Fortsatt kamp om frysta ryska tillgångar: Euroclear stämmer Ryssland

Centralbanken på offensiven

Redan tidigare i våras lämnade centralbanken in en stämning i EU-domstolen i Luxemburg. Målet var detsamma, att få de frysta tillgångarna frisläppta. Nu förstärks alltså den stämningen upp av en domstol i Moskva.

Men Euroclear tänker slå tillbaka. Man menar att bara belgiska domstolar har rätt att pröva frågor som rör den Brysselbaserade institutionen. Samtidigt anklagar man den ryska centralbanken för avtalsbrott.

Ukrainakriget orsaken

Tvisten mellan Euroclear och den ryska staten är ett resultat av kriget i Ukraina. Euroclear förvarar merparten av de omkring 210 miljarder euro i ryska statstillgångar som frystes efter invasionen 2022.

Den ryska stämningen lämnades in efter att EU föreslagit att använda de frysta tillgångarna för att finansiera ett lån till Ukraina.

Belgien tvekar

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Planerna på ett så kallat ”reparationslån” på 90 miljarder euro, backat av de ryska tillgångarna, stötte dock på hårt motstånd från Belgien.

Landets premiärminister Bart De Wever varnade för att upplägget var juridiskt riskabelt och kunde skada Euroclears verksamhet, och krävde bindande garantier från övriga EU-länder innan Belgien skulle acceptera planen.

I december 2025 enades EU-ledarna i stället om att låna pengarna på kapitalmarknaden – tillgångarna förblir dock frysta tills Ryssland betalar krigsskadestånd till Ukraina.



Symbolisk kraftmätning

Ingen av domarna lär bli verkställbar i praktiken. Istället lär bägge processerna blir utdragna, principiella strider snarare än att pengar faktiskt byter ägare inom överskådlig tid.



Men Ryssland kan använda domen och den fortsatta processen som en förhandlingsbricka, både i eventuella fredsförhandlingar om Ukraina och som hot mot europeiska bolag med kvarvarande tillgångar i Ryssland.

Minskat förtroende för euron

Även om domarna inte verkställs kan tvisten öka på den oro Europeiska centralbanken redan har att en aggressiv användning av frysta ryska tillgångar riskerar undergräva förtroendet för euron som reservvaluta.

Om investerare uppfattar att clearingsystem som Euroclear kan dras in i geopolitiska tvister, kan det på marginalen öka den upplevda risken med att hålla tillgångar i finansinstrument baserade på euron.

