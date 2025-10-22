Slog till mot sprängmedelsfabrik

Under tisdagen genomförde Ukraina ett omfattande anfall mot en krigsindustrianläggning i Brjansk, cirka 450 kilometer sydväst om Moskva.

Det ska mer konkret handla om en sprängmedelsfabrik, skriver Yle.

Ukraina kan köpa 150 JAS-plan av Sverige. Dagens PS

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på besök i Sverige denna vecka, men då handlade det om köp av 100-150 Jas Gripen E-plan. (Foto: Christine Olsson/TT)

Brittiska robotar

Enligt ett inlägg från den ukrainska generalstaben på Telegram, användes bland annat kryssningsrobotar av den brittiska modellen Storm Shadow i attacken.

Målet för attacken var fabriken i Brjansk, där Ryssland bland annat tillverkar krut, sprängmedel och robotar.

Hur stora skadorna på sprängmedelsfabriken blev ska utvärderas, men enligt generalstaben ska man ha överlistat det ryska luftvärnet.

Dessa drönare formar kriget i Ukraina. Dagens PS

ANNONS

Flyger lågt – svårupptäckt

Den brittiska Storm Shadow-roboten flyger lågt och är svår att upptäcka. Dess räckvidd är mer än 250 kilometer.

Ukraina har använt Storm Shadow-robotar i snart ett år. Det första tillfälle man använde de brittiska robotarna var i november förra året.

EU nobbar Trumps plan – Ukraina måste behålla sina gränser. Dagens PS

