Flygpersonalens ilska: Passagerare riskerar liv för sina väskor

Mobilen och handbagaget kan bli livsfarliga

Den internationella flygorganisationen IATA har startat en ny säkerhetskampanj efter att allt fler passagerare gjort samma misstag vid nödsituationer rapporterar CNN.

I stället för att ta sig mot nödutgångarna börjar människor plocka ner väskor från hatthyllorna. Andra stannar för att filma dramat med mobilen.

Problemet är att några sekunders fördröjning kan vara skillnaden mellan en lyckad evakuering och en katastrof.

Enligt IATA riskerar handbagage att skapa köer i kabinen, få passagerare att snubbla och i värsta fall skada de uppblåsbara rutschkanor som används vid evakuering.

”Flygsäkerhet är ett gemensamt ansvar, och välinformerade och uppmärksamma passagerare bidrar till att evakueringen går snabbare och säkrare för alla ombord”, säger Bryan Bedford från den amerikanska luftfartsmyndigheten FAA.