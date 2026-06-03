Nu har Försvarsmakten genomfört årets chefsfältövning. Kungen var på plats – och för första gången direktörer ur näringslivet.
Här tränar svenska direktörer för krig
I maj kunde vi berätta om hur Försvarsmakten tillsammans med MCF tagit initiativ till ett nytt företagsråd.
Försvaret menar att näringslivets förmåga i dagens säkerhetspolitiska läge är ”avgörande” för Sveriges uthållighet och försvarsförmåga.
Genom det nya företagsrådet får man ett strategiskt forum där ”ledande företag” kan bidra med perspektiv, erfarenheter och lägesbilder, skrev försvaret då.
”Moderna konflikter är mycket mer än militär förmåga. De avgörs av samhällets uthållighet, försörjningsförmåga och förmåga att fungera under press”, påpekade överbefälhavare Michael Claesson då.
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”Behöver arbeta närmare”
”Därför behöver försvarsmyndigheter och näringsliv arbeta närmare tillsammans än tidigare.”
Nu har Försvarsmakten tagit ytterligare ett steg längs den vägen när årets chefsfältövning genomfördes.
Temat var omställning och fokus på hur en sådan från fred till kris eller krig ska genomföras och fungera sömlöst. Allt detta utifrån Natos försvarsplanering.
Chefsfältövningen är det forum där ÖB samlar sina närmaste chefer och civila myndighetschefer tillsammans med representanter för regeringskansliet.
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Premiär för direktörerna
Men heter det totalförsvar så gör det – och därför var i år, för första gången, även chefer och direktörer ur näringslivet med.
Totalt deltog ett hundratal av Sveriges allra högsta beslutsfattare i årets chefsfältövning.
”Det är oerhört värdefullt att samlas och gemensamt dra slutsatser om hur vi ska stärka och utveckla totalförsvaret”. säger ÖB Michael Claesson.
”Att ha en förberedd förmåga till omställning i enlighet med Natos planer är en vital del av vår krigföringsförmåga.”
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”En stark grund”
Svensk innovationskraft och försvarsindustri bidrar till Natos säkerhet och utvecklingsförmåga och då är det bra att ha med näringslivet även rent praktiskt, resonerar man.
”En god samverkan mellan offentliga aktörer, akademi och näringsliv är en stark grund för det som behöver göras”, konstaterar Michael Claesson.
I en tid som kräver mer av proaktiva aktiviteter här och nu, är en ständigt uppdaterad förståelse av vad som sker en nödvändighet. ”Chefsfältövningen har handlat om hur vi ska agera såväl idag som i högre konfliktnivåer. Vår uppgift är att i första hand avskräcka vår motståndare och hålla kriget borta. Vi gör de förberedelser som krävs för ett kollektivt och nationellt försvar”, avslutar ÖB.