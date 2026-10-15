Två fartyg står i brand i Svarta havet nära Rumänien. Sju sjömän saknas sedan fartygen träffats av vad som misstänks vara ryska drönare.
Två fartyg i brand i Svarta havet – Ryssland pekas ut
Det är två kemikalietankers som brinner utanför Rumäniens kust. Räddningsmanskap har under torsdagen sökt efter sju besättningsmän som saknas från det ena av fartygen.
Fartygen fattade eld under natten, strax utanför Rumäniens territorialvatten i Svarta havet, sedan ryska drönare tagit sig in i rumänskt luftrum, enligt källor.
Rumäniens president Nicusor Dan bekräftar att de två fartygen träffats av drönare, men vill inte uttala sig om huruvida de var ryska.
”De träffades av två drönare”, sade Nicusor Dan till reportrar i Bryssel inför ett toppmöte med EU-ledare.
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”Kommer att agera”
Han tillade att det då bara gått några timmar sedan attackerna och att Rumänien väntar på ytterligare information.
”Den rumänska staten kommer att agera”, försäkrade presidenten.
De två fartyg som träffades under natten mot torsdag låg båda för ankar i Svarta havet, mer konkret nära mynningen till Sulina-kanalen som leder till floden Donau.
Det är en viktig sjöfartsled som används av Ukraina, inte minst då Ryssland frekvent attackerat Ukrainas egna hamnar vid Svarta havet.
Det ena fartyget befann sig vid tillfället på rumänskt vatten, det andra strax utanför, skriver Reuters.
Fem andra fartyg attackerade
Händelserna följer på drönarattacker mot minst fem andra lastfartyg nära kusterna vid Rumänien och grannlandet Bulgarien, även det en Nato-medlem, de senaste tio dagarna.
Minst 23 sjömän har omkommit i dessa attacker, vilka ägt rum strax utanför Nato-ländernas territorialvatten.
Rumäniens sjöfartsmyndighet uppger att den tog emot ett nödanrop från tankfartyget Wine Trader, som seglar under San Marino-flagg. Sju av de tolv besättningsmedlemmarna saknas medan fem har räddats.
Fartyget träffades 13 nautiska mil sydost om Sulina-kanalen och en nautisk mil utanför rumänskt vatten, enligt Financial Times.
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Nato i kontakt med Rumänien
Sent onsdag kväll fattade även Yara J eld. Det är ett kemikalie- och oljetankfartyg som seglar under Komorernas flagga.
Fartyget befann sig då 8-10 nautiska mil sydost om Sulina men på rumänskt territorialvatten. Hela besättningen klarade sig oskadd.
Nato säger att man står i kontakt med rumänska företrädare och att ytterligare två fartyg utsatts för attacker i Svarta havet under natten.
Det är dels bulkfartyget Sea Destiny, registrerat på Marshall-öarna, dels tankfartyget Dania J, under Tanzania-flagg.
Fartygen Wine Trader och Yara J fattade båda eld nära mynningen av Donaus Sulina-kanal mot Svarta havet.
Det är ett område där fartyg ofta ligger för ankar i väntan på passage. Båda fartygen var vid tillfället utan last.
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”Det dödligaste havet”
Rumänien delar en 614 kilometer lång gräns med Ukraina, till stor del längs Donau.
Under de senaste fyra åren har landet rapporterat upprepade kränkningar av sitt luftrum från ryska drönare.
”Vi ser Svarta havet som en global livsmedelsåder”, sade Rumäniens utrikesminister Oana Toiu vid en säkerhetskonferens i Warszawa tidigare i veckan.
”Det är för närvarande, tyvärr, det dödligaste havet sett till antalet sjömän som omkommit de senaste månaderna. Det innebär att vi måste öka våra investeringar i avskräckning och försvar.”
”Nato kommer att fortsätta arbeta nära våra allierade i Svarta havet och vid behov justera vår avskräcknings- och försvarsförmåga”, sade Natos generalsekreterare Mark Rutte efter ett möte med Bulgariens premiärminister Rumen Radev torsdag.
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