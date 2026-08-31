Det finns inte många "riktiga" miljardärer – trots rekordmånga på pappret

Morgan vet vad han talar om. Han grundade Morgan & Morgan, USA:s största byrå inom personskaderätt, och Forbes uppskattar hans förmögenhet till omkring 1,5 miljarder dollar (cirka 14 miljarder kronor). Merparten är likvid, enligt honom själv. Det rapporterar Realtid.

Påståendet går inte att kontrollera exakt. Men det sätter fingret på något verkligt. De superrikas förmögenheter finns i aktier, bolag och fastigheter, inte på banken.

En undersökning från U.S. Trust visar att investerare med över tre miljoner dollar i tillgångar typiskt håller omkring 15 procent i kontanter, och att andelen faller brant högre upp i förmögenhetspyramiden, skriver Yahoo Finance. För miljardärer handlar det ofta om under fem procent.

Musk har mindre än en promille i kontanter

Den tydligaste illustrationen är världens rikaste person. ”Min nettoförmögenhet beror nästan uteslutande på mina ägarandelar i Tesla och SpaceX. Jag har mindre än 0,1 procent i kontanter”, har Elon Musk konstaterat på X.

Sedan dess har hans förmögenhet svängt med kursen efter SpaceX rekordnotering i juni, där aktien tecknades till 135 dollar, rusade över 40 procent och sedan föll tillbaka.

Youtubern Jimmy Donaldson, mer känd som Mr Beast, har dragit samma slutsats om sin egen förmögenhet på 2,6 miljarder dollar. Räknas bolagsvärdet bort har i princip alla som ser hans videor mer pengar på kontot än han själv, enligt honom.