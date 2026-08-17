Frankrikes regering trappar upp arbetet efter det omfattande cyberintrånget mot landets skattemyndighet. Att en särskild krisorganisation aktiveras visar hur allvarligt regeringen ser på situationen.
Franska skatteverket hackat – regeringen kallar till krismöte
Själva intrånget skedde i slutet av juni 2026 men det var först i slutet av förra veckan som finansdepartementet bekräftade att ett cyberangrepp faktiskt hade ägt rum och att data hade stulits.
Franska attacken väcker oro
Cyberattacken mot den franska skattemyndigheten har väckt stor oro i landet.
Angripare har fått tillgång till uppgifter om omkring 678 000 användare av myndighetens digitala tjänster. Regeringen har samtidigt erkänt att det finns tekniska svagheter som måste åtgärdas.
Attacken kom inte långt efter att över 15 miljoner franska personnummer stals i en cyberattack mot hälsodataföretaget Almerys.
Slår till mot Sverige
Hackare slår även till mot svenska intressen, vilket Dagens PS ofta berättar.
För ett år sedan utsattes till exempel systemleverantören Miljödata, som tillhandahåller HR-system till majoriteten av Sveriges kommuner, för en omfattande cyberattack. Den stulna informationen omfattade bland annat personnummer, adress, telefonnummer och anställnings-ID.
Att den senaste franska attacken riktats mot skattemyndigheten gör den vidare särskilt allvarlig. Skattedatabaser innehåller information som kan ge en detaljerad bild av privatpersoners ekonomi. Det kan exempelvis handla om identitetsuppgifter, adresser och information kopplad till inkomster och beskattning.
Franska regeringen samlar myndigheterna
Som en direkt reaktion på attacken ska finansminister Roland Lescure på måndagen leda flera franska departement och myndigheter i en särskild krisgrupp efter cyberattacken mot skattemyndigheten.
Syftet är att samordna regeringens arbete och säkerställa att de berörda myndigheterna agerar tillsammans.
Att en särskild krisorganisation aktiveras visar hur allvarligt regeringen ser på situationen.
Det handlar inte enbart om att identifiera angriparna, utan också om att bedöma vilka personer som kan vara utsatta och vilka åtgärder som krävs för att begränsa konsekvenserna, enligt franska Le Figaro – som beskriver attacken som ett tecken på tekniska svagheter inom den franska administrationen.
För svenska skattebetalare väcker utvecklingen en naturlig fråga – hur skyddade är egentligen uppgifterna hos Skatteverket?
Är inte immun mot attacker
Svenska myndigheter arbetar med omfattande säkerhetsåtgärder för att skydda person- och skatteuppgifter, men ingen digital infrastruktur kan betraktas som helt immun mot cyberattacker.
Den franska attacken blir därför en påminnelse om att cybersäkerhet inte längre bara är en IT-fråga.
När staten samlar allt mer information digitalt blir skyddet av dessa databaser också en fråga om nationell säkerhet, ekonomisk brottslighet och medborgarnas personliga integritet.
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