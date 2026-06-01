Fästingen är tillbaka – så slipper du sommarens mest ovälkomna souvenir

Tiotusentals svenskar drabbas

Folkhälsomyndigheten uppskattar att mellan 15 000 och 25 000 personer får borrelia i Sverige varje år. Det verkliga antalet kan vara högre eftersom många lindriga fall aldrig registreras.

Den allvarligare formen, neuroborrelios, drabbar omkring 500 till 700 svenskar varje år. Då kan bakterien angripa nervsystemet.

Vanliga symtom är brännande nervvärk, stel nacke, huvudvärk och ansiktsförlamning.

”Det är inte helt ovanligt att man får en ensidig ansiktsförlamning. Det är oftast ett ganska dramatiskt symtom.”

Dramatiskt är här läkarspråk för: inget man vill ta med sig hem från sommarstugan.

En ny studie som gjorts av amerikanska och danska forskare visar att personer som legat på sjukhus för den fästingburna sjukdomen borrelia har fler psykiska diagnoser och dubbelt så hög risk för självmordsförsök, jämfört med personer som inte haft borrelia. (Foto: TT)

Ta bort fästingen snabbt

Det viktigaste rådet är enkelt. Kolla kroppen efter att du varit ute i naturen. Fästingen överför inte borreliabakterien direkt. Ofta tar det minst 12 till 24 timmar innan smittan börjar överföras.

Därför minskar risken betydligt om man får bort fästingen snabbt.

”Det allra viktigaste är att man kontrollerar sin hud efter att man varit ute i miljöer där man kan bli biten.”

Knäveck, ljumskar, armhålor, bakom öronen och barnens hårbotten är klassiska gömställen. Fästingar verkar ha samma smak som exklusiva hotell: de gillar undanskymda lägen.

TBE är en annan historia

Borrelia ska inte blandas ihop med TBE. TBE är ett virus som också sprids via fästingar, men överförs betydligt snabbare eftersom viruset redan finns i fästingens spottkörtlar.

Mot TBE finns vaccin. Mot borrelia finns ännu inget godkänt vaccin, men flera kandidater är långt framme i processen och granskas av europeiska läkemedelsmyndigheter.

Tills dess gäller det gamla knepet: långbyxor, ljusa kläder, fästingspray och en noggrann kroppskontroll efter skogspromenaden.

Bär heltäckande kläder i områden där det finns mycket fästingar.

Stoppa ner byxbenen i strumporna.

Använd ljusa kläder så syns fästingarna lättare.

Kontrollera huden efter vistelse i naturen.

Undersök barnens hårbotten extra noggrant.

Sök vård om du får en växande rodnad större än fem centimeter.