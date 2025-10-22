Ukraina har slagit till mot en rysk sprängmedelsfabrik. Enligt den ukrainska generalstaben har Storm Shadow-robotar använts.
Slog till mot sprängmedelsfabrik
Under tisdagen genomförde Ukraina ett omfattande anfall mot en krigsindustrianläggning i Brjansk, cirka 450 kilometer sydväst om Moskva.
Det ska mer konkret handla om en sprängmedelsfabrik, skriver Yle.
Brittiska robotar
Enligt ett inlägg från den ukrainska generalstaben på Telegram, användes bland annat kryssningsrobotar av den brittiska modellen Storm Shadow i attacken.
Målet för attacken var fabriken i Brjansk, där Ryssland bland annat tillverkar krut, sprängmedel och robotar.
Hur stora skadorna på sprängmedelsfabriken blev ska utvärderas, men enligt generalstaben ska man ha överlistat det ryska luftvärnet.
Flyger lågt – svårupptäckt
Den brittiska Storm Shadow-roboten flyger lågt och är svår att upptäcka. Dess räckvidd är mer än 250 kilometer.
Ukraina har använt Storm Shadow-robotar i snart ett år. Det första tillfälle man använde de brittiska robotarna var i november förra året.
