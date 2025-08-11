Världens flygkåta nationer – och vart alla ska enligt IATA

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

Här är världens mest trafikerade rutter

Nio av tio av världens mest trafikerade flyglinjer finns i Asien. Men nummer ett är sydkoreansk: Seoul–Jeju, en resa på 75 minuter, med 13,2 miljoner passagerare 2024.

I Nordamerika regerar klassikern New York–Los Angeles, med 2,2 miljoner passagerare. Europas toppnotering är Barcelona–Palma de Mallorca, där 2 miljoner semesterhungriga flög mellan tapas och strand.

Latinamerikas hetaste rutt är Bogotá–Medellín (3,8 miljoner passagerare), medan Afrika domineras av Cape Town–Johannesburg (3,3 miljoner).

Arlanda: mer folk på utrikesterminalen än i hela Uppsala en fredagskväll. (Foto: TT)

Sverige i luften – 2024

Swedavia rapporterar att över 32 miljoner passagerare reste via deras tio flygplatser under 2024 – en ökning med 1 procent. Internationell trafik steg med 5 procent, medan inrikes sjönk med 9 procent.

Arlanda : 22,7 miljoner passagerare (+4 %), varav 19,55 miljoner utrikes och 3,19 miljoner inrikes.

: 22,7 miljoner passagerare (+4 %), varav 19,55 miljoner utrikes och 3,19 miljoner inrikes. Göteborg Landvetter : 5,34 miljoner (+3 %), varav 4,81 miljoner utrikes och 526 000 inrikes.

: 5,34 miljoner (+3 %), varav 4,81 miljoner utrikes och 526 000 inrikes. Luleå Airport: 980 333 (+5,3 %), varav 59 763 utrikes och 920 570 inrikes.

Topp tio utresedestinationer från Sverige 2024: London, Köpenhamn, Helsingfors, Málaga, Gdańsk, Alicante, Oslo, Amsterdam, Paris och Palma de Mallorca. Med andra ord – vi prioriterar gin & tonic och tapas framför farmors köttbullar.

Flygplansligan – Boeing mot Airbus enligt IATA

Trots krascher och krisrubriker regerar Boeing 737 som världens mest använda flygplan, med 10 miljoner flygningar under 2024. Airbus A320 landar på 7,9 miljoner flygningar och A321 på 3,4 miljoner.

Tre destinationer för flygfantasten som tröttnat på Mallorca

Halfeti, Turkiet – halvt under vatten, halvt över. Mörka rosor och dramatisk historia.

– halvt under vatten, halvt över. Mörka rosor och dramatisk historia. Angola – dubbelt så stort som Texas och fortfarande en vit fläck på turistkartan.

– dubbelt så stort som Texas och fortfarande en vit fläck på turistkartan. Chongqing, Kina – landets ”8D-stad” där tågen kör rakt genom bostadshus.

Perfect Weekend Guide – Flyg 2024 enligt IATA

Största flygmarknad: USA (876 miljoner passagerare)

Snabbast växande storflygare: Kina (+18,7 procent)

Mest trafikerade rutt: Seoul–Jeju, 13,2 miljoner passagerare

Mest använda flygplan: Boeing 737 (alla varianter)

Sveriges största flygplats: Stockholm Arlanda (22,7 miljoner passagerare)

Hetaste svenska chartervanor: London, Málaga, Palma de Mallorca

Mest tydliga trend: Vi flyger hellre till solen än till svärmor i Sundsvall

Källa: CNN Travel

