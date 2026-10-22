Under oktober har sju handelsfartyg i Svarta havet utsatts för attacker från Ryssland. Det har hittills kostat fler än 25 sjömän livet.
Fler än 25 döda i ryska drönarattacker i Europa
Under denna månad har sju handelsfartyg utanför Bulgariens och Rumäniens kuster, utsatts för attacker från ryska drönare.
Det har kostar fler än 25 sjömän livet och attackerna har ägt rum inom eller ytterst nära Nato-länders territorialvatten.
Det hela beskrivs som ”en farlig, ny upptrappning” och sätter Natos förmåga att avskräcka Ryssland på prov.
Länder vid Natos östra flank står under press att reagera på attackerna, samtidigt som europeiska Nato-länder i väst drar sig för att göra det.
Två fartyg i brand i Svarta havet – Ryssland pekas ut. Dagens PS
”Ryssland fortsätter testa gränser”
”Situationen blottlägger hur eftersatt säkerheten i Svarta havet är inom Nato och hur liten politisk vilja de allierade visar för att avskräcka Moskva”, säger Iulia Joja, chef för programmet för Svarta havet vid Middle East Institute, hos Bloomberg.
”Så länge det inte förändras kommer Ryssland att fortsätta testa gränserna.”
Ryssland har förnekat attackerna men klargjort att fartyg som anlöper eller lämnar ukrainska hamnar ses som legitima mål.
Tidigare har Europa fått vänja sig vid ryska drönare över de baltiska staterna och Polen. Nu har fokus förflyttats söderut, till en annan del av Natos gräns österut.
”Om strålkastarljuset fram till nyligen låg på Baltikum, så riktas det nu mot Svarta havet”, konstaterade Bulgariens försvarsminister Dimitar Stojanov förra veckan.
Nato-topp: ”Vi måste göra det för dyrt för Ryssland”. Dagens PS
Första dödsoffren i Europa
Fram till oktober hade ryska drönarintrång i Europa inte krävt några dödsoffer. Efter fartygsattackerna i oktober räknas antalet döda dussinvis.
Dödstal av den här omfattningen ökar trycket på Nato att reagera. Avsaknaden av ett tydligt svar gör att Nato framstår som svagt i ryska ögon, vilket kan ge nya, än mer aggressiva handlingar.
Dessutom finns en splittring mellan Nato-länderna. Medan Rumäniens president Nicusor Dan och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen nyligen beskrev attackerna som avsiktliga försök att avskräcka väst från att stödja Ukraina, dröjde det en hel vecka innan Bulgariens premiärminister Rumen Radev ens erkände möjligheten att Ryssland låg bakom.
Överraskningen: Finska skallar från Sverige inte finska. Dagens PS
”Bulgarien den svaga länken”
”Det verkar för mig som att Bulgarien är den svaga länken i hela den östra flanken”, sade oppositionsledamoten Radoslav Ribarski vid ett möte i parlamentets försvarsutskott tidigare denna månad. Bulgarien inser inte vilken fara landet befinner sig i, tillade han.
I spåren av attackerna drar sig rederier tillbaka från Svarta havet för att skydda besättning och fartyg.
”Sjöfarten i Svarta havet är i praktiken död”, säger skeppsmäklaren Todor Georgiev hos Bloomberg. Han påpekar att den totala trafiken i de viktiga hamnarna Varna och Burgas nu ofta är lägre än den i Mogadishu i krigshärjade Somalia.
Fräck kupp: Stal djupfryst för tre miljoner med lastbil. Dagens PS