Kineser tilldelas "Nobelpriset i matematik" – landet jublar

Hong Wang och Yu Deng delar årets utmärkelse med amerikanske John Pardon och kanadensiske Jacob Tsimerman.

Får inte vara äldre än 40

Fieldsmedaljen delas ut vart fjärde år till matematiker som är högst 40 år gamla och brukar beskrivas som matematikens motsvarighet till Nobelpriset. Pristagarna får vardera 15 000 kanadensiska dollar.

Hong Wang, 35, belönas för forskning som bidragit till att lösa ett problem som den japanske matematikern Soichi Kakeya formulerade redan 1917, skriver BBC.

Frågan handlar om hur liten yta som krävs för att ett föremål, exempelvis en penna, ska kunna roteras ett helt varv.

Tillsammans med kollegan Josh Zahl analyserade Wang problemet i ett tredimensionellt rum och publicerade resultaten under 2025.

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