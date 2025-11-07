Europa frös ryska tillgångar – men var är pengarna?

För ett och ett halvt år bestämde sig EU och G7-länderna för att frysa ryska statsmedel.

Men det är fortfarande oklart var huvuddelen av dessa tillgångar finns.

Förutom Belgien har inga större västländer öppet redovisat hur mycket frysta pengar de har, skriver Euronews.

Belgien skeptiskt till förslaget

Frågan har åter hamnat i centrum i samband med EU:s planer på att använda tillgångarna som säkerhet för ett återuppbyggnadslån till Ukraina på 140 miljarder euro.

Belgiens premiärminister Bart De Wever har motsatt sig förslaget och påpekat att det bara ska tas från medel som finns i landet.

Där förvaltas de av värdepapperscentralen Euroclear, och de uppskattar de ryska tillgångarna till nästan 200 miljarder euro.

Men även andra länder har ryska frysta tillgångar, utan att redovisa dem.