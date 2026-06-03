Här tränar svenska direktörer för krig

Premiär för direktörerna

Men heter det totalförsvar så gör det – och därför var i år, för första gången, även chefer och direktörer ur näringslivet med.

Totalt deltog ett hundratal av Sveriges allra högsta beslutsfattare i årets chefsfältövning.

”Det är oerhört värdefullt att samlas och gemensamt dra slutsatser om hur vi ska stärka och utveckla totalförsvaret”. säger ÖB Michael Claesson.

”Att ha en förberedd förmåga till omställning i enlighet med Natos planer är en vital del av vår krigföringsförmåga.”

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”En stark grund”

Svensk innovationskraft och försvarsindustri bidrar till Natos säkerhet och utvecklingsförmåga och då är det bra att ha med näringslivet även rent praktiskt, resonerar man.

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”En god samverkan mellan offentliga aktörer, akademi och näringsliv är en stark grund för det som behöver göras”, konstaterar Michael Claesson.

I en tid som kräver mer av proaktiva aktiviteter här och nu, är en ständigt uppdaterad förståelse av vad som sker en nödvändighet. ”Chefsfältövningen har handlat om hur vi ska agera såväl idag som i högre konfliktnivåer. Vår uppgift är att i första hand avskräcka vår motståndare och hålla kriget borta. Vi gör de förberedelser som krävs för ett kollektivt och nationellt försvar”, avslutar ÖB.

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Överbefälhavare Michael Claesson tillsammans med deltagare på chefsfältövning 2026. (Foto: Hampus Andersson/Försvarsmakten)