Amerikanerna leder. Kineserna jagar. Britterna flyr till solen. Det är kontentan av en rapport från IATA för 2024 – flygbolagens egen mästerskapstabell. Full av siffror, men roligare än att försöka tyda en SAS-voucher.
Världens flygkåta nationer – och vart alla ska enligt IATA
Mest läst i kategorin
Så ökar du din karisma - ja det funkar vi lovar!
Karisma har olika stil, olika politisk hemvist och olika frisyrer – men Barack Obama, Donald Trump, Margaret Thatcher och Olof Palme hade alla något gemensamt: karisma. Den där oförklarliga magnetismen som får andra att lyssna, följa – och i vissa fall, frukta. Men vad är egentligen karisma? Och kan man bli mer karismatisk av att …
Så kan du bli 100 år: Börja nu, eller när du fyller 5...
Det är aldrig för sent att bromsa åldrandet. Men enligt forskningen är det ännu bättre att börja före puberteten. I en ny Perfect Weekend-artikel följer vi forskarna som jagar evig ungdom – med hjälp av rotfrukter, rörelse och rödvinsförbud Det biologiska åldrandet kan bromsas – men du måste börja i tid Det är ingen nyhet …
Viggos resdagbok från en bilsemester: Vi är i paradiset
Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling rapporterar från en bilsemester i Normandie, där havet sjunger, bilen gnäller och servitören glömmer medium. Vykort från Villers-sur-Mer Nu är vi i Villers-sur-Mer. Staden vid havet. Jag skriver dessa rader till en kör av måsar som skränar. Det är något vackert över denna sång som lägger sig över havets vågor, …
Forskare slår larm: Ljud kan skada kropp och hjärna
Att bli irriterad på grannens tvättmaskin eller hundens skall är inte ovanligt. Men för vissa människor handlar det om mer än lätta störningar. För vissa, upp till 40 procent av jordens befolkning, går ljudet rakt in i kroppen, sätter igång stressystemet och kan för vissa rubba både sömn och psykiskt mående. Nu visar forskningen att …
"För stora bröst" – nu ska den bort från Danmark
Danmark var först i världen att legalisera pornografi. Men nu klassas en staty som så pass opassande att den ska bort från offentlig plats. ”Den store havfrue” anses inte längre passa in i den danska självbilden. Danmark: Från frisinnat till förkastat När Danmark 1969 som första land i världen avskaffade förbudet mot pornografi betraktades det …
USA toppar – med råge
USA landar på förstaplatsen med 876 miljoner passagerare 2024. Det är nästan fyra gånger fler än Indien – trots att indierna är över en miljard fler. Hemligheten? Amerikaner tar flyget till sin grannes bröllop, till svärmor och till närmaste Starbucks.
Kina är tvåa med 741 miljoner passagerare och växer med 18,7 procent – ungefär som om hela Sverige skulle börja flyga inrikes två gånger i veckan. Storbritannien ligger trea med 261 miljoner, mycket tack vare alla charterflighter till Spanien, som själv tar fjärdeplatsen med 241 miljoner.
Läs även: Piloter bländas – nytt säkerhetshot mot Europas flyg
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Det bästa knepet när du ska pruta på bolåneräntan
Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …
Här är världens mest trafikerade rutter
Nio av tio av världens mest trafikerade flyglinjer finns i Asien. Men nummer ett är sydkoreansk: Seoul–Jeju, en resa på 75 minuter, med 13,2 miljoner passagerare 2024.
I Nordamerika regerar klassikern New York–Los Angeles, med 2,2 miljoner passagerare. Europas toppnotering är Barcelona–Palma de Mallorca, där 2 miljoner semesterhungriga flög mellan tapas och strand.
Latinamerikas hetaste rutt är Bogotá–Medellín (3,8 miljoner passagerare), medan Afrika domineras av Cape Town–Johannesburg (3,3 miljoner).
Läs även: “Ta med vinflaskan – eller inte?” Nya flygregler kan skapa kaos
Sverige i luften – 2024
Swedavia rapporterar att över 32 miljoner passagerare reste via deras tio flygplatser under 2024 – en ökning med 1 procent. Internationell trafik steg med 5 procent, medan inrikes sjönk med 9 procent.
