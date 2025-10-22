Ukraina kan köpa 150 JAS-plan av Sverige

Statsminister Ulf Kristersson är mycket nöjd med förslaget på den stora exportaffären.

”Det är början på en lång resa, men den tar oss ett steg närmare en stor exportaffär för Saab och för Sverige med Ukraina. Gripen kan göra hela Europa säkrare”, säger han på en presskonferens.

JAS för miljarder

Ukraina och Sverige har ingått en avsiktsförklaring, en sorts bilatteralt avtal som gör det möjligt att göra affären. Som tidigast kan Ukraina få stridsflygplanen om tre år.

Kristersson föreslår att EU betalar för planen med frysta ryska tillgångar, som konfiskerades när Ryssland invaderade Ukraina efter ödesdagen den 26 februari 2022.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj besökte Saab-fabriken i Linköping efter pressträffen, och då har han och Kristersson bland annat diskuterat försvarssamarbetet.

”Denna långsiktiga ambition står inte emot de stora behov som nu finns att stötta Ukraina mot Ryssland”, sade Kristersson på pressträffen.

Ukraina och Sverige kommer fortsätta samtala med möten i Bryssel på torsdagen.