Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Ukraina kan köpa 150 JAS-plan av Sverige

jas
Sverige skriver under avsiktsförklaringen att sälja stridsflyg till Ukraina. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Bilbo Göransson
Bilbo Göransson
Uppdaterad: 22 okt. 2025Publicerad: 22 okt. 2025

Volodymyr Zelenskyjvill köpa 150 JAS-flygplan av Sverige, berättar han på en presskonferens i Linköping.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Statsminister Ulf Kristersson är mycket nöjd med förslaget på den stora exportaffären.

”Det är början på en lång resa, men den tar oss ett steg närmare en stor exportaffär för Saab och för Sverige med Ukraina. Gripen kan göra hela Europa säkrare”, säger han på en presskonferens.

JAS för miljarder

Ukraina och Sverige har ingått en avsiktsförklaring, en sorts bilatteralt avtal som gör det möjligt att göra affären. Som tidigast kan Ukraina få stridsflygplanen om tre år.

Kristersson föreslår att EU betalar för planen med frysta ryska tillgångar, som konfiskerades när Ryssland invaderade Ukraina efter ödesdagen den 26 februari 2022.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj besökte Saab-fabriken i Linköping efter pressträffen, och då har han och Kristersson bland annat diskuterat försvarssamarbetet.

”Denna långsiktiga ambition står inte emot de stora behov som nu finns att stötta Ukraina mot Ryssland”, sade Kristersson på pressträffen.

Ukraina och Sverige kommer fortsätta samtala med möten i Bryssel på torsdagen.

ANNONS

Senaste nytt

Therese Af Kleen, Almi
Spela klippet
PS Partner

Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt

02 okt. 2025

Här är stridsflygplanet

ANNONS

Ukraina vill köpa 100 till 150 Jas Gripen E.

Gripen E är en större version av JAS, ungefär 25 procent större till sin volym. Stridsplanet är bestyckat med moderna vapensystem och kan styras med hjälp av avancerad AI istället för en pilot.

Det har Dagens PS skrivit om tidigare.

Läs mer om ekonomi:

En av fyra pensionärer får ingen skattesänkning: “Ett oskick”

De har fått pensionen sänkt med 9 000 kronor i månaden

Expert: Varför höjs pensionen bara hälften så mycket som lönerna?

Så mycket (och lite) höjs pensionen för olika grupper efter nyår

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
armeKrigMilitärSaabSverigeUkrainaUlf KristerssonvärldenVolodymyr Zelenskyj
Bilbo Göransson
Bilbo Göransson

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat privatekonomi.

Bilbo Göransson
Bilbo Göransson

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat privatekonomi.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS