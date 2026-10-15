Två fartyg i brand i Svarta havet – Ryssland pekas ut

Fartygen fattade eld under natten, strax utanför Rumäniens territorialvatten i Svarta havet, sedan ryska drönare tagit sig in i rumänskt luftrum, enligt källor.

Rumäniens president Nicusor Dan bekräftar att de två fartygen träffats av drönare, men vill inte uttala sig om huruvida de var ryska.

”De träffades av två drönare”, sade Nicusor Dan till reportrar i Bryssel inför ett toppmöte med EU-ledare.

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”Kommer att agera”

Han tillade att det då bara gått några timmar sedan attackerna och att Rumänien väntar på ytterligare information.

”Den rumänska staten kommer att agera”, försäkrade presidenten.

De två fartyg som träffades under natten mot torsdag låg båda för ankar i Svarta havet, mer konkret nära mynningen till Sulina-kanalen som leder till floden Donau.

Det är en viktig sjöfartsled som används av Ukraina, inte minst då Ryssland frekvent attackerat Ukrainas egna hamnar vid Svarta havet.

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Det ena fartyget befann sig vid tillfället på rumänskt vatten, det andra strax utanför, skriver Reuters.

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