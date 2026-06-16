Norsk chock efter storaffären: "Helt oväntat"

Nordeas analytiker skeptisk

Analytiker på Pareto och Arctic var snabbt positiva till affären och tror på synergierna. Nordeas Sondre Snersrud är lite mer skeptisk.

”Vår första tanke är att ett renodlat flygbolag, i Ryanairs fotspår i en nordisk nischduopolposition, med starka utdelningsmöjligheter och en mycket solid balansräkning, var och är bättre än en integrerad och diversifierad reseplattform”, skriver analytikern.

Vettigt på pappret men måste även genomföras i praktiken, är Snersruds nästa invändning.

”Detta skulle snabbt kunna väcka vissa ´nu kör vi igen´-associationer till tidigare satsningar utanför kärnverksamheten”, påpekar han.

Analys: Norwegian köper Ving – och blir Nordens svar på TUI. Dagens PS

Integrationen är utmaningen

Den stora utmaningen blir att lyckas med integrationen och faktiskt utvinna de synergier som utlovas.

Detta innebär en integrationsrisk som marknaden förmodligen kommer att prisa in, påpekar Nordea-analytikern.

ANNONS

DNB-fonder är bland de största aktieägarna i Norwegian. Chefen Einar Johansen smälter fortfarande nyheten.

”Det var lite oväntat även för oss. De är inte längre ett renodlat flygbolag. Då blir det inte så lätt att jämföra med vad som tidigare setts som jämförbara företag när det gäller att bedöma värdet”, säger han.

Ryanair: ”Norwegian går i konkurs – SAS klarar sig”. Dagens PS

”Ovanlig kombination i dag”

”Jag är lite orolig för hur aktiemarknaden kommer att reagera på det över tid. Berättelsen om ett välskött flygbolag håller på att spädas ut. Aktiemarknaden tenderar att gilla rena historier”, säger Johansen som dock inte gör några förändringar i ägarportföljen direkt.

Nordeas investeringsdirektör Robert Næss drar andra paralleller till Norwegians storaffär.

”Det är en ovanlig kombination i dag. Det har funnits flera personer tidigare som har provat en sådan integrerad modell”, säger Næss.

SAS stora offensiv: Köper 45 nya flygplan. Dagens PS

Petter Stordalen och NLTG:s vd Magnus Wikner när storaffären med Norwegian tillkännagavs. Beskedet slog Norge med häpnad. (Foto: Javad Parsa/NTB-TT)

ANNONS

Samma modell – storkonkurs

Han påpekar att flygbolaget Thomas Cook var ett integrerat reseföretag på samma sätt.

”De gick i konkurs 2019 och det var de som ägde Ving och Sunclass, som Norwegian nu köper”, påminner han.

Robert Næss påminner även om att SAS ägde Vingresor på 1980- och 1990-talet och satsade på det.

I dag är TUI den tydligaste aktören och en lågt prissatt sådan, enligt Næss.

”Så den första reaktionen är överraskande gällande strategin, men de kommer att ge en detaljerad presentation, och det kan belysa något”, hoppas Robert Næss.

Nu är det klart: Gratis handbagage på flyget. Dagens PS