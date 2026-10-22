Fler än 25 döda i ryska drönarattacker i Europa

Det hela beskrivs som ”en farlig, ny upptrappning” och sätter Natos förmåga att avskräcka Ryssland på prov.

Länder vid Natos östra flank står under press att reagera på attackerna, samtidigt som europeiska Nato-länder i väst drar sig för att göra det.

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”Ryssland fortsätter testa gränser”

”Situationen blottlägger hur eftersatt säkerheten i Svarta havet är inom Nato och hur liten politisk vilja de allierade visar för att avskräcka Moskva”, säger Iulia Joja, chef för programmet för Svarta havet vid Middle East Institute, hos Bloomberg.

”Så länge det inte förändras kommer Ryssland att fortsätta testa gränserna.”

Ryssland har förnekat attackerna men klargjort att fartyg som anlöper eller lämnar ukrainska hamnar ses som legitima mål.

Tidigare har Europa fått vänja sig vid ryska drönare över de baltiska staterna och Polen. Nu har fokus förflyttats söderut, till en annan del av Natos gräns österut.

”Om strålkastarljuset fram till nyligen låg på Baltikum, så riktas det nu mot Svarta havet”, konstaterade Bulgariens försvarsminister Dimitar Stojanov förra veckan.

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