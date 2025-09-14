Över en miljon personuppgifter har läckt efter ett cyberangrepp. Aktören bakom angreppet vill ha en lösensumma, och sprider nu uppgifter på Darknet.
En miljon svenskars uppgifter läckta – uppgifter sprids på Darknet
I slutet av augusti utsattes systemleverantören Miljödata, som tillhandahåller HR-system till majoriteten av Sveriges kommuner, för en omfattande cyberattack. Den stulna informationen omfattade bland annat personnummer, adress, telefonnummer och anställnings-ID.
Nu har uppgifterna lagts ut på Darknet, uppger cybersäkerhetsexperten Karl Emil Nikka för SVT Nyheter.
“Den stora risken är att angriparen nu börjar kontakta privatpersonerna och försöker lura dem att ge ut fler uppgifter”, säger han.
Drabbat personal i stora delar av Sverige
Attacken har drabbat både nuvarande och tidigare anställda i flera stora kommuner och regioner, däribland Stockholms stad, Göteborgs stad, Linköpings kommun och Region Skåne. Även Linköpings universitet och Ängelholms kommun har bekräftat att känsliga uppgifter läckt i samband med intrånget.
Under lördagen tog hackergruppen Datacarry på sig ansvaret för cyberattacken och hotade att publicera det stulna materialet på Darknet redan på söndagen, vilket de också gjorde.
Personer som arbetar eller har arbetat inom de drabbade kommunerna och regionerna uppmanas nu att vara extra vaksamma vid kontakt från okända avsändare.
Den stora faran är att angriparna försöker utnyttja den läckta informationen för att lura privatpersoner på ytterligare känsliga uppgifter, säger Karl Emil Nikka. Målet kan vara att ta sig vidare in i andra system.
Från Linköpings Universitet till Darknet
“Den 25 augusti fick LiU information om att Miljödata AB, som levererar LiU:s rehabiliteringssystem Adato, utsatts för en cybersäkerhetsattack. En rad åtgärder har vidtagits och en grundlig utredning pågår om händelsen och vilka konsekvenser den får”, skriver Linköpings Universitet på sin hemsida.
Uppgifter som har läckts är:
- Namn
- Personnummer
- Kontaktuppgifter
- Kön
- Antal sjukdagar
Bedrägerier hittar nya vägar
Den här typen av information kan användas för att bedra personen vars uppgifter läckt. När bedrägerierna minskar behöver bedragarna hitta nya vägar – och då kan den här typen av dataläckor ge ny luft till en pressad “bransch”.
Under andra halvåret 2024 uppgick det sammanlagda beloppet från bedrägerier via betaltjänster till 806 miljoner kronor.
Det är en minskning gentemot första halvåret 2024 då motsvarande belopp var 899 miljoner kronor.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
