När myndigheterna slutade rapportera om cyanobakterier i Östersjön tog marinbiologen saken i egna händer. Nu rapporterar han på Instagram.
Myndighet slutade rapportera – då tog han över
”Hidden in a drop” heter det Instagram-konto marinbiologen Conny Sjöqvist grundat.
Varje onsdag publicerar han en koll över läget kring cyanobakterier, de som kallas blågröna alger, i Östersjön.
Conny Sjöqvists mål är att göra informationen lättillgänglig och begriplig.
”Jag bara kompletterar datan med en kort vetenskaplig tolkning och ger den ett sammanhang”, säger han hos Yle.
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Nedskärningar stoppar rapporter
Det finns en anledning till att marinbiologen tagit det här initiativet just nu. De regelbundna rapporterna om cyanobakterier har hittills skötts av Finlands miljöcentral.
Men regeringens nedskärningar har gjort att miljöcentralen tvingats sluta med sin veckovisa rapportering.
Bevakningen görs fortfarande, men avsaknad av regelbundna rapporter gör att allmänheten inte längre får någon information om läget.
Det tomrummet valde Conny Sjöqvist att fylla. Han skapade ett Instagram-konto för att nå ut med informationen.
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”Kan tro faran är över”
Det finns, minst, två skäl till att han tycker att det är viktigt.
”Om man inte hör om cyanobakterier på hela sommaren finns det en risk att man vaggas in i en falsk uppfattning att problemet inte längre är så allvarligt”, säger han.
Så är det ju inte. Enligt Sjöqvist finns det fortfarande mycket jobb kvar för att göra Östersjön renare.
Läget med cyanobakterier har inte förbättrats särskilt mycket de senaste åren.
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Behövs täta rapporter
Conny Sjöqvist vill dessutom att ämnet hålls aktuellt eftersom cyanobakteriernas blomning berör många.
”Cyanobakterier är någonting som påverkar många under sommaren. Badgäster, båtfolk, fiskare och ägare av sommarstugor vill veta hur läget utvecklas. Med det här Instagramkontot vill jag ge en saklig bild av läget”, säger han hos Yle.
Informationen behövs dessutom varje vecka, enligt marinbiologen.
”Östersjön förändras ganska snabbt under sommaren. Väder, vindar och strömmar kan göra att läget ser ganska annorlunda ut från en vecka till en annan”, påpekar Conny Sjöqvist.
”Den enstaka rapporten kanske inte säger så mycket, men när man följer utvecklingen vecka för vecka börjar man förstå hur väder, vind och hav samverkar.”
Vind påverkar mer än värme
Enligt Conny Sjöqvist är det inte värmeböljor som leder till riklig blomning av cyanobakterier.
Det är framför allt vinden som påverkar ifall blomningen formas till flak på vattenytan.
”Temperatur har inte så stor betydelse för cyanobakterier. Det viktigaste är fosformängderna i vattnet. Om det finns tillräckligt med fosfor växer mängden cyanobakterier även om det är lite svalare i vattnet”, sammanfattar Sjöqvist.
”Om det blir vindstilla i några dagar är det mycket möjligt att blomningen flyter upp till havsytan.”