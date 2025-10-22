Dagens PS
Slog till mot sprängmedelsfabrik

Ukraina slog till mot sprängmedelsfabrik
De brittiska Storm Shadow, kryssningsrobotarna, visas upp under Paris Air Show. Nu rapporterar Ukraina hur de framgångsrikt använts. (Foto: Lewis Joly/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 22 okt. 2025Publicerad: 22 okt. 2025

Ukraina har slagit till mot en rysk sprängmedelsfabrik. Enligt den ukrainska generalstaben har Storm Shadow-robotar använts.

Under tisdagen genomförde Ukraina ett omfattande anfall mot en krigsindustrianläggning i Brjansk, cirka 450 kilometer sydväst om Moskva.

Det ska mer konkret handla om en sprängmedelsfabrik, skriver Yle.

Brittiska robotar

Enligt ett inlägg från den ukrainska generalstaben på Telegram, användes bland annat kryssningsrobotar av den brittiska modellen Storm Shadow i attacken.

Målet för attacken var fabriken i Brjansk, där Ryssland bland annat tillverkar krut, sprängmedel och robotar.

Hur stora skadorna på sprängmedelsfabriken blev ska utvärderas, men enligt generalstaben ska man ha överlistat det ryska luftvärnet.

Flyger lågt – svårupptäckt

Den brittiska Storm Shadow-roboten flyger lågt och är svår att upptäcka. Dess räckvidd är mer än 250 kilometer.

Ukraina har använt Storm Shadow-robotar i snart ett år. Det första tillfälle man använde de brittiska robotarna var i november förra året.

RysslandStorbritannienUkraina
Torbjörn Karlgren
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

