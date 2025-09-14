En miljon svenskars uppgifter läckta – uppgifter sprids på Darknet

I slutet av augusti utsattes systemleverantören Miljödata, som tillhandahåller HR-system till majoriteten av Sveriges kommuner, för en omfattande cyberattack. Den stulna informationen omfattade bland annat personnummer, adress, telefonnummer och anställnings-ID.

Nu har uppgifterna lagts ut på Darknet, uppger cybersäkerhetsexperten Karl Emil Nikka för SVT Nyheter.

“Den stora risken är att angriparen nu börjar kontakta privatpersonerna och försöker lura dem att ge ut fler uppgifter”, säger han.

Drabbat personal i stora delar av Sverige

Attacken har drabbat både nuvarande och tidigare anställda i flera stora kommuner och regioner, däribland Stockholms stad, Göteborgs stad, Linköpings kommun och Region Skåne. Även Linköpings universitet och Ängelholms kommun har bekräftat att känsliga uppgifter läckt i samband med intrånget.

Under lördagen tog hackergruppen Datacarry på sig ansvaret för cyberattacken och hotade att publicera det stulna materialet på Darknet redan på söndagen, vilket de också gjorde.

Personer som arbetar eller har arbetat inom de drabbade kommunerna och regionerna uppmanas nu att vara extra vaksamma vid kontakt från okända avsändare.

Den stora faran är att angriparna försöker utnyttja den läckta informationen för att lura privatpersoner på ytterligare känsliga uppgifter, säger Karl Emil Nikka. Målet kan vara att ta sig vidare in i andra system.