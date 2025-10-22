Volodymyr Zelenskyjvill köpa 150 JAS-flygplan av Sverige, berättar han på en presskonferens i Linköping.
Ukraina kan köpa 150 JAS-plan av Sverige
Mest läst i kategorin
Oatly: "Folk har tröttnat på klimatsnacket"
Oatly, numera närmast utraderat på börsen, skyller sina motgångar på att människor ”tröttnat” på allt negativt snack om klimatet. Oatly har förlorat mer än 95 procent av sitt börsvärde sedan den mycket hajpade börsintroduktion 2021, där bolaget värderades till 10 miljarder dollar. Nu har man tappat rejält även i försäljning i USA och skyller nedgången …
Slog till mot sprängmedelsfabrik
Ukraina har slagit till mot en rysk sprängmedelsfabrik. Enligt den ukrainska generalstaben har Storm Shadow-robotar använts. Under tisdagen genomförde Ukraina ett omfattande anfall mot en krigsindustrianläggning i Brjansk, cirka 450 kilometer sydväst om Moskva. Det ska mer konkret handla om en sprängmedelsfabrik, skriver Yle. Ukraina kan köpa 150 JAS-plan av Sverige. Dagens PS Brittiska robotar …
Dessa drönare formar kriget i Ukraina
Ukrainska motorvägen M-14 kallas för dödens väg, eftersom den blivit en krigsskådeplats för drönare som attackerar den enda fungerande vägen mellan Mykolayv och Kherson. Just den här dagen när Moscow Times färdas på vägarna så är himlen mulen och grå. Det är bra för journalisterna. Döden kommer nämligen uppifrån i det här kriget, från drönare …
Ukraina vill köpa hundratals Gripen – Saab rusar på börsen
Under ett möte i Linköping meddelade Ukrainas att de har avsikt att köpa mellan 100-150 flygplan av den senaste modellen Jas Gripen 39 modell E. Under onsdagen hälsade statsminister Ulf Kristersson (M) Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj välkommen hos Saab (börskurs Saab) i Linköping. Vid mötet diskuterades Rysslands anfallskrig mot Ukraina och det bilaterala försvarssamarbetet mellan …
EU:s gröna plan kapsejsar när Trump och Grekland sätter press
EU tvingas ta bort allt stöd till en global koldioxidskatt inom sjöfart. Bakom omsvängningen ligger påtryckningar från USA och ett grekiskt veto. Förhoppningen om en ökad efterfrågan på svenskproducerad klimatneutral energi får således vänta. Den amerikanska Trump-administrationens kampanj för att stoppa världens första globala koldioxidskatt för sjöfart kastade EU:s interna klimatmål i sjön förra veckan. …
Statsminister Ulf Kristersson är mycket nöjd med förslaget på den stora exportaffären.
”Det är början på en lång resa, men den tar oss ett steg närmare en stor exportaffär för Saab och för Sverige med Ukraina. Gripen kan göra hela Europa säkrare”, säger han på en presskonferens.
JAS för miljarder
Ukraina och Sverige har ingått en avsiktsförklaring, en sorts bilatteralt avtal som gör det möjligt att göra affären. Som tidigast kan Ukraina få stridsflygplanen om tre år.
Kristersson föreslår att EU betalar för planen med frysta ryska tillgångar, som konfiskerades när Ryssland invaderade Ukraina efter ödesdagen den 26 februari 2022.
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj besökte Saab-fabriken i Linköping efter pressträffen, och då har han och Kristersson bland annat diskuterat försvarssamarbetet.
”Denna långsiktiga ambition står inte emot de stora behov som nu finns att stötta Ukraina mot Ryssland”, sade Kristersson på pressträffen.
Ukraina och Sverige kommer fortsätta samtala med möten i Bryssel på torsdagen.
Senaste nytt
Den perfekta julklappen: Bo Kaspers på Göta Lejon och natt på Kung Carl
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt
Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …
Här är stridsflygplanet
Ukraina vill köpa 100 till 150 Jas Gripen E.
Gripen E är en större version av JAS, ungefär 25 procent större till sin volym. Stridsplanet är bestyckat med moderna vapensystem och kan styras med hjälp av avancerad AI istället för en pilot.
Det har Dagens PS skrivit om tidigare.
Läs mer om ekonomi:
En av fyra pensionärer får ingen skattesänkning: “Ett oskick”
De har fått pensionen sänkt med 9 000 kronor i månaden
Expert: Varför höjs pensionen bara hälften så mycket som lönerna?
Så mycket (och lite) höjs pensionen för olika grupper efter nyår
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Så vill EU greppa finansmarknaderna
EU planerar stora omstruktureringar av finansmarknaderna. Ambitionen är att öka investeringarna men länderna är inte eniga. EU-kommissionen vill se stora omstruktureringar av kontinentens finansmarknader. Det ses som centralt för att öka investeringarna. Därför vill man både omstrukturera finansmarknadernas regelverk och hur de övervakas. EU-kommissionen vill göra dessa drastiska drag för att öka mängden privata investeringar …
Meta säger upp 600 inom AI
Nya tecken på att AI-sektorn krisar. Nu bekräftar Meta att man kommer att säga upp cirka 600 anställda inom sin enhet för AI. Meta kommer att säga upp cirka 600 anställda inom sin enhet för AI eftersom företaget försöka minska antalet nivåer i organisationen och arbetar smidigare, bekräftar en talesperson för företaget för CNBC. I …
Oatly: "Folk har tröttnat på klimatsnacket"
Oatly, numera närmast utraderat på börsen, skyller sina motgångar på att människor ”tröttnat” på allt negativt snack om klimatet. Oatly har förlorat mer än 95 procent av sitt börsvärde sedan den mycket hajpade börsintroduktion 2021, där bolaget värderades till 10 miljarder dollar. Nu har man tappat rejält även i försäljning i USA och skyller nedgången …
Slog till mot sprängmedelsfabrik
Ukraina har slagit till mot en rysk sprängmedelsfabrik. Enligt den ukrainska generalstaben har Storm Shadow-robotar använts. Under tisdagen genomförde Ukraina ett omfattande anfall mot en krigsindustrianläggning i Brjansk, cirka 450 kilometer sydväst om Moskva. Det ska mer konkret handla om en sprängmedelsfabrik, skriver Yle. Ukraina kan köpa 150 JAS-plan av Sverige. Dagens PS Brittiska robotar …
Ukraina kan köpa 150 JAS-plan av Sverige
Volodymyr Zelenskyjvill köpa 150 JAS-flygplan av Sverige, berättar han på en presskonferens i Linköping. Statsminister Ulf Kristersson är mycket nöjd med förslaget på den stora exportaffären. ”Det är början på en lång resa, men den tar oss ett steg närmare en stor exportaffär för Saab och för Sverige med Ukraina. Gripen kan göra hela Europa …