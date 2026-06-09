Forskare: Därför fungerar inte vår beredskap

Deras slutsats är att regeringen behöver ta större ansvar för krisberedskapen. Annars riskerar den att bli ineffektiv och få för dålig förankring.

Tydligare prioriteringar, klarare ansvarsfördelning och bättre analysverktyg. Det krävs för att vår beredskap ska bli effektiv, menar forskargruppen som vill se en politisk samordning av Sveriges arbete med EU:s nya beredskapsunion.

Får du en plats i ett skyddsrum? Grattis! Dagens PS

”Oklart vem som ansvarar för vad”

Alla är överens om att Sverige står inför en omfattande upprustning av totalförsvaret.

Men trots stora satsningar är det fortfarande oklart vem som ansvarar för vad och hur prioriteringarna mellan olika beredskapsåtgärder ska göras, påpekar forskarna.

”Den viktigaste slutsatsen vi når är att en effektiv beredskapsuppbyggnad kräver en starkare politisk styrning från regering och regeringskansliet, det vill säga både från de politiskt ansvariga statsråden och från det förvaltningsorgan som bereder besluten”, säger Lars Hultkrantz, professor emeritus i nationalekonomi och ordförande för forskargruppen.

”Det handlar om att skapa riktning och göra prioriteringar, men också om möjligheten till demokratiskt ansvarsutkrävande.”

2 000 svenska chefer utbildas för krig. Dagens PS