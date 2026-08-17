Kinesiskt övertagande av superyachtbolag väcker säkerhetsoro – kan göras om till militärfartyg

Militära ändamål

Brittiska Telegraph rapporterar att personer med insyn i branschen varnar för att viss utrustning och vissa produktionsresurser relativt enkelt skulle kunna anpassas för militära ändamål.

Det innebär att en affär som på ytan handlar om exklusiva båtar helt plötsligt kan förvandlas till geopolitik.

Frågan handlar vidare om data. Moderna superyachter är avancerade tekniska plattformar med kommunikationssystem, navigationsutrustning, sensorer och annan elektronik. De kan därför generera information om bland annat positioner, resor och användning.

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Det är just tillgången till sådan känslig maritim information som väcker oro kring ett ökat kinesiskt inflytande.

Utvecklingen sker samtidigt som Kina försöker bygga upp sin position inom avancerad varvs- och marinindustri.

Kina tränger sig in

Den globala yachtmarknaden är fortfarande huvudsakligen europeisk, med starka italienska, nederländska och tyska tillverkare, där Kina alltså försöker få allt mer plats.

För europeiska regeringar blir frågan därför hur man ska balansera utländska investeringar mot nationell säkerhet.

Det gör att frågan inte längre bara handlar om vem som äger Europas lyxvarumärken.

Den handlar också om vem som kontrollerar tekniken, informationen och den industriella kapaciteten bakom dem.

Enligt Vincenzo Camporini, en tidigare italiensk general, ligger numera den ”faktiska kontrollen över Ferretti hos Weichai”.

”Potentiellt delar hundratals italienska lyxfartyg – ofta ägda av framstående västerländska företagsledare – sina uppgifter med en grupp som lyder under Peking.”

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