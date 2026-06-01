Fästingen är tillbaka – så slipper du sommarens mest ovälkomna souvenir

Fästingen är här igen. Säsongen är igång. Det betyder picknick, shorts, skärgård, hundpromenader och den lilla blodsugaren som ingen bjöd in. Varje år drabbas tiotusentals svenskar av borrelia. Det går att skydda sig, men det kräver en sak som är svår för moderna människor: att faktiskt titta på sin egen hud.
Rodnaden som ska tas på allvar
Borrelia visar sig ofta som en växande rodnad runt bettstället. Den medicinska termen är erythema migrans, vilket låter som en dyr italiensk aperitif men egentligen betyder vandrande rodnad.
Enligt infektionsläkare Mattias Waldeck i Sydsvenskan uppstår rodnaden ofta ungefär en vecka efter bettet. Ibland kan det ta upp till fyra veckor.
”Det karaktäristiska är att rodnaden är mer än fem centimeter i diameter och att den växer successivt.”
Rodnaden kan vara blekare i mitten och se ut som en oregelbunden ring. Ibland är den jämnt röd. Kort sagt: huden börjar kommunicera. Då bör man lyssna.
Tiotusentals svenskar drabbas
Folkhälsomyndigheten uppskattar att mellan 15 000 och 25 000 personer får borrelia i Sverige varje år. Det verkliga antalet kan vara högre eftersom många lindriga fall aldrig registreras.
Den allvarligare formen, neuroborrelios, drabbar omkring 500 till 700 svenskar varje år. Då kan bakterien angripa nervsystemet.
Vanliga symtom är brännande nervvärk, stel nacke, huvudvärk och ansiktsförlamning.
”Det är inte helt ovanligt att man får en ensidig ansiktsförlamning. Det är oftast ett ganska dramatiskt symtom.”
Dramatiskt är här läkarspråk för: inget man vill ta med sig hem från sommarstugan.
Ta bort fästingen snabbt
Det viktigaste rådet är enkelt. Kolla kroppen efter att du varit ute i naturen. Fästingen överför inte borreliabakterien direkt. Ofta tar det minst 12 till 24 timmar innan smittan börjar överföras.
Därför minskar risken betydligt om man får bort fästingen snabbt.
”Det allra viktigaste är att man kontrollerar sin hud efter att man varit ute i miljöer där man kan bli biten.”
Knäveck, ljumskar, armhålor, bakom öronen och barnens hårbotten är klassiska gömställen. Fästingar verkar ha samma smak som exklusiva hotell: de gillar undanskymda lägen.
TBE är en annan historia
Borrelia ska inte blandas ihop med TBE. TBE är ett virus som också sprids via fästingar, men överförs betydligt snabbare eftersom viruset redan finns i fästingens spottkörtlar.
Mot TBE finns vaccin. Mot borrelia finns ännu inget godkänt vaccin, men flera kandidater är långt framme i processen och granskas av europeiska läkemedelsmyndigheter.
Tills dess gäller det gamla knepet: långbyxor, ljusa kläder, fästingspray och en noggrann kroppskontroll efter skogspromenaden.
Perfect Weekend Guide
Bär heltäckande kläder i områden där det finns mycket fästingar.
Stoppa ner byxbenen i strumporna.
Använd ljusa kläder så syns fästingarna lättare.
Kontrollera huden efter vistelse i naturen.
Undersök barnens hårbotten extra noggrant.
Sök vård om du får en växande rodnad större än fem centimeter.
