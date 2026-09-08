Glöm infinitypool, guldkantad beach club och semesterbilder där champagnen måste synas i förgrunden. Svenskar har länge haft en särskild talang för att göra även lyx lite lagom anspråkslös. Nu lyfts Jantelagen fram som en förklaring till varför svensk semesterkultur ser ut som den gör.
Därför vägrar svensken skryta om semestern – Jantelagen hyllas
Britterna verkar fortfarande fascinerade av oss.
BBC Travel har ägnat en lång artikel åt den svenska Jantelagen – denna gamla skandinaviska idé om att man helst inte ska tro att man är något.
Och märkligt nog framstår den nästan som ganska sympatisk.
Semester utan skryt
Jantelagen kommer från den dansk-norske författaren Aksel Sandemoses roman från 1933 och var från början satir. Budskapet var ungefär: tro inte att du är bättre, klokare eller märkvärdigare än någon annan.
I Sverige har begreppet sedan dess fått ett eget liv.
Statsvetaren Stefan Dahlberg vid Mittuniversitetet beskriver Jantelagen som en kulturell genväg till svenska normer där statusskillnader tonas ned och alltför tydlig självreklam kan uppfattas negativt.
Och här blir semestern intressant.
För även den svenska sommarstugan följer ofta samma princip.
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Rik – men gärna i en röd stuga
Etnologen Orvar Löfgren, professor emeritus vid Lunds universitet, konstaterar att väldigt många svenskar har tillgång till sommarhus.
Men den svenska drömmen om ett andra hem skiljer sig från många andra länders.
Det ska helst inte vara en marmorklädd villa med tre pooler, butler och privat helikopterplatta.
Det ska vara en röd stuga.
Gärna med utedass.
Och om stugan kostade nio miljoner kronor är det inget man behöver prata högt om.
Tvärtom kan den svenska överklassen nästan tävla i konsten att se folklig ut under semestern.
En gammal träbåt slår en glänsande yacht. Gummistövlar fungerar bättre än loafers. Och kaffe ur termos kan ibland ge högre social status än en flaska Dom Pérignon.
Jantelagen har helt enkelt fått semester.
Svensk lyx ska inte synas för mycket
Det betyder förstås inte att svenskar saknar pengar eller intresse för lyx.
Vi reser till Rivieran, Mallorca och Alperna precis som alla andra.
Skillnaden ligger ofta i hur vi berättar om det.
Fransmannen kan gärna säga att restaurangen hade två Michelinstjärnor.
Amerikanen berättar att hotellet kostade 1 500 dollar natten.
Svensken säger:
”Vi hittade ett ganska trevligt litet ställe.”
Sedan visar det sig att ”det lilla stället” ligger på Capri och har en väntelista på sex månader.
Jante kan också vara befriande
BBC:s artikel pekar samtidigt på en mer positiv sida av Jantelagen.
”Tro inte att du är bättre än någon annan” kan nämligen också betyda att du inte behöver tro att någon annan är bättre än du bara för att personen är rikare, framgångsrikare eller har finare titel.
Det finns något befriande i det.
På svensk semester kan vd:n stå i samma glasskö som snickaren. Alla kan sitta med samma engångsgrill på klipporna. Och ingen behöver egentligen veta vem som har störst bankkonto.
Åtminstone tills båtarna ligger bredvid varandra i Sandhamn.
Då blir Jantelagen ibland något mer flexibel.
Lagom är fortfarande ganska starkt
Det kanske är därför den svenska semesterdrömmen fortfarande handlar så mycket om enkla saker.
Ett hus vid havet.
En brygga.
En cykel.
En grill.
Kanske en kall öl.
Det behöver inte vara särskilt märkvärdigt.
Och just där ligger förstås hela poängen.
Vi svenskar vill gärna ha det väldigt bra.
Vi vill bara helst inte att någon märker hur bra vi har det.
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