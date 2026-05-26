15 miljoner personnummer stulna i massiv cyberattack mot hälsodata

De kriminella nätverken slår även till mot betaljättar som PayPal, vilket har lett till att personuppgifter exponerats och att obehöriga transaktioner genomförts på vissa konton.

15 miljoner kunder drabbade

Nu kommer uppgifter om ett massivt intrång, denna gång i Frankrike, som drabbat hela 15 miljoner kunder.

Det handlar om personnummer som har stulits i ett cyberangrepp kopplat till företaget Almerys, en viktig aktör inom hantering av sjukvårds- och försäkringsdata.

Enligt franska medier handlar det om ett omfattande intrång i känsliga databaser som används inom landets sjukvårdssystem och försäkringsadministration. Almerys är ett företag som hanterar tredjepartsbetalningar och administrativa tjänster för miljontals försäkrade personer i Frankrike.

Händelsen har nu lett till att en officiell brottsutredning har inletts enligt BFM Tech.