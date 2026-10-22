Tjeckiens president: Trumps dieselavtal grusar vägen till fred i Ukraina

Zelenskyj: Spelar Putin i händerna

Innan dieselavtalet slöts fanns det förhoppningar om att en lösning var inom räckhåll. Ukraina och Ryssland befann sig i ett läge där de enligt uppgifter var ganska nära en överenskommelse om ett eldupphör. Det diplomatiska momentumet har emellertid avstannat i grunden.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har hävdat att överenskommelsen spelar Kreml i händerna och gör det möjligt för landet att fortsätta krigföringen under längre tid.

Kritiken mot Vita huset har varit massiv från flera håll. Även inom Trumps eget parti Republikanerna.

Zelenskyj har bland annat anklagat USA för att använda fredssamtal i Florida som en ”rökridå” medan den egna administrationen samtidigt drivit igenom oljeaffären med Moskva. Petr Pavel understryker i sina uttalanden att Ukraina är ett oskyldigt offer i konflikten eftersom det var Ryssland som inledde anfallet.

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Ukraina offer i konflikten

”Det var inte Ukraina som attackerade Ryssland. Det var inte Ukraina som hotade Ryssland”, understryker han.

Även om Petr Pavel inte uteslutande stänger dörren för framtida ekonomiska relationer med Ryssland ställer han ett absolut krav. En normalisering kan enbart bli aktuell om Moskva fullt ut respekterar andra staters territoriella suveränitet och gränser.

Ger Moskva nytt hopp

Han vill inte beskriva USA:s agerande som ett svek, snarare ett misstag.

”För … det ger nu Ryssland ett nytt hopp: Nytt hopp om att de kan bortse från Europa, de kan bortse från Ukraina, de kan fokusera på att göra en överenskommelse med USA, potentiellt med Kina, och ordna allt enligt sina prioriteringar och strategier. Jag anser att det helt klart strider mot vårt intresse i Europa.”