Starka jobbsiffror pressar guldet: Höjning prissätts till 58 procent

Guld ger ingen ränta. När räntan på säkra placeringar stiger blir metallen mindre attraktiv, och det väger tyngre än att en svagare dollar gör guldet billigare för utländska köpare.

Nästa besked kommer på fredag

Sista stora siffran före Fed-mötet är den amerikanska inflationsstatistiken för augusti, som publiceras fredagen den 11 september, enligt Bureau of Labor Statistics.

Tim Waterer, chefsanalytiker på KCM Trade, säger följande till Reuters:

Den verkligt saknade pusselbiten kommer den här veckan med amerikansk KPI

Blir siffran stark befästs förväntningarna på en höjning och guldet pressas ytterligare.

I juli låg inflationen på 3,4 procent i årstakt och kärninflationen på 2,5 procent, den lägsta sedan mars 2021, enligt BLS.

Nedgången kommer efter en ovanligt stark period. Guldet stängde augusti på 4 447 dollar, motsvarande 42 488 kronor, per troy ounce, upp 10 procent. Silver stängde istället på 66,55 dollar, eller motsvarande 635,85 kronor, vilket är upp 15,5 procent, enligt AuAg Fonders månadsbrev. Förvaltaren tror inte att Fed höjer, och har rubriksatt brevet ”All talk, no action”.