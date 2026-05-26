Mer än 15 miljoner franska personnummer har stulits i en cyberattack mot hälsodataföretaget Almerys. Attacken väcker frågor om säkerheten kring känslig hälsodata i hela Europa.
15 miljoner personnummer stulna i massiv cyberattack mot hälsodata
Hackare slår till mot persondata över hela världen – under förra hösten var det en miljon svenskars uppgifter som blev läckta – uppgifter som sedan spreds på Darknet.
De kriminella nätverken slår även till mot betaljättar som PayPal, vilket har lett till att personuppgifter exponerats och att obehöriga transaktioner genomförts på vissa konton.
15 miljoner kunder drabbade
Nu kommer uppgifter om ett massivt intrång, denna gång i Frankrike, som drabbat hela 15 miljoner kunder.
Det handlar om personnummer som har stulits i ett cyberangrepp kopplat till företaget Almerys, en viktig aktör inom hantering av sjukvårds- och försäkringsdata.
Enligt franska medier handlar det om ett omfattande intrång i känsliga databaser som används inom landets sjukvårdssystem och försäkringsadministration. Almerys är ett företag som hanterar tredjepartsbetalningar och administrativa tjänster för miljontals försäkrade personer i Frankrike.
Händelsen har nu lett till att en officiell brottsutredning har inletts enligt BFM Tech.
Läckt känsliga uppgifter
De uppgifter som uppges ha läckt inkluderar bland annat fullständiga namn, personnummer och försäkringsinformation.
Totalt ska över 15 miljoner unika sociala säkerhetsnummer ha exponerats, vilket gör incidenten till en av de största dataläckorna i Frankrikes sjukvårdssystem på senare år.
Myndigheterna undersöker nu hur angriparna lyckades få tillgång till systemen och om säkerhetsrutinerna varit tillräckliga.
Tidigare cyberattack
Det här är dock inte första gången Almerys drabbats av en cyberattack.
För två år sedan var bolaget måltavla för ett dataintrång tillsammans med det franska företaget Viamedis, som hanterar sjukvårdsbetalningar.
Totalt drabbades då över 33 miljoner fransmän.
