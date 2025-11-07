Bara Belgien har valt att redovisa i detalj hur mycket ryska frysta pengar man har i landet. Nu växer trycket på övriga länder att bli mer transparenta.
Europa frös ryska tillgångar – men var är pengarna?
För ett och ett halvt år bestämde sig EU och G7-länderna för att frysa ryska statsmedel.
Men det är fortfarande oklart var huvuddelen av dessa tillgångar finns.
Förutom Belgien har inga större västländer öppet redovisat hur mycket frysta pengar de har, skriver Euronews.
Belgien skeptiskt till förslaget
Frågan har åter hamnat i centrum i samband med EU:s planer på att använda tillgångarna som säkerhet för ett återuppbyggnadslån till Ukraina på 140 miljarder euro.
Belgiens premiärminister Bart De Wever har motsatt sig förslaget och påpekat att det bara ska tas från medel som finns i landet.
Där förvaltas de av värdepapperscentralen Euroclear, och de uppskattar de ryska tillgångarna till nästan 200 miljarder euro.
Men även andra länder har ryska frysta tillgångar, utan att redovisa dem.
Vill inte berätta
Euronews har kontaktat samtliga västländer som enligt tidigare rapporter tros hålla en del av de ryska statsreserverna, däribland Tyskland, Frankrike, Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Schweiz och Luxemburg.
Nästan alla har avböjt att ange belopp eller platser.
Luxemburgs regering uppger att det handlar om ett försumbart belopp, långt under tidigare uppskattningar på upp till 20 miljarder euro.
Hänvisar till sekretess
Schweiz bekräftar däremot att omkring åtta miljarder euro finns på konton i landets banker.
Japan, Frankrike och Tyskland hänvisar till sekretessregler, medan USA:s finansdepartement inte lämnat något svar alls.
I Storbritannien har regeringen offentliggjort uppgifter om över 28 miljarder pund i frysta ryska tillgångar, men den siffran gäller endast privata medel, inte centralbankens reserver.
Försvårar arbetet
Kanadas polis uppger att landet blockerat ryska tillgångar och transaktioner motsvarande drygt 400 miljoner euro, men utan att skilja mellan statliga och privata tillgångar.
Den bristande transparensen försvårar arbetet med att skapa en gemensam västerländsk strategi för hur tillgångarna ska användas.
Enda säkra källan
Juridiska och politiska risker anses betydande, då det saknas prejudikat för att använda en annan stats reserver till att finansiera krigsskadestånd, som The Economist har skrivit om.
Belgien står därför i centrum av diskussionen.
Eftersom Euroclear redovisar detaljerat innehav anses landet vara den enda säkra källan till hur mycket av Rysslands centralbankstillgångar som faktiskt har frysts – och hur mycket de hittills har genererat i vinster.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
