Polisen stoppar lyckad miljardinsats – bankerna rasar mot beslutet

Hindrade pengar att betalas ut

Det rör sig om ett 30-tal svenska banker som genom samarbetet med polisen kunde identifiera och stoppa tusentals misstänkta lånebedragare innan pengarna betalats ut.

Men nu avslutas alltså satsningen, trots att den enligt bankernas beräkningar har förhindrat låneutbetalningar på sammanlagt 1,8 miljarder kronor under ett år, enligt Di.

Samarbetet har byggt på att banker och polis snabbt kunnat utbyta information om misstänkta låneansökningar.

Genom att identifiera personer med kopplingar till tidigare bedrägerier, falska anställningsuppgifter och misstänkt penningtvätt har bankerna kunnat stoppa utbetalningarna.

Tusentals lån stoppades

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Samarbetet, som går under samlingsnamnet Finansiellt underrättelsecentrum, Finuc, ledde till att hela 2 800 lån stoppades förra året, enligt polisens rapport.

”Vi ser ett modus där utvisningshotade förmås att använda sina bank-ID maximalt för att ta så många lån som möjligt och skicka pengarna vidare”, uppgav Jale Poljarevius, underrättelsechef vid polisen i region Mitt nyligen.

Bedrägerier fortsätter samtidigt att vara en betydande inkomstkälla för organiserad brottslighet.

Enligt Polismyndighetens statistik uppgick brottsvinsterna från anmälda, fullbordade bedrägerier till uppskattningsvis 5,7 miljarder kronor under 2025.

Utveckling i rätt riktning

Det är en minskning med tio procent jämfört med föregående år, och utvecklingen går därmed i rätt riktning.

”Det är brottsvinsterna som driver kriminaliteten och de senaste två årens trendbrott pekar på att vi är på väg åt rätt håll, både i det polisiära arbetet och i samverkan med andra aktörer som har påverkan på problemet”, uppgav Johan Halling, brottsförebyggande samordnare vid Nationellt bedrägericentrum, i ett pressmeddelande från i våras.

Projekt läggs ner

Därför kommer det nu som en stor överraskning att ett av de framgångsrika projekten inom Finuc har lagts ner i september.

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”Polisen bestämde sig för att inte gå vidare. Nu delas inte längre någon information”, uppger en av Di:s källor.

Enligt Finucs talesperson Martin Eriksson syntes det inte tillräckligt ”stora effekter mot den organiserade brottsligheten för att motivera en ytterligare förlängning.”

”Det blev en olycklig kommunikation med bankerna i ärendet just kring detta”, säger han.

Uppretade banker

Beslutet har fått de involverade bankerna att se rött, och de har nu gått ihop i ett gemensamt upprop.

”Undertecknade banker vill genom detta brev framföra en stark invändning mot beslutet att avsluta Samverkan och begär att Polismyndigheten omprövar beslutet”, låter det.

Trots det kan bankerna inte förvänta sig något fortsatt samarbete framöver utan bör istället fokusera på sina egna skydd.

”Nästa steg är att bankerna vidtar konkreta åtgärder i sina system för att minska risken att dessa sårbarheter utnyttjas”, avslutar Finucs Martin Eriksson.

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