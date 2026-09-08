Därför vägrar svensken skryta om semestern – Jantelagen hyllas

Rik – men gärna i en röd stuga

Etnologen Orvar Löfgren, professor emeritus vid Lunds universitet, konstaterar att väldigt många svenskar har tillgång till sommarhus.

Men den svenska drömmen om ett andra hem skiljer sig från många andra länders.

Det ska helst inte vara en marmorklädd villa med tre pooler, butler och privat helikopterplatta.

Det ska vara en röd stuga.

Gärna med utedass.

Och om stugan kostade nio miljoner kronor är det inget man behöver prata högt om.

Tvärtom kan den svenska överklassen nästan tävla i konsten att se folklig ut under semestern.

En gammal träbåt slår en glänsande yacht. Gummistövlar fungerar bättre än loafers. Och kaffe ur termos kan ibland ge högre social status än en flaska Dom Pérignon.

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Jantelagen har helt enkelt fått semester.

Lyx på svenska: en kall sjö, blöta strumpor och någon som säger ”det är faktiskt ganska skönt när man fryser lite”. Foto: Pressbild/Visit Sweden

Svensk lyx ska inte synas för mycket

Det betyder förstås inte att svenskar saknar pengar eller intresse för lyx.

Vi reser till Rivieran, Mallorca och Alperna precis som alla andra.

Skillnaden ligger ofta i hur vi berättar om det.

Fransmannen kan gärna säga att restaurangen hade två Michelinstjärnor.

Amerikanen berättar att hotellet kostade 1 500 dollar natten.

Svensken säger:

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”Vi hittade ett ganska trevligt litet ställe.”

Sedan visar det sig att ”det lilla stället” ligger på Capri och har en väntelista på sex månader.

Svensken betalar gärna dyrt för att bo enkelt, frysa utomhus och hugga sin egen ved. Foto: Pressbild/Visit Sweden

Jante kan också vara befriande

BBC:s artikel pekar samtidigt på en mer positiv sida av Jantelagen.

”Tro inte att du är bättre än någon annan” kan nämligen också betyda att du inte behöver tro att någon annan är bättre än du bara för att personen är rikare, framgångsrikare eller har finare titel.

Det finns något befriande i det.

På svensk semester kan vd:n stå i samma glasskö som snickaren. Alla kan sitta med samma engångsgrill på klipporna. Och ingen behöver egentligen veta vem som har störst bankkonto.

Åtminstone tills båtarna ligger bredvid varandra i Sandhamn.

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Då blir Jantelagen ibland något mer flexibel.

Andra söker värme. Svensken söker ett berg i november. Foto: Pressbild/Visit Sweden

Lagom är fortfarande ganska starkt

Det kanske är därför den svenska semesterdrömmen fortfarande handlar så mycket om enkla saker.

Ett hus vid havet.

En brygga.

En cykel.

En grill.

Kanske en kall öl.

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Det behöver inte vara särskilt märkvärdigt.

Och just där ligger förstås hela poängen.

Vi svenskar vill gärna ha det väldigt bra.

Vi vill bara helst inte att någon märker hur bra vi har det.