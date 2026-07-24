Två kineser är bland mottagarna av det ansedda Fieldsmedaljen. Det har blivit en nationell nyhetshändelse i Kina.
Kineser tilldelas "Nobelpriset i matematik" – landet jublar
Fieldsmedaljen anses vara det mest prestigefyllda priset inom matematik.
Nu har det för första gången tilldelats två kinesiska matematiker.
Hong Wang och Yu Deng delar årets utmärkelse med amerikanske John Pardon och kanadensiske Jacob Tsimerman.
Får inte vara äldre än 40
Fieldsmedaljen delas ut vart fjärde år till matematiker som är högst 40 år gamla och brukar beskrivas som matematikens motsvarighet till Nobelpriset. Pristagarna får vardera 15 000 kanadensiska dollar.
Hong Wang, 35, belönas för forskning som bidragit till att lösa ett problem som den japanske matematikern Soichi Kakeya formulerade redan 1917, skriver BBC.
Frågan handlar om hur liten yta som krävs för att ett föremål, exempelvis en penna, ska kunna roteras ett helt varv.
Tillsammans med kollegan Josh Zahl analyserade Wang problemet i ett tredimensionellt rum och publicerade resultaten under 2025.
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Slås upp stort i Kina
Yu Deng, 37, prisas för sitt arbete med Hilberts sjätte problem, ett av de berömda matematiska problem som den tyske matematikern David Hilbert presenterade år 1900.
Deng har utvecklat metoder för att beskriva hur en gas uppvisar kollektiva egenskaper utifrån rörelserna hos enskilda partiklar.
Hong Wang är därmed också den tredje kvinnan någonsin att tilldelas Fieldsmedaljen.
Utmärkelsen har väckt stor uppmärksamhet i Kina, där nyheten dominerat sociala medier och statliga medier.
Matematikern Shing-Tung Yau, den första etniskt kinesiska Fieldsmedaljören, beskriver priset som en milstolpe för landets matematikforskning.
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Gratulationer från Macron
Både Wang och Deng utbildades inledningsvis vid Pekings universitet innan de fortsatte sina akademiska karriärer i USA och Europa.
Wang tog sin doktorsexamen vid Massachusetts Institute of Technology och är i dag professor vid New York University samt forskare vid Institut des Hautes Études Scientifiques i Frankrike.
Deng studerade vidare vid MIT och Princeton University och är sedan 2024 professor vid University of Chicago.
Efter prisutdelningen gratulerades Hong Wang av Frankrikes president Emmanuel Macron, som lyfte fram hennes forskningsinsatser som ett exempel på styrkan i landets forskningsmiljö.
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