De var svenskarna som satte skräck i Rockefeller. Med Baku som bas byggde bröderna Nobel upp oljeimperiet som vid sekelskiftet gjorde Ryssland till världens största oljeproducent.
Det svenska oljeimperiet var enormt – konkurrerade ut Rockefeller
När årtalet är 2026 har Sverige väldigt lite att göra med den globala oljemarknaden, mer än som import- och konsumentland. Men så har det inte alltid varit. Faktum är att när 1800-talet gick över till 1900-tal var svenskar ansvariga för att ha byggt ett av världens största oljeimperier.
Alfreds storebröder
Dessa svenskar var bröderna Ludvig och Robert Nobel och deras arvtagare, storebröder till den idag kanske mer kända Alfred Nobel. Men företaget var ryskt, Tovarisjtjestvo neftianago proizvodtsva bratiev Nobel – på svenska Naftaproduktionsaktiebolaget Bröderna Nobel, oftast förkortat Branobel.
Familjen Nobel flyttade 1842 till St. Petersburg, efter att faderns verkstad i Sverige gått i konkurs. De var då fattiga, och den unge Alfred fick sälja tändstickor på gatorna i den dåvarande ryska huvudstaden. Men fadern byggde upp en ny mekanisk verkstad, som med tiden blev en stor succé och under Krimkriget 1853–1856 arbetade 1000 personer i fabriken.
Efter kriget blev det dock sämre tider, och fabriken föll ur familjens ägo. Fadern och Alfred flyttade hem till Sverige igen – men bröderna Ludvig och Robert blev kvar i Ryssland.
De lyckades återigen få tsaren och den ryska krigsmakten att bli storkunder. Bröderna var precis som lillebror Alfred uppfinnare, och Ludvig designade under denna period världens första oljetanker, Zoroaster.
1876 startades oljebolaget Branobel i Baku, i dagens Azerbadjan, som då var en del av det ryska imperiet. Bröderna Nobel byggde på kort tid upp ett avancerat distributionssystem med pipelines, tåg- och båttransporter. De använde sig av industrispionage i USA, och anställde mycket duktigt tekniskt folk, enligt Anette Karls Fors, projektledare vid Centrum för Näringslivshistoria.
Vann mot Rockefeller
De byggde också oljelager i Ryssland och i resten av Europa, där de mötte hård konkurrens i form av amerikanska Standard Oil, lett av John D. Rockefeller som byggt ett oljemonopol i USA, och nu försökte dominera hela världen. Under 30 år var konkurrensen blodig mellan bolagen. Men bröderna Nobel klarade sig igenom den striden, och blev störst på den europeiska marknaden.
Vid sekelskiftet var Ryssland världens största oljeproducent – och Branobel var det största oljeimperiet. Enligt Nobels efterlevande jobbade en viss Josef Stalin en period som som smörjare vid borrtornen i Baku.
Fick fly från kommunisterna
Bröderna Nobel och deras söner blev bland Rysslands rikaste och mest kända industrimän. När Ludvig dog 1888 tog hans son Emanuel Nobel över verksamheten, med finansiering från farbror Alfred. Det gick efter många om och men utmärkt – och Alfred fick tillbaka sina pengar, som blev en del av startkapitalet för Nobelpriset.
Affärerna för Branobel rullade på – fram tills första världskriget och den ryska revolutionen 1917.
När tsarens imperium föll samman blev det farligt för familjen. Som välkända kapitalister var familjen givetvis en måltavla för de kommunistiska revolutionärerna, och samtliga tvingades fly landet.
Genom en affär med just amerikanska Standard Oil räddades en del av pengarna från Branobel, men mycket gick också förlorat och oljeimperiet beslagtogs av det nya landet Sovjetunionen. Branobels siste verkställande direktör Gösta Nobels silver sägs fortfarande vara nedgrävt någonstans i Baku. Gösta själv lyckades fly över gränsen till Finland och kom fram till Stockholm i december 1918. Företaget Branobel likviderades slutligen i Stockholm 1970.
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