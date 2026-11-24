Alfreds storebröder

Dessa svenskar var bröderna Ludvig och Robert Nobel och deras arvtagare, storebröder till den idag kanske mer kända Alfred Nobel. Men företaget var ryskt, Tovarisjtjestvo neftianago proizvodtsva bratiev Nobel – på svenska Naftaproduktionsaktiebolaget Bröderna Nobel, oftast förkortat Branobel.

Familjen Nobel flyttade 1842 till St. Petersburg, efter att faderns verkstad i Sverige gått i konkurs. De var då fattiga, och den unge Alfred fick sälja tändstickor på gatorna i den dåvarande ryska huvudstaden. Men fadern byggde upp en ny mekanisk verkstad, som med tiden blev en stor succé och under Krimkriget 1853–1856 arbetade 1000 personer i fabriken.

Efter kriget blev det dock sämre tider, och fabriken föll ur familjens ägo. Fadern och Alfred flyttade hem till Sverige igen – men bröderna Ludvig och Robert blev kvar i Ryssland.

De lyckades återigen få tsaren och den ryska krigsmakten att bli storkunder. Bröderna var precis som lillebror Alfred uppfinnare, och Ludvig designade under denna period världens första oljetanker, Zoroaster.

1876 startades oljebolaget Branobel i Baku, i dagens Azerbadjan, som då var en del av det ryska imperiet. Bröderna Nobel byggde på kort tid upp ett avancerat distributionssystem med pipelines, tåg- och båttransporter. De använde sig av industrispionage i USA, och anställde mycket duktigt tekniskt folk, enligt Anette Karls Fors, projektledare vid Centrum för Näringslivshistoria.