Dagensps.se
Weekend

Världens flygkåta nationer – och vart alla ska enligt IATA

EU säkerhet flyg
USA: landet där man tar flyget till mataffären – bara för att det är billigt. (Foto: Momondo)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 11 aug. 2025Publicerad: 11 aug. 2025

Amerikanerna leder. Kineserna jagar. Britterna flyr till solen. Det är kontentan av en rapport från IATA för 2024 – flygbolagens egen mästerskapstabell. Full av siffror, men roligare än att försöka tyda en SAS-voucher.

USA toppar – med råge

USA landar på förstaplatsen med 876 miljoner passagerare 2024. Det är nästan fyra gånger fler än Indien – trots att indierna är över en miljard fler. Hemligheten? Amerikaner tar flyget till sin grannes bröllop, till svärmor och till närmaste Starbucks.

Kina är tvåa med 741 miljoner passagerare och växer med 18,7 procent – ungefär som om hela Sverige skulle börja flyga inrikes två gånger i veckan. Storbritannien ligger trea med 261 miljoner, mycket tack vare alla charterflighter till Spanien, som själv tar fjärdeplatsen med 241 miljoner.

flygning
Seoul–Jeju: världens mest populära rutt – som att flyga från Stockholm till Visby, fast med kimchi. (Foto: Kyodo News/AP/TT)
Här är världens mest trafikerade rutter

Nio av tio av världens mest trafikerade flyglinjer finns i Asien. Men nummer ett är sydkoreansk: Seoul–Jeju, en resa på 75 minuter, med 13,2 miljoner passagerare 2024.

I Nordamerika regerar klassikern New York–Los Angeles, med 2,2 miljoner passagerare. Europas toppnotering är Barcelona–Palma de Mallorca, där 2 miljoner semesterhungriga flög mellan tapas och strand.

Latinamerikas hetaste rutt är Bogotá–Medellín (3,8 miljoner passagerare), medan Afrika domineras av Cape Town–Johannesburg (3,3 miljoner).

En ny flygplats söder om Stockholm? Det ligger nu på diskussionsbordet.
Arlanda: mer folk på utrikesterminalen än i hela Uppsala en fredagskväll. (Foto: TT)

Sverige i luften – 2024

Swedavia rapporterar att över 32 miljoner passagerare reste via deras tio flygplatser under 2024 – en ökning med 1 procent. Internationell trafik steg med 5 procent, medan inrikes sjönk med 9 procent.

  • Arlanda: 22,7 miljoner passagerare (+4 %), varav 19,55 miljoner utrikes och 3,19 miljoner inrikes.
  • Göteborg Landvetter: 5,34 miljoner (+3 %), varav 4,81 miljoner utrikes och 526 000 inrikes.
  • Luleå Airport: 980 333 (+5,3 %), varav 59 763 utrikes och 920 570 inrikes.

Topp tio utresedestinationer från Sverige 2024: London, Köpenhamn, Helsingfors, Málaga, Gdańsk, Alicante, Oslo, Amsterdam, Paris och Palma de Mallorca. Med andra ord – vi prioriterar gin & tonic och tapas framför farmors köttbullar.

Flygplansligan – Boeing mot Airbus enligt IATA

Trots krascher och krisrubriker regerar Boeing 737 som världens mest använda flygplan, med 10 miljoner flygningar under 2024. Airbus A320 landar på 7,9 miljoner flygningar och A321 på 3,4 miljoner.

Tre destinationer för flygfantasten som tröttnat på Mallorca

  • Halfeti, Turkiet – halvt under vatten, halvt över. Mörka rosor och dramatisk historia.
  • Angola – dubbelt så stort som Texas och fortfarande en vit fläck på turistkartan.
  • Chongqing, Kina – landets ”8D-stad” där tågen kör rakt genom bostadshus.

Perfect Weekend Guide – Flyg 2024 enligt IATA

  • Största flygmarknad: USA (876 miljoner passagerare)
  • Snabbast växande storflygare: Kina (+18,7 procent)
  • Mest trafikerade rutt: Seoul–Jeju, 13,2 miljoner passagerare
  • Mest använda flygplan: Boeing 737 (alla varianter)
  • Sveriges största flygplats: Stockholm Arlanda (22,7 miljoner passagerare)
  • Hetaste svenska chartervanor: London, Málaga, Palma de Mallorca
  • Mest tydliga trend: Vi flyger hellre till solen än till svärmor i Sundsvall

Källa: CNN Travel

FlygFlygplanflygplatserIATA
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

