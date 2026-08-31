Antalet dollarmiljardärer har aldrig varit större, 3 302 personer enligt UBS. Advokaten John Morgan avfärdar nästan allihop. Bara ett tjugotal har en verklig miljard tillgänglig, hävdar han, och resten är bara rika på pappret.
Det finns inte många "riktiga" miljardärer – trots rekordmånga på pappret
”Jag betraktar ingen som miljardär som inte har en riktig miljard på banken”, sa John Morgan i podden The Iced Coffee Hour. ”Gissa hur många som har en riktig miljard, likvid? Kanske 20.”
Morgan vet vad han talar om. Han grundade Morgan & Morgan, USA:s största byrå inom personskaderätt, och Forbes uppskattar hans förmögenhet till omkring 1,5 miljarder dollar (cirka 14 miljarder kronor). Merparten är likvid, enligt honom själv. Det rapporterar Realtid.
Påståendet går inte att kontrollera exakt. Men det sätter fingret på något verkligt. De superrikas förmögenheter finns i aktier, bolag och fastigheter, inte på banken.
En undersökning från U.S. Trust visar att investerare med över tre miljoner dollar i tillgångar typiskt håller omkring 15 procent i kontanter, och att andelen faller brant högre upp i förmögenhetspyramiden, skriver Yahoo Finance. För miljardärer handlar det ofta om under fem procent.
Musk har mindre än en promille i kontanter
Den tydligaste illustrationen är världens rikaste person. ”Min nettoförmögenhet beror nästan uteslutande på mina ägarandelar i Tesla och SpaceX. Jag har mindre än 0,1 procent i kontanter”, har Elon Musk konstaterat på X.
Sedan dess har hans förmögenhet svängt med kursen efter SpaceX rekordnotering i juni, där aktien tecknades till 135 dollar, rusade över 40 procent och sedan föll tillbaka.
Youtubern Jimmy Donaldson, mer känd som Mr Beast, har dragit samma slutsats om sin egen förmögenhet på 2,6 miljarder dollar. Räknas bolagsvärdet bort har i princip alla som ser hans videor mer pengar på kontot än han själv, enligt honom.
Lånar hellre än säljer
Eftersom pengarna sitter fast i aktier löser många superrika sin likviditet med belåning i stället för försäljning. Oracle-grundaren Larry Ellison har pantsatt nästan en fjärdedel av sitt Oracle-innehav, Musk uppges ha pantsatt 11 procent av sina aktier och Metas vd Mark Zuckerberg 3 procent, enligt Realtid.
Mönstret finns även i Sverige. Exempelvis så pantsatte Evolutions grundare, Jens von Bahr och Fredrik Österberg, i februari aktier för 7 miljarder kronor för att frigöra kapital till en investering utanför kasinobranschen.
Rekordmånga miljardärer – men bara på pappret
Gruppen som Morgan underkänner växer samtidigt snabbare än någonsin. Antalet dollarmiljardärer steg 13,1 procent på ett år till rekordhöga 3 302 personer, och deras samlade förmögenhet ökade 25 procent, enligt UBS globala förmögenhetsrapport.
Drivkraften är börsuppgången och att tillgångarna till stor del ligger i noterade bolag. Forbes, som räknar annorlunda, listade i mars 3 428 dollarmiljardärer, varav 51 svenskar.
För den som siktar lägre än en likvid miljard har Morgan även ett riktmärke för vanlig ekonomisk frihet. Det räcker med 30 miljoner dollar och ett avbetalt hus, uppger Yahoo Finance.
Med fyraprocentsregeln ger det 1,2 miljoner dollar om året att leva på, motsvarande drygt 11 miljoner kronor.