt brittiska medieuppgifter.

Andrew är inte själv svarande i det aktuella bedrägerimålet, men rättegången innebär att hans tidigare affärskontakter återigen hamnar i rampljuset.

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Rättegången väntas pågå fram till mars nästa år och den tidigare prinsens kansli har inte kommenterat ärendet.

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