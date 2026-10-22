Den tjeckiske presidenten Petr Pavel riktar skarp kritik mot USA och president Donald Trumps dieselavtal med den ryske ledaren Vladimir Putin och menar att det gör det ”mycket svårare” att nå en vapenvila och i förlängningen fred i kriget i Ukraina.
Tjeckiens president: Trumps dieselavtal grusar vägen till fred i Ukraina
Enligt Pavel har det uppmärksammade dieselavtalet mellan länderna slagit hårt mot de diplomatiska framsteg som tidigare gjorts i riktning mot en fredlig lösning i Ukraina. Det skapar oro i de europeiska leden.
Ger Moskva andrum och hopp
Avtalet som offentliggjordes i början av oktober innebär att Ryssland ska förse USA med hundratusentals ton diesel. Detta sker i ett läge där den amerikanska administrationen har försökt dämpa stigande bränslepriser på hemmaplan men konsekvenserna sträcker sig långt utanför landets gränser.
Tjeckiens president Petr Pavel hävdar att uppgörelsen mellan USA:s president Donald Trump och Rysslands motsvarighet Vladimir Putin fungerar som en livlina för Moskva. Ryssland ges andrum som undergräver det ekonomiska trycket från västvärlden, anser han.
”Det kommer att bli mycket svårare nu. Ryssland använder den här kraften för att komma undan press, och det är ett slags moraliskt lyft för dem”, säger han, skriver Politico som rapporterar om saken.
Zelenskyj: Spelar Putin i händerna
Innan dieselavtalet slöts fanns det förhoppningar om att en lösning var inom räckhåll. Ukraina och Ryssland befann sig i ett läge där de enligt uppgifter var ganska nära en överenskommelse om ett eldupphör. Det diplomatiska momentumet har emellertid avstannat i grunden.
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har hävdat att överenskommelsen spelar Kreml i händerna och gör det möjligt för landet att fortsätta krigföringen under längre tid.
Kritiken mot Vita huset har varit massiv från flera håll. Även inom Trumps eget parti Republikanerna.
Zelenskyj har bland annat anklagat USA för att använda fredssamtal i Florida som en ”rökridå” medan den egna administrationen samtidigt drivit igenom oljeaffären med Moskva. Petr Pavel understryker i sina uttalanden att Ukraina är ett oskyldigt offer i konflikten eftersom det var Ryssland som inledde anfallet.
Ukraina offer i konflikten
”Det var inte Ukraina som attackerade Ryssland. Det var inte Ukraina som hotade Ryssland”, understryker han.
Även om Petr Pavel inte uteslutande stänger dörren för framtida ekonomiska relationer med Ryssland ställer han ett absolut krav. En normalisering kan enbart bli aktuell om Moskva fullt ut respekterar andra staters territoriella suveränitet och gränser.
Ger Moskva nytt hopp
Han vill inte beskriva USA:s agerande som ett svek, snarare ett misstag.
”För … det ger nu Ryssland ett nytt hopp: Nytt hopp om att de kan bortse från Europa, de kan bortse från Ukraina, de kan fokusera på att göra en överenskommelse med USA, potentiellt med Kina, och ordna allt enligt sina prioriteringar och strategier. Jag anser att det helt klart strider mot vårt intresse i Europa.”