- Arlanda: 22,7 miljoner passagerare (+4 %), varav 19,55 miljoner utrikes och 3,19 miljoner inrikes.
- Göteborg Landvetter: 5,34 miljoner (+3 %), varav 4,81 miljoner utrikes och 526 000 inrikes.
- Luleå Airport: 980 333 (+5,3 %), varav 59 763 utrikes och 920 570 inrikes.
Topp tio utresedestinationer från Sverige 2024: London, Köpenhamn, Helsingfors, Málaga, Gdańsk, Alicante, Oslo, Amsterdam, Paris och Palma de Mallorca. Med andra ord – vi prioriterar gin & tonic och tapas framför farmors köttbullar.
Flygplansligan – Boeing mot Airbus enligt IATA
Trots krascher och krisrubriker regerar Boeing 737 som världens mest använda flygplan, med 10 miljoner flygningar under 2024. Airbus A320 landar på 7,9 miljoner flygningar och A321 på 3,4 miljoner.
Tre destinationer för flygfantasten som tröttnat på Mallorca
- Halfeti, Turkiet – halvt under vatten, halvt över. Mörka rosor och dramatisk historia.
- Angola – dubbelt så stort som Texas och fortfarande en vit fläck på turistkartan.
- Chongqing, Kina – landets ”8D-stad” där tågen kör rakt genom bostadshus.
Perfect Weekend Guide – Flyg 2024 enligt IATA
- Största flygmarknad: USA (876 miljoner passagerare)
- Snabbast växande storflygare: Kina (+18,7 procent)
- Mest trafikerade rutt: Seoul–Jeju, 13,2 miljoner passagerare
- Mest använda flygplan: Boeing 737 (alla varianter)
- Sveriges största flygplats: Stockholm Arlanda (22,7 miljoner passagerare)
- Hetaste svenska chartervanor: London, Málaga, Palma de Mallorca
- Mest tydliga trend: Vi flyger hellre till solen än till svärmor i Sundsvall
Källa: CNN Travel
Läs även: Flygjätte glömde två blinda passagerare kvar på marken
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Senaste nytt
Varning: Köttätande bakterier slår till när planeten värms upp
Fler fall än tidigare av dödliga köttätande bakterier har upptäckts i USA. Orsaken till ökningen tros delvis bero på förhöjda temperaturer på grund av klimatförändringar. Hittills under året har det rapporterats in åtta fall med dödlig utkomst på grund av den "köttätande" bakterien Vibrio vulnificus i USA, rapporterar Newsweek. Dödsfallen, om än få i jämförelse …
Östermalm inte längre Sveriges dyraste stadsdel
Den tidigare pristopparen Östermalm har fått se sig passerad mitt i en period av fallande priser och växande försiktighet bland köparna. En annan stadsdel i Stockholm har klivit upp som landets dyraste att bo i. Färska siffror från Svensk mäklarstatistik visar att Östermalm, inte längre ligger etta. Missa inte: Spenderat för mycket i sommar? Så …
Världens flygkåta nationer – och vart alla ska enligt IATA
Amerikanerna leder. Kineserna jagar. Britterna flyr till solen. Det är kontentan av en rapport från IATA för 2024 – flygbolagens egen mästerskapstabell. Full av siffror, men roligare än att försöka tyda en SAS-voucher. USA toppar – med råge USA landar på förstaplatsen med 876 miljoner passagerare 2024. Det är nästan fyra gånger fler än Indien …
Här är världens 20 bästa städer – puh, Stockholm är med
Vad gör en stad till världens bästa städer? Är det maten, shoppingen, stränderna eller känslan av att bara vilja stanna lite längre? Här är listan som tar dig från tapas i Valencia till pingviner i Kapstaden – med ett välförtjänt stopp i Stockholm." Källa är Condé Nast. Läsarna har röstat fram sina favoritstäder – och …
Åtalas för grova brott: "Penningtvättsfabrik"
Fem personer åtalas nu för vad åklagaren beskriver som ”en penningtvättsfabrik” som ska ha tvättat närmare 400 miljoner kronor. Den brottsliga verksamhet, som nu lett till åtal för fem personer, ska ha pågått mellan januari 2023 och september 2024. De fem åtalas nu av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten för grov näringspenningtvätt. Genom ett upplägg med ett …