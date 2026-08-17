Ett kinesiskt övertagande av den italienska superyachttillverkaren Ferretti har väckt frågor långt bortom lyxbåtsindustrin. Kritiker varnar för att ägandet kan ge Kina tillgång till känslig maritim teknik och information – samtidigt som bolagets fartyg har kopplingar till militär användning.
Kinesiskt övertagande av superyachtbolag väcker säkerhetsoro – kan göras om till militärfartyg
Ferretti är ett av Europas mest kända namn inom exklusiva motor- och superyachter.
Bolaget står bakom varumärken som Riva, Pershing och Custom Line och säljer båtar till några av världens rikaste privatpersoner med kändisar som David Beckham och George Clooney.
Säkerhetspolitisk fråga
Men bolagets ägarbild har blivit en säkerhetspolitisk fråga.
Den kinesiska industrikoncernen Weichai har numera en kontrollerande ägarandel på 39,5 procent i den italienska gruppen och håller samtidigt åtta av dess nio styrelseplatser.
Utöver superyachter tillverkar Ferretti även patrullfartyg och det är här kritikerna viftar med varningsflaggorna och menar att det är farligt att låta Kina få för mycket inflytande – eftersom det är lätt att bolaget kan användas för militära ändamål.
Militära ändamål
Brittiska Telegraph rapporterar att personer med insyn i branschen varnar för att viss utrustning och vissa produktionsresurser relativt enkelt skulle kunna anpassas för militära ändamål.
Det innebär att en affär som på ytan handlar om exklusiva båtar helt plötsligt kan förvandlas till geopolitik.
Frågan handlar vidare om data. Moderna superyachter är avancerade tekniska plattformar med kommunikationssystem, navigationsutrustning, sensorer och annan elektronik. De kan därför generera information om bland annat positioner, resor och användning.
Det är just tillgången till sådan känslig maritim information som väcker oro kring ett ökat kinesiskt inflytande.
Utvecklingen sker samtidigt som Kina försöker bygga upp sin position inom avancerad varvs- och marinindustri.
Kina tränger sig in
Den globala yachtmarknaden är fortfarande huvudsakligen europeisk, med starka italienska, nederländska och tyska tillverkare, där Kina alltså försöker få allt mer plats.
För europeiska regeringar blir frågan därför hur man ska balansera utländska investeringar mot nationell säkerhet.
Det gör att frågan inte längre bara handlar om vem som äger Europas lyxvarumärken.
Den handlar också om vem som kontrollerar tekniken, informationen och den industriella kapaciteten bakom dem.
Enligt Vincenzo Camporini, en tidigare italiensk general, ligger numera den ”faktiska kontrollen över Ferretti hos Weichai”.
”Potentiellt delar hundratals italienska lyxfartyg – ofta ägda av framstående västerländska företagsledare – sina uppgifter med en grupp som lyder under Peking.”
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