Passagerare har betalat 3 000 kronor för handbagaget, köat i säkerhetskontrollen och lyckats få plats med både dator, laddare och taxfreepåsen i kabinen. Men om planet börjar brinna är väskan plötsligt värd exakt noll kronor.
Flygpersonalens ilska: Passagerare riskerar liv för sina väskor
Nu går världens flygbolag ut med en ovanligt tydlig uppmaning till resenärerna: Vid en evakuering ska du lämna allt bakom dig och ta dig ut så snabbt som möjligt.
Mobilen och handbagaget kan bli livsfarliga
Den internationella flygorganisationen IATA har startat en ny säkerhetskampanj efter att allt fler passagerare gjort samma misstag vid nödsituationer rapporterar CNN.
I stället för att ta sig mot nödutgångarna börjar människor plocka ner väskor från hatthyllorna. Andra stannar för att filma dramat med mobilen.
Problemet är att några sekunders fördröjning kan vara skillnaden mellan en lyckad evakuering och en katastrof.
Enligt IATA riskerar handbagage att skapa köer i kabinen, få passagerare att snubbla och i värsta fall skada de uppblåsbara rutschkanor som används vid evakuering.
”Flygsäkerhet är ett gemensamt ansvar, och välinformerade och uppmärksamma passagerare bidrar till att evakueringen går snabbare och säkrare för alla ombord”, säger Bryan Bedford från den amerikanska luftfartsmyndigheten FAA.
Norsk chock efter storaffären: ”Helt oväntat”
Överraskade – eller helt chockade. Norwegians storaffär slog Norge och den norska marknaden med häpnad. ”Helt oväntat för oss”. När flygbolaget Norwegian
Flygresenärer blir allt sämre på att lyda order
Det här är inte första gången flygbranschen larmar om passagerarnas beteende.
Vi har tidigare skrivit om hur flera flygbolag skärpt reglerna kring mobiltelefoner, högtalarljud och andra störande beteenden ombord. Antalet incidenter där resenärer vägrar följa besättningens instruktioner har ökat de senaste åren.
Sociala medier spelar också en roll. När något oväntat händer är reflexen ofta att dokumentera händelsen snarare än att agera.
Flygpersonal vittnar om att vissa passagerare prioriterar att rädda sin kabinväska eller fånga händelsen på film framför att lämna flygplanet.
Analys: Norwegian köper Ving – och blir Nordens svar på TUI
Det här är inte en flygaffär. Det är en hotellaffär. När Norwegian köper Ving, Spies, Tjäreborg och Sunclass Airlines är det lätt att fastna i antalet
Flera märkliga incidenter i luften
Samtidigt har flygvärlden skakats av flera ovanliga säkerhetshändelser den senaste tiden.
I Kanada har en före detta pilot åtalats efter att enligt polisens uppgifter ha flugit kommersiella passagerarplan i nästan 17 år med ett falskt pilotcertifikat.
I USA lyckades en man nyligen ta sig ombord på ett flygplan i Houston med vad som misstänks vara ett falskt boardingkort. Han hittades senare gömd på flygplanets toalett.
Under våren inträffade även två separata incidenter där passagerare försökte ta sig in i cockpit på inrikesflygningar i USA.
Världens mest flygkåta nationer – och vart alla ska enligt IATA
Amerikanerna leder. Kineserna jagar. Britterna flyr till solen. Det är kontentan av en rapport från IATA för 2024 – flygbolagens egen mästerskapstabell.
Den viktigaste regeln ombord
Trots alla tekniska framsteg, säkerhetskontroller och nya rutiner är budskapet från flygbranschen förvånansvärt enkelt:
Om besättningen ropar ”Evacuate”, lämna väskan där den är.
Din laptop kan ersättas.
Ditt pass kan ersättas.
Din favoritnecessär från Arlanda Duty Free kan definitivt ersättas.
Det kan däremot inte de sekunder som försvinner när hundratals människor försöker ta sig ut ur ett flygplan samtidigt.
Flygbolagen har fått nog – nu kastas bråkmakarna ut ur kabinen
Bråkmakarna har länge av flygbolagen setts som ett amerikanskt eller sydeuropeiskt problem har nu landat rakt i Sverige. Antalet incidenter med stökiga