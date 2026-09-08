Guldpriset föll på tisdagen trots att dollarn försvagats, vilket är ovanligt eftersom de två normalt rör sig åt varsitt håll. Vi förklarar hur det påverkar svenska bolån och vad som händer framåt.
Starka jobbsiffror pressar guldet: Höjning prissätts till 58 procent
Förklaringen ligger i fredagens sysselsättningssiffror från USA. Antalet nya jobb steg med 162 000, mot väntade 56 000.
En stark arbetsmarknad talar för att centralbanken Fed höjer räntan för att hålla tillbaka inflationen, och marknaden prissätter nu 58,4 procents sannolikhet för en höjning vid mötet den 15 och 16 september, enligt CNBC.
Guld ger ingen ränta. När räntan på säkra placeringar stiger blir metallen mindre attraktiv, och det väger tyngre än att en svagare dollar gör guldet billigare för utländska köpare.
Nästa besked kommer på fredag
Sista stora siffran före Fed-mötet är den amerikanska inflationsstatistiken för augusti, som publiceras fredagen den 11 september, enligt Bureau of Labor Statistics.
Tim Waterer, chefsanalytiker på KCM Trade, säger följande till Reuters:
Den verkligt saknade pusselbiten kommer den här veckan med amerikansk KPI
Blir siffran stark befästs förväntningarna på en höjning och guldet pressas ytterligare.
I juli låg inflationen på 3,4 procent i årstakt och kärninflationen på 2,5 procent, den lägsta sedan mars 2021, enligt BLS.
Nedgången kommer efter en ovanligt stark period. Guldet stängde augusti på 4 447 dollar, motsvarande 42 488 kronor, per troy ounce, upp 10 procent. Silver stängde istället på 66,55 dollar, eller motsvarande 635,85 kronor, vilket är upp 15,5 procent, enligt AuAg Fonders månadsbrev. Förvaltaren tror inte att Fed höjer, och har rubriksatt brevet ”All talk, no action”.
Vad det betyder i Sverige
Riksbanken sätter den svenska styrräntan, inte Fed. Den ligger kvar på 1,75 procent efter beskedet den 20 augusti, enligt Nordea.
Kopplingen går via de långa räntorna. Bankerna finansierar bolån bland annat med säkerställda obligationer, och där påverkas kostnaden av internationella räntor. Bundna bolån med längre löptider styrs därför mer av marknadsräntorna än av Riksbanken, medan tremånadersräntan följer styrräntan tätare.
PS analys
Bedömningarna ligger ovanligt långt isär. Marknaden ser knappt 60 procents chans till höjning, medan en av Sveriges mest guldpositionerade förvaltare räknar med att Fed inte gör något alls. Fredagens siffra ger ett första besked om vem som ligger närmast.
För svenska hushåll är det mesta av detta buller. Den som har rörlig ränta märker knappast fredagens besked. Den som funderar på att binda sin ränta kan överväga att göra det i ett läge där de långa räntorna kan röra sig innan Riksbanken fattar något beslut.
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