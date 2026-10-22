USA:s order: Ambassadfamiljer ska lämna Saudiarabien

Iranstödda huthier har i allt högre grad angripit Saudiarabien, bland annat civila flygplatser och annan kritisk infrastruktur, med civila offer och allvarliga störningar i resandet som följd.

Beslutet gäller enbart Saudiarabien, enligt CBS News, och Pigott avfärdade en uppgift om avresor från ambassader i hela Mellanöstern. En diplomatisk källa i Mellanöstern sade till AFP att en del familjer kallas hem även från Förenade Arabemiraten, Jordanien, Qatar och Bahrain, enligt Yle.

Vid en attack mot King Khalid-flygplatsen utanför Riyadh den 10 oktober dödades minst tolv personer och 309 skadades, rapporterade TT. På onsdagen den 21 oktober meddelade det saudiska energiministeriet att två personer, en filippinier och en nepales, dödats av nedfallande delar från en nedskjuten drönare på väg mot en oljeanläggning, enligt Yle. Ministeriet uppgav inte vem som avfyrade drönaren.

Sveriges utrikesdepartement avråder sedan den 12 oktober från icke nödvändiga resor till Saudiarabien och från alla resor till gränsområdet mot Jemen, enligt regeringen.

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