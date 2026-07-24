Myndighet slutade rapportera – då tog han över

”Kan tro faran är över”

Det finns, minst, två skäl till att han tycker att det är viktigt.

”Om man inte hör om cyanobakterier på hela sommaren finns det en risk att man vaggas in i en falsk uppfattning att problemet inte längre är så allvarligt”, säger han.

Så är det ju inte. Enligt Sjöqvist finns det fortfarande mycket jobb kvar för att göra Östersjön renare.

Läget med cyanobakterier har inte förbättrats särskilt mycket de senaste åren.

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Behövs täta rapporter

Conny Sjöqvist vill dessutom att ämnet hålls aktuellt eftersom cyanobakteriernas blomning berör många.

”Cyanobakterier är någonting som påverkar många under sommaren. Badgäster, båtfolk, fiskare och ägare av sommarstugor vill veta hur läget utvecklas. Med det här Instagramkontot vill jag ge en saklig bild av läget”, säger han hos Yle.

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Informationen behövs dessutom varje vecka, enligt marinbiologen.

”Östersjön förändras ganska snabbt under sommaren. Väder, vindar och strömmar kan göra att läget ser ganska annorlunda ut från en vecka till en annan”, påpekar Conny Sjöqvist.

”Den enstaka rapporten kanske inte säger så mycket, men när man följer utvecklingen vecka för vecka börjar man förstå hur väder, vind och hav samverkar.”

Algblomning vid Muskö. Östersjön engagerar många och när myndigheter skär ner tar andra över, som marinbiologen Conny Sjöqvist. (Foto: Pär Bäckström/TT)

Vind påverkar mer än värme

Enligt Conny Sjöqvist är det inte värmeböljor som leder till riklig blomning av cyanobakterier.

Det är framför allt vinden som påverkar ifall blomningen formas till flak på vattenytan.

”Temperatur har inte så stor betydelse för cyanobakterier. Det viktigaste är fosformängderna i vattnet. Om det finns tillräckligt med fosfor växer mängden cyanobakterier även om det är lite svalare i vattnet”, sammanfattar Sjöqvist.

”Om det blir vindstilla i några dagar är det mycket möjligt att blomningen flyter upp till havsytan.”

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