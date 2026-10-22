Enorm knarkfabrik avslöjad i Baltikum – drogerna avsedda för europeiska städer

Nya drogfabriker

Ett bevis på det är de drogfabriker som blir en allt vanligare syn runt om i världen, även i Europa.

Det senaste exemplet är i Baltikum – utanför Litauens huvudstad Vilnius.

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Där hittade polisen nyligen över 800 kilo syntetiska droger och tusentals liter kemikalier, i en operation där 60 poliser deltog och fyra personer nu är misstänkta för brott, enligt Euronews.

Det är en nederländsk medborgare med turkiskt ursprung som höll i verksamheten och samarbetade med tre litauiska medborgare.

Avsedda för Europas städer

Drogerna, som uppgick till fyra miljoner doser, var avsedda för europeiska städer och hade ett grossistvärde på runt 20 miljoner kronor. På gatan kan värdet dock vara tio gånger högre.

Det handlar bland annat om ett halvt ton metamfetamin eller ”ice” och 300 kilogram amfetamin.

”Droger framställdes i närmast industriell skala”, säger Saulius Briginas, biträdande chef för den litauiska kriminalpolisen.

Kamp mot klockan

Det senaste tillslaget är en kamp mot klockan och bristande resurser för Europas polisverksamheter. De som tillverkar droger är väldigt bra på att anpassa sig och hitta nya kryphål i systemen.

Polisen har dock riktat in sig på att försöka slå ut åtminstone en del av produktionen av syntetiska droger i Europa under året.

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I början av 2026 meddelade Europol att myndigheter i sex europeiska länder hade slagit till mot ett omfattande narkotikanätverk.

Under operationen stängdes 24 industriella narkotikalaboratorier och runt tusen ton kemikalier beslagtogs, samtidigt som över 85 personer greps.

Insatsen beskrevs som en av de största någonsin mot syntetiska droger.

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